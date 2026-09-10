Rosyjskie uderzenie na Mikołajów. Cztery osoby zginęły, 19 zostało rannych

Uderzenia w Mikołajowie

Władze obwodu mikołajowskiego podały, że rosyjskie ataki na to ukraińskie miasto portowe trwały w dzień 9 września 2026 roku oraz w nocy z 9 na 10 września. Informację przekazał w komunikatorze Telegram szef administracji obwodowej Heorhij Reszetiłow.

Rosyjskie siły miały użyć bezzałogowców Shahed-238, kierowanych bomb lotniczych i pocisków manewrujących typu Banderol. Według komunikatu celem były infrastruktura portowa i przemysłowa, a także cywilne obiekty na terenie miasta.

❗ У Хмельницькому через атаку російського БПЛА на території одного з ринків виникла пожежаПід час розгортання сил і засобів ДСНС на місці події відбулася повторна детонація. Унаслідок вибуху травмовані 4 рятувальників: їх госпіталізували до лікарні. Пожежу ліквідували. pic.twitter.com/wVPjtwMki2— DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) September 9, 2026

Polecany artykuł: Ukraina skutecznie niszczy rosyjskie bombowce strategiczne

Ofiary i poszkodowani

Cztery osoby poniosły śmierć w wyniku ataku. Wśród zabitych byli mężczyźni w wieku 49 i 53 lat oraz kobiety w wieku 45 i 64 lat.

Władze obwodowe poinformowały również o 19 rannych. Wśród poszkodowanych znajdują się dzieci w wieku od roku do ośmiu lat.

Działania służb na Ukrainie

Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS) podała w zestawieniu operacyjnym na 10 września, że w ciągu doby przeprowadziła 1267 działań reagowania na sytuacje kryzysowe. Od początku 2026 roku wyszczególniono łącznie 257 070 takich działań.

DSNS odnotowała także 464 pożary w ciągu doby. Służba poinformowała ponadto o zneutralizowaniu 487 materiałów niebezpiecznych oraz przebadaniu 99 hektarów terenu pod kątem materiałów wybuchowych. Na dyżurze pozostawało 6045 ratowników i 1821 jednostek sprzętu.

Opracowano na podstawie depeszy PAP oraz materiałów DSNS.