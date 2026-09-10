Polska podpisała umowę FMF o wartości 4 mld USD

Umowa z udziałem DSCA

Porozumienie podpisano 9 września 2026 roku w Muzeum Wojska Polskiego. Ze strony polskiej w zawarciu umowy uczestniczyli wiceprezes Rady Ministrów i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, minister finansów i gospodarki Andrzej Domański oraz przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego: prezes Zarządu Mirosław Czekaj i pierwsza wiceprezes Zarządu prof. Marta Postuła.

Rząd Stanów Zjednoczonych reprezentowała Defense Security Cooperation Agency. W wydarzeniu uczestniczył także Thomas G. DiNanno, podsekretarz stanu USA do spraw kontroli zbrojeń i bezpieczeństwa międzynarodowego.

Program Foreign Military Financing (FMF) jest jednym z kluczowych narzędzi amerykańskiej polityki zagranicznej, który umożliwia Stanom Zjednoczonym wspieranie sojuszników poprzez finansowanie zakupu sprzętu wojskowego. Najwięksi beneficjenci FMF to kraje, które mają strategiczne… pic.twitter.com/aR7pJ2lu9B— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) September 9, 2026

To dla nas ogromny zaszczyt po raz kolejny podpisać umowę partnerską ze Stanami Zjednoczonymi, bo to jest autentycznie coś niezwykłego, że nasz sojusz jest nie tylko okraszony słowami, nie jest tylko bogaty w deklaracje, ale tak naprawdę jest bogaty we wspólne działania. (…) Byliśmy razem w najtrudniejszych misjach, w tych dniach, kiedy wspominamy ofiary World Trade Center i zamachu terrorystycznego. Pamiętamy o tych wszystkich, którzy wtedy zginęli. Pamiętamy też o wspólnym zaangażowaniu. Polska stanęła ramię w ramię po uruchomieniu przez Stany Zjednoczone artykułu piątego. Mamy też bardzo dobre rozwiązania współpracy właśnie ze Stanami Zjednoczonymi w ramach Foreign Military Financing, programu, który musi uzyskać akceptację rządu Stanów Zjednoczonych i jest udzielany tylko najlepszym sojusznikom, bo to jest gwarancja na zakup amerykańskiego sprzętu. Na to zawsze trzeba uzyskać zgodę. Mamy bardzo dobre programy europejskie, które Polska wymyśliła, jak program SAFE. Mamy swoją wspólną strategię. Jedno z drugim nie konkuruje, jedno drugie uzupełnia

- skomentował podpisanie wicepremier i szef resortu obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Finansowanie dla Funduszu

Uzyskane 4 mld USD zostaną przeznaczone na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Środki mają współfinansować już zawarte kontrakty oraz finansować nowe umowy na zakup amerykańskiego sprzętu obronnego.

Zawarte porozumienie ma przyspieszyć realizację podpisanych wcześniej kontraktów, w tym umowy na śmigłowce Apache.

Szósta umowa FMF

Obecne porozumienie jest szóstą umową zawartą przez Polskę w ramach programu Foreign Military Financing i trzecią w formule gwarancji kredytowej rządu USA. Łączna wartość finansowania pozyskanego z FMF na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych przekracza 19 mld USD.

Bank Gospodarstwa Krajowego podkreśla, że warunki obecnej umowy są korzystniejsze niż w dwóch wcześniejszych porozumieniach z gwarancjami kredytowymi. Instytucja wiąże to z grantem rządu USA, z którego subsydiowana jest część kosztów finansowania.

Foreign Military Financing jest instrumentem finansowania zakupów obronnych przewidzianym w amerykańskiej ustawie o kontroli eksportu uzbrojenia. Program pozwala uprawnionym państwom partnerskim nabywać amerykańskie uzbrojenie, usługi obronne i szkolenia, przede wszystkim w procedurze Foreign Military Sales, a w ograniczonym zakresie także w formule bezpośrednich kontraktów handlowych. Departament Stanu określa państwa uprawnione do otrzymania FMF oraz wysokość wsparcia, zaś Departament Obrony realizuje program. Finansowanie może przyjąć formę bezzwrotnego grantu, bezpośredniej pożyczki rządu USA albo pożyczki objętej gwarancją. W przypadku polskiej umowy zastosowano formułę gwarancji kredytowej.

Opracowano na podstawie materiałów prasowych Ministerstwa Obrony Narodowej i Banku Gospodarstwa Krajowego.