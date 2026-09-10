ICEYE i Arianespace podpisały memorandum w sprawie przyszłych startów Ariane 6

Memorandum

Porozumienie ogłoszone 9 września 2026 roku w Paryżu zakłada, że ICEYE i Arianespace przeanalizują użycie usług wynoszenia oferowanych przez Arianespace w misjach, podczas których satelity ICEYE mogłyby trafić na orbitę na pokładzie europejskiej rakiety nośnej Ariane 6.

Strony prowadzą rozmowy o rezerwacji usług wynoszenia w nadchodzących latach.

Rafał Modrzewski, dyrektor generalny i współzałożyciel ICEYE, wskazał, że memorandum pozwala firmie rozważać wykorzystanie Ariane 6 jako europejskiego systemu wynoszenia w misjach realizowanych dla klientów. Dodał, że wzrost skali produkcji satelitów wymaga odpornych i zróżnicowanych możliwości dostępu do przestrzeni kosmicznej.

ICEYE signed a Memorandum of Understanding (MoU) with @Arianespace, to explore the use of Arianespace’s launch services for future missions carrying ICEYE satellites aboard Ariane 6. Read more in our press release: https://t.co/O76DMnkcHi pic.twitter.com/O9RMYQXpMg— ICEYE (@iceye_global) September 9, 2026

Ariane 6 i rozwój produkcji ICEYE

Ariane 6 jest europejską rakietą nośną nowej generacji, opracowaną przez Europejską Agencję Kosmiczną, z ArianeGroup jako głównym wykonawcą przemysłowym. Jej operatorem jest Arianespace, spółka zależna ArianeGroup.

Według informacji Arianespace rakieta Ariane 6 wykonała dotychczas dziewięć lotów, w tym cztery w 2026 roku. Operator podaje również, że od początku działalności zrealizował 362 starty i wyniósł ponad 1200 satelitów dla 150 klientów.

ICEYE zapowiada natomiast zwiększenie produkcji satelitów z obecnych 50 do 100 rocznie od 2027 roku. Zawarte memorandum ma służyć ocenie, czy Ariane 6 może zostać wykorzystana w przyszłych przedsięwzięciach tej firmy, w tym misjach realizowanych dla europejskich klientów instytucjonalnych i rządowych.

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Konstelacje SAR dla klientów państwowych

ICEYE buduje satelity obserwacji Ziemi wykorzystujące radar z syntetyczną aperturą SAR. Firma deklaruje, że jej systemy pozwalają prowadzić obserwację niezależnie od warunków pogodowych, zarówno w dzień, jak i w nocy.

Spółka oferuje klientom państwowym konstelacje jako rozwiązania suwerenne i niepodlegające ograniczeniom ITAR.

ICEYE podaje, że siedem europejskich państw kupiło od niej niezależne konstelacje satelitarne. Firma o polsko-fińskim rodowodzie deklaruje zatrudnienie ponad 1000 osób w Polsce, Finlandii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Grecji, Japonii, Australii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz Stanach Zjednoczonych.

Opracowano na podstawie materiałów prasowych ICEYE.