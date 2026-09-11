Radar Sajna nagrodzony przez NCBR

Oprac. Wojciech Salwiński
2026-09-11 16:40

Konsorcjum PIT-RADWAR S.A., Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej otrzymało Nagrodę Dyrektora NCBR za projekt wielofunkcyjnego radaru Sajna dla systemu obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu Narew. Projekt otrzymał 127 mln zł dofinansowania ze środków NCBR.

Wręczenie nagrody NCBR na scenie podczas gali MSPO. O sukcesie radaru Sajna przeczytasz na SE Portal Obronny.
Autor: NCBR/ Materiały prasowe

Nagroda trafia do konsorcjum, którego liderem jest spółka PIT-RADWAR S.A. Projekt nosi formalną nazwę: "Opracowanie prototypu radaru wielofunkcyjnego kierowania ogniem ze skanowaniem fazowym wiązki w dwóch płaszczyznach dla zestawu rakietowego OP krótkiego zasięgu (ZROP-KZ), kryptonim NAREW". NCBR wskazuje, że wyróżnienie obejmuje rezultaty prac badawczo-rozwojowych realizowanych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

Radar Sajna wykorzystuje aktywną antenę z elektronicznym sterowaniem wiązki. Według NCBR system może wykrywać i śledzić samoloty, śmigłowce, bezzałogowe statki powietrzne, pociski rakietowe oraz pociski artyleryjskie. Komunikat wymienia również antenę chłodzoną cieczą, system identyfikacji "swój-obcy" oraz możliwość zdalnego sterowania radarem.

Projekt jest realizowany w wyniku konkursu NCBR nr 3/2012. Instytucja informuje o opracowaniu prototypu, przeprowadzeniu badań i przygotowaniu radaru do produkcji. 

Opracowano na podstawie materiałów prasowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

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