Radar Sajna nagrodzony przez NCBR

Nagroda trafia do konsorcjum, którego liderem jest spółka PIT-RADWAR S.A. Projekt nosi formalną nazwę: "Opracowanie prototypu radaru wielofunkcyjnego kierowania ogniem ze skanowaniem fazowym wiązki w dwóch płaszczyznach dla zestawu rakietowego OP krótkiego zasięgu (ZROP-KZ), kryptonim NAREW". NCBR wskazuje, że wyróżnienie obejmuje rezultaty prac badawczo-rozwojowych realizowanych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

Radar Sajna wykorzystuje aktywną antenę z elektronicznym sterowaniem wiązki. Według NCBR system może wykrywać i śledzić samoloty, śmigłowce, bezzałogowe statki powietrzne, pociski rakietowe oraz pociski artyleryjskie. Komunikat wymienia również antenę chłodzoną cieczą, system identyfikacji "swój-obcy" oraz możliwość zdalnego sterowania radarem.

Projekt jest realizowany w wyniku konkursu NCBR nr 3/2012. Instytucja informuje o opracowaniu prototypu, przeprowadzeniu badań i przygotowaniu radaru do produkcji.

Opracowano na podstawie materiałów prasowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju