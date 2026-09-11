Premier Donald Tusk ujawnił nazwę dla nowego CBWP

CBWP Niedźwiedź

Niedźwiedź to ciężki, niepływający bojowy wóz piechoty przeznaczony do osłoniętego transportu i wsparcia ogniowego piechoty zmechanizowanej w działaniach o wysokiej intensywności, w tym we współdziałaniu z czołgami. Ma ważyć ponad 40 t, otrzymać silnik o mocy przekraczającej 1000 KM oraz wieżę ZSSW-30. Konstrukcję projektuje się z naciskiem na odporność balistyczną i przeciwminową oraz przeżywalność załogi i desantu.

💥 OTO ON. CIĘŻKI BOJOWY WÓZ PIECHOTY. 🇵🇱Po dniach odliczania i pokazywania tylko fragmentów odsłaniamy najważniejszą premierę PGZ na #MSPO2026.CBWP to nowa ciężka platforma opracowana przez Hutę Stalowa Wola – z wysokim poziomem ochrony, dużą mobilnością i siłą ognia… pic.twitter.com/kazs4ciGMj— Polska Grupa Zbrojeniowa🇵🇱 (@PGZ_pl) September 8, 2026