Premier Donald Tusk ujawnił nazwę dla nowego CBWP
2026-09-11
11:19
Oprac. Wojciech Salwiński
Premier Donald Tusk ujawnił podczas XXXIV Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego, że prezentowany przez Polską Grupę Zbrojeniową i Hutę Stalowa Wola Ciężki Bojowy Wóz Piechoty otrzyma nazwę "Niedźwiedź". Program pozostaje obecnie na etapie demonstratora. Przed nim są budowa dwóch prototypów oraz badania, a deklarowany przez przemysł termin osiągnięcia gotowości do produkcji seryjnej to 2029 rok.
CBWP Niedźwiedź
Niedźwiedź to ciężki, niepływający bojowy wóz piechoty przeznaczony do osłoniętego transportu i wsparcia ogniowego piechoty zmechanizowanej w działaniach o wysokiej intensywności, w tym we współdziałaniu z czołgami. Ma ważyć ponad 40 t, otrzymać silnik o mocy przekraczającej 1000 KM oraz wieżę ZSSW-30. Konstrukcję projektuje się z naciskiem na odporność balistyczną i przeciwminową oraz przeżywalność załogi i desantu.
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