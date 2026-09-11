Premier Donald Tusk ujawnił nazwę dla nowego CBWP

Oprac. Wojciech Salwiński
2026-09-11 11:19

Premier Donald Tusk ujawnił podczas XXXIV Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego, że prezentowany przez Polską Grupę Zbrojeniową i Hutę Stalowa Wola Ciężki Bojowy Wóz Piechoty otrzyma nazwę "Niedźwiedź". Program pozostaje obecnie na etapie demonstratora. Przed nim są budowa dwóch prototypów oraz badania, a deklarowany przez przemysł termin osiągnięcia gotowości do produkcji seryjnej to 2029 rok.

CBWP Niedźwiedź

Niedźwiedź to ciężki, niepływający bojowy wóz piechoty przeznaczony do osłoniętego transportu i wsparcia ogniowego piechoty zmechanizowanej w działaniach o wysokiej intensywności, w tym we współdziałaniu z czołgami. Ma ważyć ponad 40 t, otrzymać silnik o mocy przekraczającej 1000 KM oraz wieżę ZSSW-30. Konstrukcję projektuje się z naciskiem na odporność balistyczną i przeciwminową oraz przeżywalność załogi i desantu.

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