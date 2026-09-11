Historyczna umowa na MSPO. NITRO-CHEM i Łukasiewicz opracują polski nadchloran amonu

Historyczna umowa na MSPO: NITRO-CHEM i Łukasiewicz – IPO opracują polski nadchloran amonu, strategiczny składnik paliw rakietowych.

To przełomowe porozumienie ma kluczowe znaczenie dla uniezależnienia kraju od zagranicznych dostaw i modernizacji Sił Zbrojnych RP.

Jak ta innowacyjna technologia wpłynie na bezpieczeństwo narodowe, rozwój sektora kosmicznego oraz kluczowe systemy zbrojeniowe?

Polska technologia dla paliw rakietowych

Podpisane podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego 2026 porozumienie stanowi bezpośrednią odpowiedź na pilną potrzebę zbudowania niezależnej, krajowej bazy surowcowej. Nadchloran amonu, w połączeniu z lepiszczem polimerowym (jak HTPB) oraz pyłem aluminiowym, jest podstawowym komponentem stałych heterogenicznych paliw rakietowych (SHPR), w których pełni rolę silnego utleniacza.

Obecnie w Polsce nie prowadzi się przemysłowej produkcji tego surowca oraz znikome są to kompetencje w Europie, co oznacza całkowitą zależność od dostaw zagranicznych. Nowo zawarta współpraca wyraża intencję obu stron do przełamania tego monopolu i wdrożenia nowoczesnych rozwiązań w obszarze materiałów wysokoenergetycznych.

W ramach zawartego porozumienia obie instytucje podzieliły się zadaniami według ścisłego planu działania. Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego odpowiada za opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania nadchloranu amonu.

Prezes Zarządu Karol Przybyszewski powiedział: „planowany okres realizacji prac badawczo-rozwojowych (B+R) przewidziano do grudnia 2027 roku. Zakłady Chemiczne „NITRO-CHEM” S.A. deklarują pełne wsparcie już na etapie opracowywania technologii. Spółka jako lider polskiej chemii obronnej zapewni stałą wymianę informacji (m.in. w obszarze instalacji i węzłów towarzyszących) oraz weźmie czynny udział w wybranych etapach weryfikacji wypracowanych rozwiązań.

Następnym etapem kluczowym projektu będzie rozpoczęcie prac wdrożeniowych, które zaplanowano na styczeń 2028 roku. Spółka już teraz równolegle przygotowuje się do kolejnego etapu jakim jest wdrożenie produkcji oraz sprzedaż. Zakładamy, że powstanie kolejny, sztandarowy produkt w portfolio Nitro-Chemu oraz katalogu eksportowym w Polskiej Grupie Zbrojeniowej. W obliczu dużego popytu na ten surowiec oraz istotnie ograniczonej jego podaży w Europie ta produkcja może stać się kolejnym hitem eksportowym co najmniej na miarę trotylu.

Nie bez znaczenia pozostaje tu zastosowana do jego produkcji metoda, która dzięki innowacyjnym rozwiązaniom będzie obarczona mniejszymi kosztami operacyjnymi oraz mniejszą uciążliwością środowiskową względem rozwiązań obecnie stosowanych. W obszarze technologii Nitro-Chem zamierza sięgać po najlepsze i najnowocześniejsze rozwiązania, tak aby stworzyć produkt możliwie najbardziej konkurencyjny, spełniający normy, ale co najważniejsze o powtarzalnej i stabilnej jakości, co dla zastosowania w paliwach rakietowych ma kluczowe znacznie.

Andrzej Stanek Członek Zarządu bydgoskiej spółki dodał: „dostępność krajowego nadchloranu amonu ma fundamentalne znaczenie dla kluczowych programów modernizacji Sił Zbrojnych RP oraz rozwoju sektora kosmicznego. Polski komponent jako składnik stałych heterogenicznych paliw rakietowych znajdzie zastosowanie m.in. w:

Systemach obrony przeciwlotniczej: przenośnych przeciwlotniczych zestawach rakietowych „PIORUN” oraz przeciwlotniczych pociskach rakietowych krótkiego i średniego zasięgu CAMM-ER;

Artylerii rakietowej: niekierowanych pociskach rakietowych kalibru 122mm „FENIKS”;

Systemach uderzeniowych: balistycznych pociskach rakietowych ziemia-ziemia średniego i dużego zasięgu oraz rakietowych środkach bojowych różnych typów;

Sektorze kosmicznym: boosterach (rakietach pomocniczych) rakiet nośnych.

Podjęte działania ze strony Spółki Nitro-Chem są fundamentem dla stabilnego, bezpiecznego i odpornego na kryzysy geopolityczne łańcucha dostaw dla Wojska Polskiego jak i bezpieczeństwa Narodowego.

Na podstawie informacji prasowej Nitro-Chem