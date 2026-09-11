Polski przemysł obronny zyskuje strategiczną niezależność dzięki przełomowej umowie między NITRO-CHEM a MESKO S.A.

NITRO-CHEM rozpocznie krajową produkcję HTPB, kluczowego surowca do paliw rakietowych, co zapewni stabilne dostawy dla Grupy PGZ.

Dlaczego ten zaawansowany polimer jest niezbędny dla nowoczesnych rakiet i jak umocni obronność Polski.

HTPB będzie produkowany w Polsce

Skrót HTPB oznacza polimer z grupy polibutadienów zakończonych grupami hydroksylowymi (ang. Hydroxyl-terminated polybutadiene). W technice wojskowej substancja ta pełni niezwykle ważną podwójną funkcję, działając jednocześnie jako nowoczesne lepiszcze oraz wysokowydajne paliwo w stałych materiałach pędnych stosowanych w rakietach. Fizycznie HTPB ma postać półprzezroczystej cieczy o barwie przypominającej stopiony wosk, a jej lepkość jest zbliżona do syropu kukurydzianego. Ponieważ nie jest to pojedynczy czysty związek chemiczny, a złożona mieszanina zawierająca zazwyczaj od 40 do 50 cząsteczek butadienu z grupami hydroksylowymi na końcach łańcucha, jej właściwości mogą nieznacznie się wahać.

Zastosowanie tego polimeru umożliwia stworzenie stabilnych, kompozytowych materiałów pędnych o znakomitych parametrach użytkowych. Surowiec ten charakteryzuje się relatywnie prostą i tanią technologią produkcji oraz stosunkowo niską lepkością, co ułatwia jego zaawansowaną obróbkę. Po przejściu właściwego procesu utwardzenia HTPB nadaje gotowemu materiałowi pędnemu doskonałe właściwości mechaniczne, dużą trwałość, odporność na wilgoć oraz dobrą bierność chemiczną.

Jednocześnie zachowuje optymalne cechy termodynamiczne podczas spalania i pozwala utrzymać niski koszt wytworzenia całego ziarna paliwa rakietowego. Dzięki elastyczności reologicznej, którą można regulować poprzez zróżnicowany stopień usieciowania i dodatek plastyfikatorów, HTPB stanowi niezastąpiony element w rozwoju nowoczesnych systemów rakietowych polskiego przemysłu obronnego.

Zarząd Zakładów Chemicznych NITRO-CHEM S.A. składa serdeczne podziękowania Zarządowi spółki MESKO S.A. za konstruktywne rozmowy, partnerskie podejście oraz wspólne zaangażowanie w realizację tego projektu, który w istotny sposób wzmacnia bezpieczeństwo i niezależność polskiego przemysłu obronnego.

Na podstawie informacji prasowej NITRO-CHEM S.A.