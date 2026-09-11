CENZIN ma 100 lat. Od SEPEWE do globalnych ambicji polskiego przemysłu obronnego

CENZIN świętuje stulecie działalności, od 1926 roku nieustannie wspierając ekspansję polskiego przemysłu obronnego na rynkach zagranicznych.

Jako kluczowa część Polskiej Grupy Zbrojeniowej, spółka promuje rodzime uzbrojenie, pozyskuje technologie i buduje strategiczne partnerstwa międzynarodowe.

Sprawdź, jakie ambitne plany ma CENZIN na kolejne stulecie, by umacniać pozycję Polski w globalnym przemyśle obronnym.

CENZIN świętuje 100-lecie działalności

Początki działalności CENZIN wiążą się z powstaniem w 1926 roku SEPEWE, którego zadaniem była promocja i eksport wyrobów polskiego przemysłu obronnego. W kolejnych dekadach zmieniały się warunki polityczne, gospodarcze i organizacyjne, jednak międzynarodowy obrót uzbrojeniem i sprzętem specjalnym pozostał jednym z fundamentów działalności spółki.

CENZIN działa obecnie w strukturach Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Spółka specjalizuje się w realizacji krajowych i międzynarodowych projektów związanych z dostawami uzbrojenia i sprzętu specjalnego, części zamiennych, usług serwisowych, modernizacji oraz transferu technologii i specjalistycznego know-how.

Ważnym obszarem działalności CENZIN jest promocja produktów polskiego przemysłu obronnego na rynkach zagranicznych oraz budowanie długoterminowych relacji z partnerami międzynarodowymi. Spółka wykorzystuje doświadczenie, znajomość lokalnych uwarunkowań oraz kompetencje handlowe do wspierania ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw należących do Grupy PGZ

"Sto lat działalności CENZIN to wyjątkowy jubileusz i wspaniały wiek. Gratuluję wszystkim pracownikom spółki, którzy przez kolejne dekady budowali jej doświadczenie, wiarygodność i pozycję na międzynarodowych rynkach. CENZIN wkracza w nowe stulecie świadomy swojej tradycji, ale jest jednocześnie otwarty na nowe partnerstwa i możliwości rozwoju. Z dumą patrzymy na jego dorobek i z dużymi ambicjami spoglądamy w jego przyszłość" - powiedział Adam Leszkiewicz, Prezes Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.

Jubileusz 100-lecia spółki był obchodzony podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Wydarzenie stało się okazją do podsumowania dorobku CENZIN, podziękowania pracownikom i partnerom spółki oraz przedstawienia kierunków jej rozwoju na kolejne lata.

Na podstawie informacji prasowej CENZIN

Sto lat działalności daje CENZIN wyjątkowe doświadczenie i znajomość międzynarodowego rynku. Ten dorobek stanowi dla nas zobowiązanie i podstawę

dalszego rozwoju. Wchodzimy w kolejne stulecie z ambicją wzmacniania obecności polskiego przemysłu obronnego na rynkach zagranicznych oraz budowania trwałych relacji z krajowymi i międzynarodowymi partnerami powiedział Paweł Terlecki, Prezes Zarządu CENZIN sp. z o.o.

Po stu latach działalności CENZIN pozostaje ważnym ogniwem Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Spółka wkracza w drugie stulecie z doświadczeniem wynikającym z wieloletniej obecności na rynku, a jednocześnie z ambicją aktywnego uczestnictwa w rozwoju i międzynarodowej ekspansji polskiego przemysłu obronnego.