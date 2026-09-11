Zielona Lista MON ma dopuścić prywatnie kupione wyposażenie do służby

Decyzja MON i nowe zasady

Informacje o uruchomieniu Zielonej Listy przedstawili 9 września 2026 roku podczas XXXIV Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach sekretarz stanu w MON Cezary Tomczyk oraz pełnomocnik ministra obrony narodowej do spraw warunków służby wojskowej Paweł Mateńczuk ps. Naval. Zgodnie z wypowiedzią Michała Pycia, eksperta z biura pełnomocnika, decyzja tworząca mechanizm została już podpisana, a jej rozwiązania mają zacząć obowiązywać po 30 dniach.

Resort zapowiada w tym czasie uruchomienie narzędzi cyfrowych, w tym strony internetowej. Zielona Lista ma potwierdzać, że produkt w określonej kategorii wyposażenia spełnił wymagania akceptowane przez wojsko. Nie będzie jednak wykazem wskazującym konkretny sklep, sprzedawcę ani miejsce zakupu.

Decyzja o nabyciu dopuszczonego produktu pozostanie po stronie żołnierza. Według wyjaśnienia Michała Pycia zakupiony element wyposażenia będzie można następnie wykorzystywać w działalności służbowej. Przed wejściem w życie nowej decyzji żołnierze mogli używać w służbie wyłącznie sprzętu wydanego przez wojsko — podał przedstawiciel MON.

„Zielona lista” zmienia podejście do wyposażenia indywidualnego-- Od trzech lat koncentrujemy się na tym, żeby żołnierz Wojska Polskiego wiedział, że on jest w centrum wydarzeń. Pamiętam, że wtedy, kiedy w ramach wielkiego programu SAFE zdecydowaliśmy, że miliardy złotych… pic.twitter.com/0xy0y1I29f— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) September 9, 2026

- Zielona lista jest wzorowana na rozwiązaniach z armii amerykańskiej, z armii francuskiej, które dają przede wszystkim żołnierzowi wybór. Każdy żołnierz Wojska Polskiego wtedy, kiedy obejmuje służbę, dostaje komplet wyposażenia. Dostaje też specjalne środki na to, żeby mógł się doposażyć. Ale część żołnierzy chce wybierać z różnych powodów inne rozwiązania. Czasami są to drobne elementy, ale te drobne elementy świadczą o całości. Zielona lista jest właśnie po to, żeby żołnierze Wojska Polskiego sami sobie ustalali, co chcą używać w wojsku, jak ma wyglądać ich służba, czym chcą walczyć, jakie produkty są dla nich dobre, czego chcą używać. Nie wszystko musi być takie same dla wszystkich. Każdy wie to najlepiej, a najlepiej wie to Naval, bo w GROM-ie tego typu działania były wprowadzone już dawno temu. Wojska specjalne to też pewna specyfika na świecie. Walczą inaczej, funkcjonują inaczej. Ale bardzo często te rozwiązania z wojsk specjalnych przenosimy do wojsk operacyjnych

- skomentował wiceminister Cezary Tomczyk.

Testy produktów w ramach Zielonej Listy

Koncepcję Zielonej Listy MON przedstawiało już we wrześniu 2025 roku. Resort zapowiadał wówczas utworzenie portalu dla przedsiębiorców, którzy chcieliby zgłaszać swoje produkty do autoryzacji. Wybrane elementy wyposażenia mają być kierowane przez grupę ekspertów MON na badania w odpowiednich ośrodkach.

Koszt procedury autoryzacyjnej ma ponosić producent. Po pozytywnym zakończeniu oceny produkt ma zostać wpisany na Zieloną Listę, natomiast w przypadku negatywnej opinii przedsiębiorca ma otrzymać informację o wymaganych zmianach. Wśród przykładowych kategorii wskazywanych przez MON znalazły się okulary taktyczne, ochraniacze, obuwie taktyczne, pasy taktyczne, rękawiczki, kolby do karabinu oraz małe drony. Nie jest to gotowy katalog produktów dopuszczonych do użytkowania.

Zielona Lista stanowi element operacji pk. "Szpej", w ramach której — według danych MON z 3 września 2025 roku — zakupiono ponad 200 tys. hełmów kevlarowych, 100 tys. kamizelek kuloodpornych i taktycznych, ponad 50 tys. sztuk sprzętu optoelektronicznego oraz ponad 1 mln przedmiotów umundurowania.

Opracowano na podstawie materiałów prasowych Ministerstwa Obrony Narodowej.