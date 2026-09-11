Polski materiał wybuchowy i systemy zasilania dla lotnisk w czasie blackoutu. Nowe projekty Łukasiewicza ze spółkami PGZ

Polski przemysł obronny wkracza w nową erę! Sieć Badawcza Łukasiewicz i PGZ przekuwają strategiczne plany w konkretne, przełomowe technologie.

Odkryj szczegóły: od pierwszego w pełni polskiego plastycznego materiału wybuchowego UNIPeX po awaryjne systemy zasilania dla lotnisk w czasie blackoutu.

Sprawdź, jak te innowacje wzmocnią bezpieczeństwo państwa i dlaczego ich wdrożenie to kamień milowy dla Sił Zbrojnych RP.

Sieć Badawcza Łukasiewicz zawarła podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego 2026 cztery umowy ze spółkami Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Szczególnie szeroki zakres ma współpraca z Zakładami Chemicznymi Nitro-Chem, największym producentem trotylu w Europie i jednym z liderów polskiego eksportu w branży zbrojeniowej.

Umowy podpisane w Kielcach są efektem partnerstw strategicznych, które Łukasiewicz konsekwentnie buduje z polskim przemysłem zbrojeniowym. Rok wcześniej podczas MSPO Sieć Badawcza Łukasiewicz i Polska Grupa Zbrojeniowa zawarły partnerstwo strategiczne. W realizację tego partnerstwa zaangażowane zostały wszystkie 22 instytuty Łukasiewicza oraz szereg spółek Grupy PGZ.

Rok temu partnerstwo, dziś konkretne produkty

Tegoroczne umowy wskazują na przejście od wyznaczania wspólnych kierunków prac badawczo-rozwojowych do konkretnych technologii i produktów potrzebnych przemysłowi obronnemu.

„Przechodzimy od zamiarów do wdrożeń. Partnerstwa strategiczne, które budowaliśmy ze spółkami sektora obronnego w ostatnich dwóch latach, dają wymierne rezultaty” – podkreślił prezes Centrum Łukasiewicz, dr Hubert Cichocki. „Nasi badacze i inżynierowie konsultują rozwiązania z przemysłem już na wczesnych etapach ich rozwoju. Dzięki temu odpowiadamy na rzeczywiste potrzeby odbiorcy końcowego, czyli sił zbrojnych. To zasadnicza zmiana modelu współpracy nauki z biznesem” – dodał.

Podczas MSPO 2026 podpisane zostały następujące umowy i porozumienia:

Zakłady Chemiczne Nitro-Chem i Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych: współpraca dotycząca specjalnych proszków aluminiowych do produkcji amunicji; Zakłady Chemiczne Nitro-Chem i Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego: współpraca przy polskim materiale wybuchowym UNIPeX oraz produkcji nadchloranu amonu; Zakłady Metalowe DEZAMET i Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego: rozwój technologii nowoczesnych spłonek do amunicji; Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne i Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki: rozwój systemu Air-Power przeznaczonego do zasilania statków powietrznych i systemów lotniczych w przypadku blackoutu.

Partnerstwo strategiczne zawarte przez Łukasiewicza i PGZ podczas MSPO 2025 objęło szeroki katalog technologii istotnych dla bezpieczeństwa państwa. Umowy podpisane podczas MSPO 2026 są pierwszymi wymiernymi rezultatami tego modelu.

Strategiczne technologie dla Nitro-Chemu

Najbardziej zaawansowane projekty realizowane przez Łukasiewicza z Nitro-Chemem dotyczą komponentów do produkcji amunicji, materiałów wybuchowych oraz paliw rakietowych.

Prace będą dotyczyć m.in. technologii otrzymywania nadchloranów, stosowanych jako utleniacze w stałych paliwach rakietowych, a także specjalnych proszków aluminiowych, które znajdują zastosowanie w materiałach wysokoenergetycznych.

– Partnerstwo strategiczne zawarte rok temu między PGZ i Siecią Badawczą Łukasiewicz przekłada się dziś na konkretne projekty wzmacniające potencjał obronny Polski. Rozwój polskiego materiału wybuchowego, komponentów do amunicji i paliw rakietowych oraz systemów zapewniających ciągłość działania infrastruktury lotniczej w sytuacjach kryzysowych potwierdza, że potrafimy skutecznie łączyć potencjał przemysłu i nauki. Naszym celem jest dostarczanie Siłom Zbrojnym RP nowoczesnych rozwiązań opartych na krajowych kompetencjach i technologiach – powiedział wiceprezes zarządu PGZ S.A. Jan Grabowski.

Nitro-Chem to lider eksportu polskiej branży zbrojeniowej w obszarze materiałów wybuchowych. Jest ich dostawcą dla państw NATO, w tym Stanów Zjednoczonych.

Cały łańcuch technologiczny w Polsce

Umowy z Nitro-Chemem są częścią szerszego modelu współpracy Łukasiewicza ze spółkami PGZ. Obejmuje on zarówno materiały wysokoenergetyczne i komponenty amunicji, jak i urządzenia oraz kompletne systemy przeznaczone dla Sił Zbrojnych RP.

Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego i Zakłady Metalowe DEZAMET będą wspólnie rozwijać technologię nowoczesnych spłonek, czyli jednego z podstawowych elementów inicjujących działanie amunicji.

Z kolei Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki i Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne podejmą współpracę dotyczącą systemu Air-Power dla do zasilania statków powietrznych oraz infrastruktury lotniska lub bazy w razie lokalnej awarii lub blackoutu.

Przyjęty model zakłada bezpośrednie zaangażowanie partnera przemysłowego już podczas definiowania parametrów technologii. Pozwala to ograniczyć ryzyko powstawania rozwiązań, które są interesujące z naukowego punktu widzenia, ale nie odpowiadają wymaganiom technicznym, ekonomicznym lub produkcyjnym przedsiębiorstw.

Na podstawie informacji prasowej Sieci Badawczej Łukasiewicz