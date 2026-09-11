FONET i TOPAZ dla chorwackiego dywizjonu K239 Chunmoo

Umowę zawarto 10 września 2026 roku w siedzibie chorwackiego Ministerstwa Obrony. Dokument podpisali Adam Bartosiewicz, wiceprezes GRUPY WB, oraz Ivan Anušić, minister obrony Chorwacji. W ceremonii uczestniczył również premier Andrej Plenković. Kontrakt jest związany z zakupem przez Chorwację dywizjonu rakietowego opartego na systemie K239 Chunmoo, na którego dostawę tego samego dnia umowę z chorwackim resortem obrony podpisała Hanwha Aerospace.

Systemy FONET i TOPAZ mają zapewnić dowodzenie, kierowanie ogniem oraz łączność w wozach dowodzenia, wyrzutniach rakiet i wozach amunicyjnych nowej jednostki. FONET jest cyfrowym systemem łączności pokładowej, integrującym środki radiowe, urządzenia pojazdu oraz systemy dowodzenia. TOPAZ to opracowany przez GRUPĘ WB system dowodzenia i kierowania ogniem, przeznaczony do pozyskiwania i dystrybucji danych o celach, wsparcia planowania oraz prowadzenia ognia.

GRUPA WB deklaruje gotowość do współpracy z chorwackim przemysłem przy budowie lokalnych zdolności związanych z systemami FONET i TOPAZ. Jako planowanego partnera wskazano firmę Končar.

Opracowano na podstawie materiałów prasowych WB GROUP.

Kolejny sojusznik z NATO wybiera system TOPAZ! Choć w tym tygodniu uwaga skupia się na #MSPO2026, ważne rzeczy dzieją się również setki kilometrów od Kielc. @WBGroup_PL podpisała właśnie w Zagrzebiu umowę na dostawę komponentów systemu dowodzenia i kierowania ogniem #TOPAZ dla… pic.twitter.com/80g0w9foR5— WB GROUP (@WBGroup_PL) September 10, 2026