Umowa pomiędzy PGZ a ICEYE podpisana. Technologie satelitarne dla SZRP

List intencyjny na MSPO

PGZ i ICEYE podpisały dokument 11 września 2026 roku. List intencyjny dotyczy rozpoczęcia prac nad koncepcją systemu MILSATCOM, czyli wojskowej łączności satelitarnej dla Sił Zbrojnych RP.

Komunikat spółek wskazuje, że planowany system ma zapewnić Polsce własne zdolności w obszarze łączności satelitarnej. Dokument nie stanowi jednak kontraktu wykonawczego ani zamówienia dla przemysłu. Strony rozpoczynają etap prac koncepcyjnych, którego rezultatem mają być rozwiązania techniczne i organizacyjne programu.

🛰️🇵🇱 PGZ I @iceye_global RAZEM DLA POLSKICH ZDOLNOŚCI SATELITARNYCHPodczas #MSPO2026 Polska Grupa Zbrojeniowa i ICEYE podpisały list intencyjny dotyczący rozpoczęcia prac nad koncepcją wojskowego systemu łączności satelitarnej MILSATCOM dla Sił Zbrojnych RP.✍️ Umowę podpisali… pic.twitter.com/gk2Pn0IkYn— Polska Grupa Zbrojeniowa🇵🇱 (@PGZ_pl) September 11, 2026

Rozproszony segment satelitarny

Robocze założenia obejmują rozproszony segment kosmiczny, budowę infrastruktury naziemnej w Polsce oraz rozwój zdolności produkcyjnych odpowiadających wymaganiom Sił Zbrojnych RP. Według Rafała Modrzewskiego, prezesa zarządu i współzałożyciela ICEYE, system ma być rozproszony, szyfrowany i pozostawać pod polską kontrolą.

ICEYE ma pełnić rolę partnera technologicznego. Zgodnie ze wstępnym podziałem zadań spółka ma opracować architekturę systemu satelitarnego, zaprojektować i produkować platformy kosmiczne oraz prowadzić operacje satelitarne. PGZ ma zorganizować krajowe zaplecze programu, w tym wskazać spółki Grupy dysponujące odpowiednimi kompetencjami, infrastrukturą i zdolnościami produkcyjnymi.

Finalna formuła organizacyjna projektu oraz szczegółowy podział odpowiedzialności nie zostały jeszcze określone. ICEYE i PGZ deklarują również otwartość na udział innych przedsiębiorstw z polskiego sektora kosmicznego i obronnego.

Autor: ICEYE/ Materiały prasowe

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Zespół roboczy i MikroSAR

Pierwszym zapowiedzianym działaniem ma być powołanie wspólnego zespołu roboczego. Partnerzy mają przygotować techniczną i finansową koncepcję projektu, a następnie podjąć dialog z Ministerstwem Obrony Narodowej. W komunikacie wskazano, że osiągnięcie pełnej zdolności operacyjnej systemu planowane jest na koniec 2030 roku.

Współpraca ICEYE i PGZ rozwija się co najmniej od 2024 roku, gdy podczas MSPO zaprezentowano Mobilną Platformę Rozpoznania Satelitarnego ISR. ICEYE oraz należące do Grupy PGZ Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 realizują także program MikroSAR.

Opracowano na podstawie materiałów prasowych ICEYE.