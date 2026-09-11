Trzeci dzień PGZ na MSPO. Porozumienia dotyczące lotnictwa, obrony powietrznej i paliw rakietowych

Silniki FA-50 i systemy AEW&C

Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 S.A. oraz GE Aerospace podpisały porozumienie w sprawie zbadania możliwości rozwoju zdolności do obsługi technicznej, napraw, przeglądów i obsługi zakładowej silników F404-GE-102. Jednostki napędowe tego typu są stosowane w samolotach KAI FA-50 Golden Eagle użytkowanych przez polskie Siły Powietrzne. Dokument ma służyć analizie możliwości zbudowania w Polsce kompetencji umożliwiających utrzymanie silników oraz rozwój zaplecza serwisowego.

Polska Grupa Zbrojeniowa podpisała również z Saab dokument wyrażający wolę rozpoznania obszarów współpracy związanych z systemami wczesnego ostrzegania i dowodzenia z powietrza, określanymi skrótem AEW&C. Strony mają identyfikować możliwości wykorzystania kompetencji spółek Grupy PGZ w projektach dotyczących rozwoju, integracji, produkcji lub utrzymania takich systemów.

Obrona powietrzna z MKE

Polska Grupa Zbrojeniowa i turecka firma MKE zawarły porozumienie dotyczące współpracy przy systemach obrony powietrznej krótkiego i bardzo krótkiego zasięgu. Współpraca ma być prowadzona z myślą o potrzebach rynków polskiego i tureckiego oraz o możliwości wspólnego oferowania rozwiązań potencjalnym klientom eksportowym.

Rozmowy poprzedzające podpisanie dokumentu rozpoczęły się podczas spotkania przemysłowego towarzyszącego szczytowi NATO w Ankarze. Następnie strony prowadziły konsultacje robocze w Warszawie. Przy podpisaniu porozumienia obecni byli Konrad Gołota, podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, oraz Musa Heybet, wiceminister obrony Turcji.

Badania, amunicja i paliwa

Spółki PGZ podpisały także pakiet dokumentów z instytutami Sieci Badawczej Łukasiewicz. Porozumienia dotyczą zasilania statków powietrznych, materiałów pirotechnicznych oraz technologii produkcji składników paliw rakietowych.

Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A. i Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki będą współpracować przy projekcie "Dwukierunkowany System Zasilania Statków Powietrznych Cywilnych i Wojskowych", Air-Power. Celem przedsięwzięcia jest rozwój rozwiązania umożliwiającego dwukierunkowe zasilanie statków powietrznych.

Zakłady Metalowe Dezamet S.A. zawarły z Łukasiewicz – Instytutem Przemysłu Organicznego umowę o przekazaniu dokumentacji związanej z wykonywaniem materiałów pirotechnicznych. Zakłady Chemiczne Nitro-Chem S.A. i ten sam instytut podpisały natomiast porozumienie dotyczące opracowania i wdrożenia polskiej technologii produkcji nadchloranu amonu, wskazanego przez PGZ jako jeden z kluczowych składników nowoczesnych stałych paliw rakietowych.

Opracowano na podstawie materiałów prasowych Polskiej Grupy Zbrojeniowej.