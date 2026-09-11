Umowa wykonawcza na Pioruny podpisana w czasie MSPO 2026

11 września w czasie XXXIV Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego odbywającego się 8-11.09.2026 podpisano umowę wykonawczą na kilka tysięcy sztuk przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych (PPZR) Piorun. Umowa jest kontynuacją umowy ramowej podpisanej 24 sierpnia 2026 roku, w zakładach MESKO S.A. w Skarżysku-Kamiennej. Kontrakt, zawarty między Agencją Uzbrojenia a MESKO S.A., jest jednym z największych w historii polskiego przemysłu zbrojeniowego. Dostawy będą częściowo finansowane z europejskiego instrumentu SAFE.

Planowana wartość to ponad 3 mld zł netto. Zgodnie z ustaleniami, ponad 80% zamówionych zestawów i pocisków trafi na wyposażenie Wojska Polskiego. Finansowanie polskiej części zamówienia zostanie zrealizowane przy użyciu środków z europejskiego instrumentu SAFE (Security Action for Europe). Pozostała część ma umożliwić wspólne zakupy dla innych państw jak Królestwa Norwegii, Republiki Litewskiej i Republiki Łotewskiej w ramach realizacji wspólnych zamówień. Dostawy mają nastąpić do 2030 roku.

Przedmiotem umowy ramowej jest kompleksowe zamówienie, które wykracza poza samą dostawę sprzętu. Pakiet obejmuje kilka tysięcy pocisków rakietowych Piorun, mechanizmy startowe kompatybilne z systemem, zaawansowane symulatory do szkolenia operatorów oraz pakiety szkoleniowe i logistyczne zapewniające pełną operacyjność i utrzymanie systemów.

Piorun stał się również produktem eksportowym. Łotwa, Litwa i Norwegia to partnerzy, którzy kupują Pioruny za naprawdę spore pieniądze. Oczywiście największym nabywcą pozostaje Agencja Uzbrojenia, a więc nasza armia, nasze wojsko. Chcemy jednak także produkować po to, żeby zarabiać. Nasze inwestycje — polskie inwestycje w obronę i zbrojenia — są inwestycjami w polską gospodarkę. Kielce są dziś nie tylko przykładem tego, że mądrze i intensywnie się zbroimy. To także dowód wielkiego gospodarczego sukcesu polskich firm, polskich talentów, menedżerów i wynalazców. Cieszę się również, że dzięki wspólnej pracy wojskowych, ministrów, wiceministrów, przedsiębiorców i menedżerów nabraliśmy naprawdę takiego tempa, którym możemy się pochwalić na całym świecie.

- skomentował podpisanie umowy premier Donald Tusk.

⚡ PIORUN uderza drugi raz!@AgencjaUzbr i @PGZ_MESKO_SA podpisały na #MSPO2026 pierwszą umowę wykonawczą do sierpniowej umowy ramowej na zestawy PIORUN. 🇵🇱🚀💰 Ok. 3 mld zł nettoKolejne zestawy PIORUN wraz z pakietem szkoleniowym i logistycznym trafią do Sił Zbrojnych RP.… pic.twitter.com/708M29FzWx— Polska Grupa Zbrojeniowa🇵🇱 (@PGZ_pl) September 11, 2026

Czym jest Piorun?

Przenośny Przeciwlotniczy Zestaw Rakietowy (PPZR) Piorun to nowoczesny system obrony powietrznej bardzo krótkiego zasięgu, będący głęboką modernizacją zestawu Grom. Opracowany przez MESKO S.A. we współpracy z Wojskową Akademią Techniczną i CRW Telesystem-Mesko, Piorun wyróżnia się zaawansowanym systemem naprowadzania na podczerwień, odpornym na zakłócenia. Wyposażony w czujnik zbliżeniowy oraz celowniki dzienne i termowizyjne, umożliwia skuteczne działanie zarówno w dzień, jak i w nocy. Rakieta o masie 10,5 kg osiąga prędkość do 660 m/s i jest zdolna do zwalczania celów poruszających się z prędkością do 400 m/s na kursie spotkaniowym. System został przetestowany w warunkach bojowych, m.in. na Ukrainie, gdzie z powodzeniem niszczył rosyjskie samoloty, śmigłowce i drony. Niska waga zestawu, wynosząca około 19,5 kg, zapewnia wysoką mobilność i umożliwia jego obsługę przez jednego żołnierza. System stanowi jeden z podstawowych elementów polskiej obrony powietrznej krótkiego zasięgu i może być używany m.in. przeciwko samolotom, śmigłowcom oraz bezzałogowym statkom powietrznym.

Swoją niezwykłą skuteczność zestawy przeciwlotnicze Piorun udowodniły w warunkach bojowych, m.in. na Ukrainie, gdzie z powodzeniem niszczyły rosyjskie samoloty, śmigłowce, a nawet pociski manewrujące. System może razić cele na dystansie do 6,5 km i pułapie do 4 km, a dzięki nowoczesnej głowicy samonaprowadzającej na podczerwień i zapalnikowi zbliżeniowemu jest skuteczny przeciwko małym obiektom, takim jak drony.

Jeszcze kilka lat temu zdolności produkcyjne Pioruna wynosiły około 300 rakiet rocznie. Dziś to już ponad 1500 rocznie i mają się zwiększyć. Piorun służy już nie tylko w Wojsku Polskim. Trafił m.in. do USA, Norwegii, Szwecji, Belgii, Estonii, Łotwy i Mołdawii.

Równolegle MESKO prowadzi prace rozwojowe nad kolejną generacją systemów rakietowych. PIORUN NG oraz zestaw GRZMOT mają zapewnić użytkownikom jeszcze większe możliwości bojowe, zwiększony zasięg działania oraz szerszą integrację z polskimi systemami obrony przeciwlotniczej.