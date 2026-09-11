MBDA uruchomiła centrum obsługowe w Czosnowie

Ceremonia otwarcia odbyła się 7 września 2026 roku. Wzięli w niej udział (m.in.) sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Paweł Zalewski, brytyjski minister stanu ds. gotowości i przemysłu obronnego Luke Pollard oraz szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Nowy obiekt uzupełnia biuro MBDA w Warszawie i ma działać jako centrum serwisowe oraz technologiczne. Ministerstwo Obrony Narodowej podało, że w Czosnowie będą serwisowane i naprawiane kluczowe elementy systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej.

From @MBDAGroup's new facility in Czosnów, to the show floor at MSPO, British defence expertise is on show across Poland this week.Defence Minister @LukePollard's visit tells one story: UK industry is backing @NATO's eastern flank while delivering growth and good jobs at home. pic.twitter.com/DSuDy9GjQd— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 9, 2026

MBDA deklaruje, że ośrodek ma skrócić drogę do wsparcia technicznego, utrzymania i szkolenia związanego z programem pk. "Pilica+". Koncern dostarcza pociski i systemy z rodziny CAMM dla programów pk. "Narew", "Pilica+" i "Miecznik". Spółka zapowiada zatrudnienie polskich inżynierów oraz współpracę z krajowym przemysłem i ośrodkami naukowymi. MON wskazuje z kolei na transfer know-how oraz możliwość włączenia polskich poddostawców do globalnych łańcuchów dostaw. Komunikaty nie podają jednak wartości inwestycji, liczby miejsc pracy, listy obsługiwanych komponentów ani szczegółowego zakresu współpracy przemysłowej.

Opracowano na podstawie materiałów prasowych MBDA oraz Ministerstwa Obrony Narodowej.