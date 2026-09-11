PGZ i Nitro-Chem integrują pocisk Hydra z pojazdem KUNA

Moduł wyrzutni i zdalne sterowanie

Pojazd gąsienicowy KUNA, produkowany przez WITPiS, ma zostać wyposażony w moduł wyrzutni dla pocisków rakietowych Hydra kalibru 70 mm.

Zakres prac obejmuje również połączenie systemu kierowania ogniem z układami sterowania platformy oraz przygotowanie interfejsów komunikacyjnych. Mają one umożliwić zdalne sterowanie pojazdem i koordynację jego działań. Spółka wskazuje, że rozwiązanie jest przewidziane przede wszystkim do działań taktycznych w terenie trudno dostępnym dla większych pojazdów.

Nitro-Chem zapowiedział, że zintegrowany system przejdzie testy balistyczne i poligonowe.

Opracowano na podstawie materiałów prasowych Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM” S.A.