GRUPA WB i KNDS podpisały list intencyjny dotyczący systemów artyleryjskich

Oprac. Wojciech Salwiński
2026-09-11 16:05

GRUPA WB, ZAiUP AREX i KNDS podpisały podczas XXXIV Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach list intencyjny dotyczący potencjalnych dostaw systemów artyleryjskich dla Sił Zbrojnych RP. Wspólna oferta ma zakładać integrację rozwiązań KNDS z polskim systemem kierowania ogniem TOPAZ.

Trzej mężczyźni podpisują list intencyjny GRUPY WB i KNDS. O szczegółach współpracy pisze SE Portal Obronny.
Autor: WB GROUP/ Materiały prasowe

Podpisany dokument określa kierunek współpracy pomiędzy spółkami GRUPY WB a KNDS w obszarze nowoczesnych systemów artyleryjskich. Strony deklarują przygotowanie rozwiązania cyfrowego i sieciocentrycznego, dostosowanego do wymagań Sił Zbrojnych RP.

W imieniu spółki wiodącej GRUPY WB list intencyjny podpisał Piotr Wojciechowski, prezes zarządu. ZAiUP AREX reprezentował prezes zarządu Krzysztof Bielawski, a KNDS - Alexandre Penley, wiceprezes ds. międzynarodowego rozwoju biznesu w Europie i NATO.

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Porozumienie ma umożliwić wprowadzenie polskich systemów zarządzania polem walki do rozwiązań artyleryjskich oferowanych przez KNDS. GRUPA WB i KNDS zamierzają wspólnie przedstawić Siłom Zbrojnym RP kompleksową propozycję, szeroko zintegrowaną z polskimi technologiami i interoperacyjną z systemem kierowania ogniem TOPAZ, wykorzystywanym w Wojsku Polskim.

Opracowano na podstawie materiałów prasowych WB GROUP.

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