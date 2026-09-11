GRUPA WB i KNDS podpisały list intencyjny dotyczący systemów artyleryjskich

Podpisany dokument określa kierunek współpracy pomiędzy spółkami GRUPY WB a KNDS w obszarze nowoczesnych systemów artyleryjskich. Strony deklarują przygotowanie rozwiązania cyfrowego i sieciocentrycznego, dostosowanego do wymagań Sił Zbrojnych RP.

W imieniu spółki wiodącej GRUPY WB list intencyjny podpisał Piotr Wojciechowski, prezes zarządu. ZAiUP AREX reprezentował prezes zarządu Krzysztof Bielawski, a KNDS - Alexandre Penley, wiceprezes ds. międzynarodowego rozwoju biznesu w Europie i NATO.

Podczas #MSPO 2026 spółki @WBGroup_PL podpisały z @KNDS_France list intencyjny dotyczący potencjalnych dostaw dla Sił Zbrojnych RP systemów artyleryjskich zintegrowanych z systemem kierowania ogniem #TOPAZ. Sygnowane w Kielcach porozumienie otwiera drogę do wprowadzenia… pic.twitter.com/HrM8sfK1Fz— WB GROUP (@WBGroup_PL) September 11, 2026

Porozumienie ma umożliwić wprowadzenie polskich systemów zarządzania polem walki do rozwiązań artyleryjskich oferowanych przez KNDS. GRUPA WB i KNDS zamierzają wspólnie przedstawić Siłom Zbrojnym RP kompleksową propozycję, szeroko zintegrowaną z polskimi technologiami i interoperacyjną z systemem kierowania ogniem TOPAZ, wykorzystywanym w Wojsku Polskim.

Opracowano na podstawie materiałów prasowych WB GROUP.