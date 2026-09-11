MSPO 2026 – Nagrody DEFENDER rozdane. Radar P-18PL wyróżniony nagrodą prezydenta

Jednym z ostatnich akcentów XXXIV Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego jest wręczenie nagród DEFENDER. Wyróżnienie przyznaje co roku Rada Programowa kieleckich targów obronnych. Nagrody są wręczane w ostatnim dniu Salonu podczas uroczystego podsumowania targów jako wyróżnienia dla najbardziej innowacyjnych produktów przemysłu obronnego.

Nagrody DEFENDER otrzymują:

Konsorcjum: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (lider), Firma POLREMACO Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie oraz Przedsiębiorstwo HYDROMEL Sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich za uniwersalną maszynę inżynieryjną przeznaczoną do kopania rowów strzeleckich, w wykonaniu ciągnika gąsienicowego z zespołem urabiająco-ładującym;

Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego MASKPOL S.A. za hełm balistyczny HBT-02;

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia (lider), Zakłady Metalowe „DEZAMET” S.A. (konsorcjant) za RPG-25 „DZIĘCIOŁ”;

Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A. za Lotniskowe Urządzenie Zasilania Elektroenergetycznego Samolotów LUZES II/M s. VII;

RADMOR S.A. za System StormRider;

PCO S.A. (lider), Zakłady Metalowe „DEZAMET” S.A. za Nowoczesny System Samoosłony Pojazdu typu „soft-kill” C-OBRA;

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej (WITPiS) (lider), CHEMA DS Sp. z o.o., Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A., PCO S.A., NITRO-CHEM S.A. oraz Centrum Rozwojowo-Wdrożeniowe TELESYSTEM-MESKO Sp. z o.o. za System Autonomicznych Wielozadaniowych Pojazdów Bezzałogowych „SFORA”;

Creotech Quantum Spółka Akcyjna za QGebo System Kwantowej Dystrybucji Klucza (QKD);

Hammar Maskin AB za HAMMAR XXL36;

Autobox Innovations Sp. z o.o. sp.j. za Mobilną Stację Wytwarzania Przyrostowego (MSWP) na pojeździe STAR 266M2.

Wyróżnienie Specjalne Rady Programowej otrzymało:

Konsorcjum naukowo-przemysłowe: Akademia Marynarki Wojennej (lider), Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Wojskowa Akademia Techniczna oraz Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. za demonstrator technologii R-BSP, czyli roju bezzałogowych statków powietrznych przeznaczonego do detekcji, klasyfikacji i śledzenia obiektów podwodnych.

Wyróżnienie Specjalne ministra obrony narodowej otrzymała:

Flytronic S.A. za GLADIUS 2.

Komisja Konkursowa DEFENDER 2026

Obradom Rady Programowej XXXIV Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego przewodniczyła Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Komisja Konkursowa oceniła łącznie 108 zgłoszeń do nagrody DEFENDER.

W składzie komisji znaleźli się przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dowództw i inspektoratów Sił Zbrojnych RP, służb mundurowych, administracji rządowej, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Polskiej Agencji Kosmicznej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Aktywów Państwowych oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Komisję tworzyli również reprezentanci Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej. W jej pracach uczestniczyli także przedstawiciele Targów Kielce, a wśród członków znaleźli się oficerowie odpowiedzialni za logistykę, politykę zbrojeniową, innowacje, cyberprzestrzeń i wsparcie operacyjne Sił Zbrojnych RP.