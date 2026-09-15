AW109 z MSPO leci na poligon. Ruszają testy uzbrojenia dla polskiej wersji

Polskie Wojsko Polskie i PZL-Świdnik testują nowy śmigłowiec AW109 TrakkerM.

Maszyna, zaprezentowana w Kielcach, już wkrótce przejdzie intensywne próby poligonowe z użyciem pełnego zakresu uzbrojenia strzeleckiego i rakietowego.

AW109 jest kandydatem do szkolenia załóg AH-64E Apache i AW149, a jego produkcja ma być jeszcze bardziej spolonizowana w PZL-Świdnik.

Sprawdź, jakie unikalne możliwości może zaoferować ten lekki śmigłowiec i dlaczego jeden typ rakiet został celowo pominięty.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez naszą redakcję, lekka maszyna AW109 TrakkerM firmy Leonardo Helicopters jest obecnie przygotowywana do testów poligonowych w Polsce. Zaczną się one 18 września, najprawdopodobniej na poligonie w Nowej Dębie. Testy obejmować będą wszystkie typy uzbrojenia, jakie mają być stosowane na tych maszynach w wersji szkolno-bojowej.

Z czego strzelać będzie TrakkerM?

Jak dowiedzieliśmy się, uzbrojenie obejmie kierowane i niekierowane pociski rakietowe 70 mm, zasobniki artyleryjskie oraz montowane w drzwiach karabiny maszynowe kalibru 7,62 mm. Ma to umożliwiać szkolenie w pełnym zakresie, łącznie z użyciem uzbrojenia, zarówno pilotów dla śmigłowców AH-64E Apache, jak też całe załogi śmigłowców takich jak AW149, znajdujące się już na wyposażeniu 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych.

Spośród systemów uzbrojenia stosowanych na obu tych maszynach bojowych AW109 nie będzie wyposażony jedynie w pociski przeciwpancerne Hellfire. Nie są one wymagane przez Wojsko Polskie, ale też, jak wyjaśnili mi przedstawiciele PZL-Świdnik, jest to najprostszy w zakresie użycia i najbardziej kosztowny rodzaj uzbrojenia. Opanowanie użycia rakiet kalibru 70 mm, naprowadzanych na odbity promień lasera, zapewnia pilotom wszystkie umiejętności, potrzebne przy posługiwaniu się pociskiem kierowanymi AGM-114 Hellfire i jego następcą AGM179 JAGM.

Kompletny AW109 z PZL-Świdnik?

PZL-Świdnik starał się podczas MSPO pokazać, jak wiele prac związanych z produkcją AW109 jest już obecnie realizowanych w Polsce. Nie tylko kompozytowe „skorupy” ale również wiele elemetów nośnych, wykonywanych z aluminium czy instalacji elektrycznych i oprzyrządowania. Dlatego w Kielcach można było m.in. zobaczyć aluminiowy blok i wykonany z niego element śmigłowca, kompozytowy moduł kadłuba oraz skompletowany z okablowaniem kadłub, jaki opuszcza zakład.

Również silniki stosowane w tej maszynie powstają z około ¾ w Polsce, w zakładach koncernu Pratt-Whitney w Rzeszowie. W przypadku przyjęcia AW109 TrekkerM na uzbrojenie Sił Zbrojnych RP, Leonardo Helicopters planuje dalsze spolonizowanie cyklu produkcji, łącznie z montażem końcowym.

Śmigłowiec AW109

Lekki, skalowalny śmigłowiec szkolno-bojowy

Trzytonowy AW109 jest napędzany dwoma silnikami P&W PW-206C i jego istotną zaletą jest cyfrowa awionika zunifikowana z systemami stosowanymi na wprowadzonych do służby w Lotnictwie Wojsk Lądowych średnich maszyn wielozadaniowych AW149 oraz morskich śmigłowcach AW101. Znacznie ułatwia to szkolenie załóg akurat tych maszyn, pochodzących ze stajni Leonardo Helicopters. Jest ona dostosowana również do szkolenia podstawowego, dzięki skalowalności danych jakie są wyświetlane na ekranach wielofunkcyjnych pilotów.

Wojskowy wariant AW109M może być wyposażony w optoelektroniczną głowicę obserwacyjną i przenosić uzbrojenie niekierowane oraz kierowane, naprowadzane na odbity promień lasera. Jak dotąd AW109 w roli śmigłowca szkolnego lub wielozadaniowego są wykorzystywane m.in. przez włoskie siły zbrojne. Jednak dotąd raczej nie jako maszyny bojowe. Co najmniej kilkanaście krajów na świecie używa natomiast starszych wariantów tej maszyny, oznaczonych A109, takich jak A109LUH, A109CM i A109M w rolach lekkich śmigłowców wielozadaniowych. To, co odróżnia je od nowych AW109 Trekker już na pierwszy rzut oka, to trzypunktowe podwozie kołowe. Trekker otrzymał płozy, które lepiej sprawdzają się w maszynie lądującej w przygodnym terenie.