Polska i Republika Korei zacieśniają więzi. Szefowie sztabów o modernizacji i odstraszaniu

oprac. Piotr Miedziński
2026-09-15 11:45

14 września szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, gen. Wiesław Kukuła, spotkał się z gen. Gyuha Kimem, szefem Sztabu Armii Republiki Korei, w celu omówienia dalszego wzmacniania relacji wojskowych. Kluczowe tematy obejmowały wymianę doświadczeń związanych z eksploatacją nowoczesnego sprzętu wojskowego produkcji koreańskiej oraz realizację Narodowego Programu Odstraszania i Obrony "Tarcza Wschód".

Spotkanie na wysokim szczeblu, które odbyło się 14 września w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego, miało na celu pogłębienie już istniejących relacji między armiami Polski i Republiki Korei. Gen. Wiesław Kukuła, jako szef Sztabu Generalnego WP, podjął gen. Gyuha Kima, który w Armii Korei Południowej odpowiada za kierowanie i dowodzenie Wojskami Lądowymi. Rozmowy koncentrowały się na wielu aspektach współpracy wojskowej, od wymiany doświadczeń po strategiczne plany obronne.

W komunikacie podkreślono, że: „Rozmowy dotyczyły dalszego wzmacniania relacji wojskowych między Polską i Republiką Korei, ze szczególnym uwzględnieniem wymiany doświadczeń związanych z eksploatacją nowoczesnego sprzętu wojskowego produkcji koreańskiej.” Dyskusje dotyczyły również budowy zdolności obronnych obu państw oraz postępów w realizacji Narodowego Programu Odstraszania i Obrony "Tarcza Wschód".

Kluczowa rola koreańskiego sprzętu i "Tarczy Wschód"

Wizyta delegacji z Republiki Korei nie ograniczyła się jedynie do Sztabu Generalnego WP. Tego samego dnia, w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych (DGRSZ), odbyło się kolejne spotkanie z udziałem gen. KIM Gyuha. Była to kolejna okazja do szczegółowych rozmów na temat współpracy wojskowej i wymiany cennych doświadczeń między Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej a Republiki Korei.

Podczas dyskusji w DGRSZ poruszono istotne kwestie dotyczące doświadczeń obu armii, a także metody szkolenia i przygotowania wojsk do realizacji powierzonych im zadań. Szczególną uwagę poświęcono obszarom, w których możliwe jest dalsze zacieśnianie kontaktów i rozwijanie współpracy w obszarze obronności. 

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