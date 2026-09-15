Polska i Republika Korei zacieśniają więzi. Szefowie sztabów o modernizacji i odstraszaniu

Spotkanie na wysokim szczeblu, które odbyło się 14 września w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego, miało na celu pogłębienie już istniejących relacji między armiami Polski i Republiki Korei. Gen. Wiesław Kukuła, jako szef Sztabu Generalnego WP, podjął gen. Gyuha Kima, który w Armii Korei Południowej odpowiada za kierowanie i dowodzenie Wojskami Lądowymi. Rozmowy koncentrowały się na wielu aspektach współpracy wojskowej, od wymiany doświadczeń po strategiczne plany obronne.

W komunikacie podkreślono, że: „Rozmowy dotyczyły dalszego wzmacniania relacji wojskowych między Polską i Republiką Korei, ze szczególnym uwzględnieniem wymiany doświadczeń związanych z eksploatacją nowoczesnego sprzętu wojskowego produkcji koreańskiej.” Dyskusje dotyczyły również budowy zdolności obronnych obu państw oraz postępów w realizacji Narodowego Programu Odstraszania i Obrony "Tarcza Wschód".

Polska i Korea Południowa rozwijają współpracę wojskową❗🇵🇱🤝🇰🇷 Dzisiaj szef Sztabu Generalnego WP, gen. Wiesław Kukuła spotkał się z gen. Gyuha Kimem, szefem Sztabu, odpowiedzialnym za kierowanie i dowodzenie Wojskami Lądowymi w Armii Korei Południowej. Rozmowy dotyczyły… pic.twitter.com/gdNlvYBcn5— Sztab Generalny WP (@SztabGenWP) September 14, 2026

Kluczowa rola koreańskiego sprzętu i "Tarczy Wschód"

Wizyta delegacji z Republiki Korei nie ograniczyła się jedynie do Sztabu Generalnego WP. Tego samego dnia, w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych (DGRSZ), odbyło się kolejne spotkanie z udziałem gen. KIM Gyuha. Była to kolejna okazja do szczegółowych rozmów na temat współpracy wojskowej i wymiany cennych doświadczeń między Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej a Republiki Korei.

Podczas dyskusji w DGRSZ poruszono istotne kwestie dotyczące doświadczeń obu armii, a także metody szkolenia i przygotowania wojsk do realizacji powierzonych im zadań. Szczególną uwagę poświęcono obszarom, w których możliwe jest dalsze zacieśnianie kontaktów i rozwijanie współpracy w obszarze obronności.