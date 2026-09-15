Koniec szkolenia „Wakacje z Wojskiem”. Młodzi żołnierze przysięgali wierność Ojczyźnie

Młodzi ochotnicy zakończyli intensywne szkolenie w ramach popularnego programu „Wakacje z Wojskiem”, stając przed kluczowym momentem swojej wojskowej drogi.

Cztery tygodnie musztry, taktyki i strzelnicy zwieńczono uroczystą przysięgą wojskową, która na zawsze zmieniła ich życie i zobowiązała do służby Ojczyźnie.

Jakie wartości kształtuje program i co dalej czeka tych, którzy zdecydowali się na wojskową ścieżkę kariery?

Cztery tygodnie musztry, taktyki i strzelnicy

Uroczystość złożenia przysięgi wojskowej była zwieńczeniem intensywnego szkolenia, podczas którego ochotnicy poznawali podstawy wojskowego rzemiosła. Musztra, taktyka, szkolenie strzeleckie, zajęcia z regulaminów oraz codzienna służba pozwoliły im sprawdzić się w warunkach znacznie różniących się od tych, do których przywykli w cywilu.

Dla wielu z nich był to pierwszy kontakt z wojskiem i jednocześnie pierwszy krok na drodze do dalszej służby. Cztery tygodnie szkolenia były czasem nauki, ale również sprawdzianem odpowiedzialności, dyscypliny i umiejętności działania w zespole.

Przysięga na sztandar 10 WBŁ: „Drogowskaz w codziennej służbie”

Najważniejszym momentem turnusu była przysięga wojskowa. W obecności rodzin, bliskich oraz kadry elewi złożyli przysięgę wojskową na sztandar 10 Wrocławskiej Brygady Łączności, zobowiązując się tym samym do wiernej służby Ojczyźnie i jej obrony.

„Złożenie przysięgi wojskowej to jeden z najważniejszych momentów w życiu żołnierza. Dzisiaj, wypowiadając słowa roty przysięgi wojskowej, podjęliście zobowiązanie wiernej służby Ojczyźnie. Słowa te mają szczególną wartość, ponieważ są wyrazem odpowiedzialności, honoru i patriotyzmu, które towarzyszą każdemu żołnierzowi. Życzę Wam, aby złożona dziś przysięga była dla Was trwałym drogowskazem w codziennej służbie na rzecz naszej Ojczyzny i jej obywateli” – powiedział dowódca 10 Wrocławskiej Brygady Łączności płk Dariusz Pawelec.

W imieniu elewów głos zabrał szer. elew Mateusz KUĆMIŃSKI. W swoim wystąpieniu podziękował kadrze dowódczej za przygotowanie do służby, a rodzicom i bliskim za wsparcie oraz wychowanie, które, jak podkreślił, było pierwszą lekcją patriotyzmu.

Istotę programu „Wakacje z Wojskiem” w liście skierowanym do żołnierzy składających przysięgę wojskową podsumował Wicepremier, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz:

„Tygodnie spędzone na poligonach i placach ćwiczeń były sprawdzianem hartu ducha, sprawności oraz umiejętności przełamywania własnych ograniczeń. Absolwenci Wakacji z Wojskiem stanowią dziś filar odporności naszego społeczeństwa. Wartości, które przyswoiliście – dyscyplina, etos służby i odpowiedzialność za drugiego człowieka – będą procentować w całym waszym dorosłym życiu”.

Czterotygodniowy turnus dobiegł końca, ale dla elewów, którzy zdecydowali się związać swoją przyszłość z wojskiem, jest to dopiero początek dalszego szkolenia. Kolejnym etapem będzie 11-miesięczne szkolenie specjalistyczne, podczas którego będą zdobywać wiedzę i umiejętności niezbędne w dalszej służbie wojskowej.

Na podstawie informacji prasowej 10 WBŁ