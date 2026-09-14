Szkolenie WOT i Straży Granicznej w Lubaniu. Ważny etap kursu

W Lubaniu trwa kluczowe szkolenie Wojsk Obrony Terytorialnej, które przygotowuje Terytorialsów do roli instruktorów we współpracy ze Strażą Graniczną.

Żołnierze intensywnie doskonalą taktyki interwencji i zasady użycia środków przymusu, aby ujednolicić standardy działania i skuteczniej współdziałać na granicy.

Jak ten kurs wpłynie na podniesienie gotowości obronnej kraju i jakie kluczowe kompetencje zyskują przyszli instruktorzy WOT?

Kurs przygotowuje żołnierzy WOT do roli instruktorów

W kursie uczestniczą Terytorialsi z różnych brygad obrony terytorialnej wchodzących w skład Komponentu Obrony Pogranicza. Jego głównym celem jest przygotowanie żołnierzy, którzy po powrocie do swoich macierzystych jednostek będą mogli przekazywać zdobytą wiedzę i umiejętności kolejnym Terytorialsom.

Obecne zajęcia stanowią czwarty z pięciu etapów szkolenia. Wcześniej uczestnicy zdobywali wiedzę poprzez e-learning, szkolenie dotyczące udzielania pierwszej pomocy oraz stosowania przepisów i norm międzynarodowych, a także podczas praktycznych zajęć związanych z użyciem środków przymusu bezpośredniego. Obecny etap pozwala tę wiedzę pogłębić i wykorzystać w praktyce, a jednocześnie przygotować uczestników z zakresu metodyki szkolenia i nauczyć ich samodzielnego prowadzenia zajęć.

Program kursu obejmuje m.in. metodykę, taktykę i techniki interwencji, zasady prawidłowego stosowania środków przymusu bezpośredniego, działania patrolowe, legitymowanie, przeszukanie i zatrzymanie osób oraz reagowanie w sytuacjach podwyższonego ryzyka. Ważnym elementem pozostaje również znajomość przepisów i zasad ochrony praw człowieka.

Wspólne szkolenie ma ujednolicić standardy działań na pograniczu

Wspólne szkolenie WOT i Straży Granicznej ma także służyć ujednoliceniu standardów działania i przygotowaniu żołnierzy do współpracy z funkcjonariuszami innych służb mundurowych, szczególnie podczas realizacji zadań w rejonach przygranicznych.

Najważniejszym efektem kursu instruktorskiego ma być jednak jego multiplikacja w jednostkach WOT. Żołnierze szkoleni w Lubaniu po powrocie do swoich brygad będą mogli wykorzystać zdobyte kompetencje podczas szkolenia kolejnych grup. Dzięki temu wiedza przekazywana przez instruktorów CSWOT i Straży Granicznej będzie trafiała dalej – do jednostek w różnych częściach kraju.

Szkolenie w Lubaniu nie jest więc tylko kolejnym kursem specjalistycznym. To element budowania własnej kadry instruktorskiej WOT i systematycznego podnoszenia poziomu przygotowania żołnierzy do realizacji zadań wymagających współdziałania ze Strażą Graniczną.

Na podstawie informacji prasowej CSWOT