INS "Drakon" w drodze do Izraela. TKMS kończy program pk. "Dolphin AIP"

INS "Drakon" opuścił Kilonię

TKMS poinformował 1 września 2026 roku, że okręt podwodny, przyszły INS "Drakon" opuścił Kilonię i jest w drodze do Izraela. Przed wyjściem jednostki w niemieckiej stoczni odbyła się ceremonia z udziałem przedstawicieli TKMS oraz izraelskich sił morskich.

INS "Drakon" jest trzecią i zarazem ostatnią jednostką zbudowaną w ramach programu pk. "Dolphin AIP". Okręt wyposażono w napęd niezależny od powietrza, określany angielskim skrótem AIP. Dla TKMS przekazanie okrętu zamyka realizację programu pk. "Dolphin AIP".

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Program pk. "Dolphin AIP" zakończony

Przyszły INS "Drakon" został zwodowany w Kilonii w listopadzie 2024 roku. Tego samego dnia producent informował o rozpoczęciu produkcji pierwszego izraelskiego okrętu podwodnego programu pk. "Dakar".

Konstrukcja jednostki wyróżnia się powiększonym kioskiem. Analiza dostępnych zdjęć kiosku może wskazywać na posiadanie wyrzutni pionowego startu dla nowych pocisków. Nie jest to jednak informacja oficjalnie potwierdzona przez TKMS ani izraelski resort obrony.

TKMS określa przyszły INS "Drakon" jako jeden z najbardziej złożonych okrętów podwodnych zbudowanych przez przedsiębiorstwo.

Następne będą okręty "Dakar"

TKMS prowadzi równolegle budowę trzech okrętów podwodnych programu pk. "Dakar", przedstawianych przez przedsiębiorstwo jako kolejna generacja jednostek dla Izraelskiego Korpusu Morskiego. Produkcja pierwszego okrętu rozpoczęła się kilka lat temu.

Komunikat TKMS nie podaje harmonogramu dostaw programu "Dakar", konfiguracji technicznej przyszłych jednostek ani szczegółów ich uzbrojenia. Producent wskazuje jedynie, że projekt jest kontynuacją wieloletniej współpracy niemiecko-izraelskiej w sektorze morskim. W stoczniach TKMS budowano wcześniej izraelskie okręty podwodne typu "Dolphin" oraz korwety rakietowe typu Sa'ar 6.

Rola izraelskich sił morskich

Izraelski Korpus Morski (hebr. חיל הים הישראלי/זרוע הים) operuje przede wszystkim na wschodnim Morzu Śródziemnym i Morzu Czerwonym. Do jego zadań należą ochrona izraelskiego wybrzeża i morskich linii komunikacyjnych, rozpoznanie sytuacji na morzu, osłona transportu oraz wsparcie pozostałych rodzajów sił zbrojnych podczas działań bojowych. Główne bazy znajdują się w Hajfie, Aszdodzie, Atlit i Ejlat, przy czym port w Ejlacie zapewnia Izraelowi dostęp przez Morze Czerwone do Oceanu Indyjskiego.

Flota łączy okręty podwodne, korwety rakietowe, kutry patrolowe, jednostki bezzałogowe oraz komponent sił specjalnych Szajetet 13. Znaczenie komponentu morskiego wynika również z położenia Izraela. Analizy wskazują, że izraelskie porty, morskie szlaki handlowe oraz infrastruktura gazowa na Morzu Śródziemnym należą do kluczowych obiektów osłony. W tym ujęciu rozwój sił podwodnych stanowi element szerszego systemu zdolności obejmującego obronę wybrzeża, ochronę instalacji morskich, działania rozpoznawcze i operacje poza bezpośrednim otoczeniem izraelskiego wybrzeża.