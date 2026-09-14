Organizatorem wydarzenia była Fundacja Krajowe Bractwo Kurkowe Strzeleckie, a współorganizatorem 18. Białostocki Pułk Rozpoznawczy im. gen. bryg. Nikodema Sulika. W wydarzeniu uczestniczyło około 130 kadetów wraz z opiekunami. Obóz został objęty Patronatem Honorowym Ministra Obrony Narodowej.

W przedsięwzięciu udział wzięli kadeci:

I LO PUL im. 111 Eskadry Myśliwskiej w Wołominie,

I LO PUL w Dębem Wielkim,

I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Hajnówce.

Trzy dni szkolenia, służby i patriotyzmu

Pierwszy dzień obozu poświęcony był integracji uczestników, zapoznaniu z zasadami funkcjonowania obozu oraz rozpoczęciu szkolenia wojskowego. Kadeci mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z żołnierzami Wojska Polskiego i poznania specyfiki służby oraz zadań realizowanych przez żołnierzy.

Drugi dzień miał przede wszystkim charakter praktyczny. Rozpoczął się od podniesienia flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie kadeci uczestniczyli w zajęciach sprawnościowych i szkoleniowych prowadzonych przez żołnierzy.

W programie znalazły się m.in. zadania związane z budową posterunku obserwacyjnego, nawiązywaniem łączności i przekazywaniem meldunków, składaniem i rozkładaniem broni, zakładaniem maski przeciwgazowej oraz elementami szkolenia sprawnościowego. Kadeci wykonywali również zadania wymagające współpracy zespołowej, w tym transport skrzyni oraz pokonywanie przeszkód i odcinków terenowych.

Ważnym elementem tego dnia była również wizyta w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej w Białymstoku, gdzie młodzież uczestniczyła w prelekcji dotyczącej ochrony granicy państwowej, zapoznała się ze sprzętem wykorzystywanym przez funkcjonariuszy oraz odwiedziła Salę Tradycji. Spotkanie było okazją do przedstawienia młodzieży specyfiki służby oraz znaczenia bezpieczeństwa granic Rzeczypospolitej Polskiej.

Wieczorem odbył się Wieczór Patriotyczny z Wojskiem Polskim oraz Krajowym Bractwem Kurkowym Strzeleckim pod hasłem „Bezpieczna granica na straży granic RP”. Przedstawiciele poszczególnych szkół zaprezentowali swoje placówki i skierowali do kadetów słowa dotyczące patriotyzmu, odpowiedzialności oraz przygotowania młodego pokolenia do służby Ojczyźnie. Ważnym elementem spotkania były również przygotowane przez kadetów materiały filmowe poświęcone bezpieczeństwu granic.

Program obozu obejmował również konkursy sprawdzające wiedzę, sprawność i umiejętności praktyczne kadetów. Uczestnicy rywalizowali m.in. w konkursie wiedzy o Oddziałach Przygotowania Wojskowego, konkurencjach strzeleckich, sprawnościowych oraz zadaniu polegającym na składaniu i rozkładaniu broni na czas. Przeprowadzono także konkurs filmowy „Bezpieczna granica na straży granic RP”.

Uroczyste zakończenie

Obóz zakończył się uroczystym podsumowaniem trzydniowego szkolenia. Podczas zakończenia głos zabrali przedstawiciele 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego, Fundacji Krajowe Bractwo Kurkowe Strzeleckie oraz zaproszeni goście. Kadeci otrzymali certyfikaty uczestnictwa, dyplomy oraz nagrody rzeczowe za udział w poszczególnych konkurencjach i konkursach.

Trzy dni spędzone wspólnie z żołnierzami Wojska Polskiego były dla młodzieży nie tylko okazją do zdobycia nowych umiejętności, ale również lekcją odpowiedzialności, dyscypliny, współpracy, patriotyzmu i szacunku do munduru.

Obóz „Bezpieczna Granica Rzeczypospolitej” pokazał, jak ważne jest budowanie bezpośredniej więzi pomiędzy Wojskiem Polskim a młodzieżą klas mundurowych i OPW. Takie przedsięwzięcia pozwalają młodym ludziom lepiej poznać realia służby wojskowej, rozwijać sprawność fizyczną i psychiczną oraz świadomie kształtować postawy obywatelskie i proobronne.

Fundacja Krajowe Bractwo Kurkowe Strzeleckie dziękuje żołnierzom, funkcjonariuszom, kadrze pedagogicznej, opiekunom oraz wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie i realizację obozu za wspólne stworzenie wartościowego przedsięwzięcia dla młodego pokolenia.

Na podstawie informacji prasowej Fundacji Krajowe Bractwo Kurkowe Strzeleckie