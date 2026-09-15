Nagła zmiana w zarządzie PGZ. Wiceprezes Jan Grabowski złożył rezygnację

Informacja o rezygnacji Jana Grabowskiego została przekazana przez Biuro Komunikacji i Promocji PGZ S.A. 14 września 2026 roku. Grabowski objął stanowisko wiceprezesa zarządu 18 czerwca 2024 roku, co oznacza, że pełnił tę funkcję przez nieco ponad dwa lata. W tym czasie był odpowiedzialny za dwa niezwykle istotne dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. obszary: domenę morską oraz współpracę międzynarodową.

Odejście Jana Grabowskiego spotkało się z oficjalnym podziękowaniem ze strony prezesa zarządu PGZ S.A., Adama Leszkiewicza.

"W imieniu Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. chciałbym serdecznie podziękować Prezesowi Janowi Grabowskiemu za jego wkład w rozwój Grupy. Szczególne słowa uznania kieruję za kierowanie projektami morskimi Grupy PGZ oraz za zaangażowanie we współpracę z partnerami zagranicznymi. Dziękuję za dotychczasową współpracę i życzę Panu Janowi Grabowskiemu dalszych sukcesów zawodowych oraz pomyślności w realizacji kolejnych wyzwań" – powiedział prezes zarządu PGZ S.A. Adam Leszkiewicz.

Jan Grabowski jest absolwentem Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim, podyplomowych studiów z public relations i komunikacji strategicznej w Szkole Głównej Handlowej oraz studiów w Instytucie Wyższych Studiów Obrony Narodowej w Paryżu (Institut des hautes études de Defense Nationale à Paris, IHEDN).

Doświadczony menadżer z 20-letnią historią pracy w środowisku międzynarodowym, przede wszystkim w przemyśle obronnym. Od 2018 do 2024 roku pełnił funkcję dyrektora generalnego MBDA w Polsce, wcześniej w latach 2015-2018 odpowiadał za rynek Europy Centralnej i Wschodniej w Nexter Systems we Francji. W latach 2012-2014 pełnił funkcję dyrektora strategii i międzynarodowej współpracy przemysłowej w Bumar sp. z o.o.