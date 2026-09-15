Polscy żołnierze w Republice Korei. Żołnierze z 20. Brygady na międzynarodowych zawodach

Jak poinformowało Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych w mediach społecznościowych, żołnierze z 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Hetmana Polnego Litewskiego Wincentego Gosiewskiego wzięli udział w uroczystym otwarciu międzynarodowych zawodów w Korea Combat Training Center (KCTC). Jednostka ta, na co dzień stacjonująca w Bartoszycach i Morągu, wchodzi w skład 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. To właśnie do 20. Brygady trafiły pierwsze egzemplarze zakupionych przez Polskę czołgów K2 Black Panther.

Korea Combat Training Center – poligon na miarę XXI wieku

Zawody odbywają się w Korea Combat Training Center (KCTC) w Inje jednym z najnowocześniejszych ośrodków szkoleniowych na świecie. Został on zaprojektowany na wzór amerykańskich centrów NTC i JRTC, ale Koreańczycy rozwinęli własne, zaawansowane systemy symulacji pola walki. Ośrodek wykorzystuje m.in. zaawansowany system laserowej symulacji strzału MILES (Multiple Integrated Laser Engagement System), który pozwala na niezwykle realistyczne odwzorowanie starć.

Przed polskimi żołnierzami postawiono niezwykle wymagające zadania, które sprawdzą ich umiejętności w najtrudniejszych warunkach. Scenariusze obejmują obronę i natarcie w terenie zurbanizowanym oraz lesisto-górzystym. Tego typu operacje wymagają perfekcyjnego zgrania, zdolności do podejmowania błyskawicznych decyzji pod presją oraz mistrzowskiego opanowania taktyki małych pododdziałów.

Polacy ćwiczą ramię w ramię z żołnierzami z: Australii, Azerbejdżanu, Korei Południowej, Stanów Zjednoczonych, Uzbekistanu. Obecność przedstawicieli Wojska Polskiego w Korei Południowej ma również wymiar strategiczny. W ostatnich latach współpraca militarna między oboma państwami dynamicznie się rozwija. Polska stała się kluczowym odbiorcą koreańskiego uzbrojenia, w tym czołgów K2, armatohaubic K9 czy samolotów FA-50. Wspólne ćwiczenia pozwalają na budowanie interoperacyjności, testowanie procedur i lepsze poznanie sprzętu, co jest kluczowe dla skutecznego działania na współczesnym polu walki.

Jak podkreśla Dowództwo Generalne:

"To więcej niż rywalizacja. To honor reprezentowania Wojska Polskiego na arenie międzynarodowej i możliwość potwierdzenia wartości bojowej żołnierzy 20 Brygady".