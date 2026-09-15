Po raz pierwszy SPICE 1000 Rafaela na F-35. Izrael zyskuje bombę dalekiego zasięgu dla Adira

Izrael integruje bombę Rafael SPICE 1000 z myśliwcami F-35 Adir, co znacząco zwiększa ich zasięg i precyzję uderzenia.

Ta zaawansowana amunicja powietrze-ziemia precyzyjnie razi cele z ponad 120 km, zapewniając F-35 bezprecedensową siłę bojową.

SPICE 1000 integrowany z F-35

SPICE 1000 to zaawansowana amunicja powietrze-ziemia, zdolna do rażenia celów stałych i o dużej wartości z odległości ponad 120 km. Wyposażona jest w głowicę naprowadzającą elektrooptyczną. Pocisk namierza cel, wykorzystując zaawansowane algorytmy dopasowywania scen, i jest zoptymalizowany pod kątem wyzwań współczesnego pola bitwy.

SPICE 1000 został sprzedany do kilku krajów i jest wykorzystywany przez wiele sił powietrznych na całym świecie. Od kilku lat służy jako podstawowy środek bojowy Sił Powietrznych Izraela, w tym w niedawnych operacjach dalekiego zasięgu z wykorzystaniem samolotów F-15 i F-16.

Integracja z F-35 jest realizowana jako wspólny projekt firm Rafael i Lockheed Martin, w zakładach Lockheed Martin w Stanach Zjednoczonych. Prace mają zostać ukończone w ciągu kilku miesięcy, po czym amunicja zostanie dopuszczona do użytku w izraelskich samolotach F-35. Na późniejszym etapie operatorzy F-35 na całym świecie będą mogli korzystać z SPICE 1000.

Rodzina SPICE to linia precyzyjnie kierowanej amunicji powietrze-ziemia o zasięgu do 120 km, produkowanej w trzech klasach wagowych. Rodzina została opracowana przez firmę Rafael i została nagrodzona Nagrodą Obrony Izraela.

Na podstawie informacji prasowej Rafael Advanced Defense Systems Ltd.