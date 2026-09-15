Modułowy System Minowania Narzutowego na podwoziu Tatra. Polski i czeski przemysł zbrojeniowy prezentują wspólny produkt eksportowy

Kielecka premiera Modułowego Systemu Minowania Narzutowego (MMLS) na podwoziu Tatra Force 6x6 stanowiła jeden z ważnych punktów tegorocznego MSPO. System ten, opracowany przez Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne BELMA S.A., będące częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej, jest zaawansowanym technologicznie rozwiązaniem, które ma na celu wsparcie inżynieryjne na polu walki. Jak podkreśla Jarosław Zakrzewski, prezes zarządu Bydgoskich Zakładów Elektromechanicznych BELMA S.A.,

„Wykorzystując modułowe wyrzutnie instalowane na platformowych kołowych lub gąsienicowych, Modułowy System Minowania Narzutowego zapewnia szybkie, precyzyjne i powtarzalne rozmieszczanie min zgodnie z określonym scenariuszem taktycznym. Zintegrowany system kierowania ogniem automatyzuje cały proces stawiania zapór, zwiększając skuteczność działań i bezpieczeństwo załogi”.

MMLS to w pełni zautomatyzowane narzędzie, które umożliwia błyskawiczne tworzenie przeciwpancernych zapór minowych, co jest kluczowe dla blokowania kierunków natarcia przeciwnika i ograniczania jego swobody manewru. Dzięki temu, system skutecznie chroni kluczowe obszary operacyjne. W zależności od konfiguracji pojazdu, MMLS może być wyposażony w od czterech do sześciu wyrzutni. W wariancie z sześcioma wyrzutniami, system jest zdolny do rozmieszczenia imponującej liczby 600 min w czasie krótszym niż 20 minut. Ta niezwykła szybkość i efektywność pozwalają na natychmiastowe utworzenie strefy, która uniemożliwia działania wojsk pancernych przeciwnika, co ma strategiczne znaczenie w dynamicznie zmieniającym się środowisku operacyjnym. Kluczowe systemy MMLS, w tym wyrzutnie, kasety minowe oraz przeciwdenne i przeciwpancerne miny narzutowe MN-123, są produkowane właśnie przez BELMA S.A.. Prezentacja tego rozwiązania na MSPO w Kielcach, miała miejsce po wcześniejszych pokazach na międzynarodowych targach zbrojeniowych World Defense Show w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej oraz na wystawie BEDEX w Brukseli. Na obu tych wydarzeniach polsko-czeskie rozwiązanie spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem przedstawicieli sił zbrojnych z różnych państw, co zaowocowało rozpoczęciem rozmów na temat potencjalnych kontraktów eksportowych, podkreślając jego konkurencyjność na międzynarodowym rynku.

Synergia polsko-czeskiej myśli technologicznej: Współpraca PGZ i CSG

Prezentowany na MSPO system jest konkretnym przykładem udanej współpracy technologicznej i biznesowej pomiędzy Polską Grupą Zbrojeniową (PGZ) a Grupą CSG. To partnerstwo, zainicjowane podpisaniem umowy o współpracy w lutym bieżącego roku podczas targów WDS w Rijadzie, dotyczy integracji Modułowego Systemu Minowania Narzutowego z podwoziami Tatra oraz wspólnego oferowania tego rozwiązania na rynkach zagranicznych. Wojciech Grzonka, prezes zarządu CSG Polska i wiceprezes ds. sprzedaży w Grupie CSG, podkreśla znaczenie tej kooperacji, stwierdzając:

„Modułowy System Minowania Narzutowego na podwoziu Tatra to kolejny konkretny efekt współpracy technologicznej pomiędzy PGZ i CSG. Pokazujemy, że polski i czeski przemysł obronny potrafią nie tylko wspólnie rozwijać i produkować nowoczesne rozwiązania, ale także razem oferować je klientom na rynkach światowych. Po amunicji artyleryjskiej kal. 155 mm oraz platformach lądowych 4x4 i 6x6, jest to kolejny obszar naszej współpracy. Zainteresowanie MMLS ze strony zagranicznych klientów potwierdza, że taki model partnerstwa ma bardzo duży potencjał. Prezentacja tego rozwiązania na kieleckim salonie obronnym ma dla nas szczególne znaczenie, potwierdza to europejski charakter stworzonego systemu i sygnalizuje bardzo wysoki potencjał eksportowy tego rozwiązania”.

Ta współpraca nie tylko wzmacnia pozycję obu grup na rynku zbrojeniowym, ale także stanowi dowód na to, że synergie międzynarodowe mogą prowadzić do tworzenia innowacyjnych i konkurencyjnych produktów. Jak zauważa Adam Leszkiewicz, prezes zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.,

„Współpraca technologiczna i biznesowa Polskiej Grupy Zbrojeniowej z Grupą CSG znacząco rozszerza zakres potencjalnych klientów zainteresowanych naszymi produktami, czego przykładem jest właśnie Modułowy System Minowania Narzutowego na podwoziu Tatra. Wspólnie z CSG prowadzimy już konkretne rozmowy handlowe dotyczące możliwych dostaw tego systemu na rynki eksportowe. Zainteresowanie, jakie produkt ten wzbudził podczas targów MSPO, nie pozostawia miejsca na wątpliwości: podjęliśmy bardzo trafną decyzję biznesową”.

Tatra Force 6x6: Niezawodna platforma dla nowoczesnych rozwiązań obronnych

Podwozie Tatra Force 6x6, na którym zaprezentowano MMLS podczas MSPO, to nowoczesny pojazd wysokiej mobilności, zaprojektowany do realizacji zadań w ekstremalnie trudnych warunkach terenowych i wymagających sytuacjach taktycznych. Jego unikalne rozwiązania technologiczne, charakterystyczne dla marki Tatra, gwarantują wyjątkowo wysokie osiągi, niezawodność i wytrzymałość, co czyni go idealną platformą dla różnorodnych systemów uzbrojenia. Sama platforma może służyć jako nośnik dla wielu specjalistycznych rozwiązań, takich jak systemy przeciwlotnicze, radiolokacyjne, walki radioelektronicznej, kontenerowe stanowiska specjalistyczne czy moduły złożonych polowych systemów dowodzenia i łączności. Ta wszechstronność sprawia, że Tatra Force 6x6 jest cennym zasobem dla sił zbrojnych na całym świecie.

Pojazdy Tatra są obecnie eksploatowane przez siły zbrojne wielu państw, a także przez inne służby bezpieczeństwa publicznego oraz użytkowników cywilnych, co świadczy o ich globalnym uznaniu i zaufaniu. Wersja wojskowa Tatra Force 6x6 jest dodatkowo zintegrowana z opancerzoną kabiną, co znacząco zwiększa bezpieczeństwo załogi, kluczowe w operacjach wojskowych. Chociaż na MSPO Modułowy System Minowania Narzutowego był prezentowany na podwoziu Tatra Force 6x6, to – w zależności od indywidualnych wymagań klientów – możliwe są także inne konfiguracje, w tym wykorzystujące podwozie Tatra Force 8x8. Ta elastyczność w doborze platformy dodatkowo zwiększa atrakcyjność MMLS na rynkach międzynarodowych, pozwalając na dostosowanie systemu do specyficznych potrzeb i warunków operacyjnych różnych armii.

Na podstawie komunikatu prasowego CSG

Konrad Gołota na MSPO 2026 | Portal Obronny