PGZ podsumowuje czwarty dzień MSPO: PIORUNY, ICEYE i "Niedźwiedź"

Agencja Uzbrojenia i MESKO S.A. podpisały podczas targów umowę wykonawczą nr 1 do umowy ramowej zawartej 24 sierpnia 2026 roku. Kontrakt obejmuje dostawę kilku tysięcy rakiet i mechanizmów startowych Przenośnych Przeciwlotniczych Zestawów Rakietowych PIORUN, a także pakietu szkoleniowego i logistycznego. Dokument zawarto w ramach procedury wspólnych zamówień instrumentu SAFE. PIORUN jest przeznaczony do zwalczania nisko lecących statków powietrznych, w tym samolotów, śmigłowców, rakiet manewrujących oraz bezzałogowych statków powietrznych.

Polska Grupa Zbrojeniowa podpisała również z firmą ICEYE list intencyjny dotyczący rozpoczęcia prac nad koncepcją wojskowego systemu łączności satelitarnej. Zgodnie z informacją PGZ planowany projekt MILSATCOM ma wykorzystywać doświadczenia programu MikroSAR, objąć segment kosmiczny o rozproszonej architekturze, krajową infrastrukturę naziemną oraz rozwój kompetencji przemysłowych w Polsce. Realizację projektu zaplanowano na lata 2026–2030.

🏆🇵🇱 5 DEFENDERÓW DLA GRUPY PGZ!Mocny finał #MSPO2026! Rozwiązania spółek Grupy PGZ oraz konsorcjów z ich udziałem zdobyły pięć nagród DEFENDER.🏆 HBT-02 – hełm kuloodporny – MASKPOL🏆 RPG-25 „DZIĘCIOŁ” – jednorazowy granatnik przeciwpancerny – WITU i DEZAMET🏆 LUZES II/M… pic.twitter.com/8gfpxKcOKq— Polska Grupa Zbrojeniowa🇵🇱 (@PGZ_pl) September 11, 2026

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Premier Donald Tusk poinformował podczas wystąpienia na MSPO, że nowy ciężki bojowy wóz piechoty opracowywany przez PGZ i Hutę Stalowa Wola będzie nosił nazwę "Niedźwiedź". Prezentacja pojazdu odbyła się pierwszego dnia tegorocznego Salonu.

Opracowano na podstawie materiałów prasowych Polskiej Grupy Zbrojeniowej.