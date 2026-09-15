Powstaje CESAR, otwarte centrum łączące kompetencje instytutów badawczych i uczelni w dziedzinie AI, automatyki oraz robotyki.

Firmy zyskają dostęp do zespołów badawczych i infrastruktury umożliwiającej bezpieczne testowanie technologii przed wdrożeniem.

Centrum skoncentruje się m.in. na systemach autonomicznych, platformach bezzałogowych oraz rozwiązaniach dla obronności, bezpieczeństwa i przemysłu.

Inicjatywa łączy Sieć Badawczą Łukasiewicz, Komitet Automatyki i Robotyki PAN oraz najlepsze uczelnie techniczne w 10 miastach Polski.

Powołane do życia 15 września br. centrum CESAR (z ang. Center for Artificial Intelligence Applications in Automation and Robotics) połączy rozproszone dotąd kompetencje naukowe, inżynieryjne i badawcze w zakresie uczenia maszynowego z całej Polski. Wspólne zespoły będą korzystać z rozległej infrastruktury partnerów porozumienia, prowadzić bezpieczne testy i demonstracje oraz przygotowywać technologie dla przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Platforma ma otwarty charakter i niewykluczone, że w przyszłości zostanie rozszerzona.

CESAR wesprze nas w wyścigu AI

Polska gospodarka potrzebuje nie tylko badań nad sztuczną inteligencją, ale też wdrożenia jej w przemyśle i administracji – mówi prof. Marek Gzik, sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. – CESAR wzmocni konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w trwającym wyścigu AI i pomoże efektywniej wykorzystać już istniejące zasoby, także dla bezpieczeństwa kraju, poprzez współpracę z uczelniami wojskowymi czy Ośrodkiem Systemów Autonomicznych OSA – dodaje wiceminister nauki.

Dla polskich przedsiębiorstw powstanie CESAR-a oznacza dostęp do szerszego zaplecza ekspertów i laboratoriów w jednym ośrodku współpracy. Centrum stawia sobie za cel ułatwienie drogi od koncepcji i prototypu do wdrożenia i komercjalizacji.

Kluczowe kompetencje cyfrowe Sieci Badawczej Łukasiewicz

Sieć Badawcza Łukasiewicz dysponuje już kompetencjami obejmującymi m.in. integrację systemów wizyjnych z AI, rozwój autonomicznych i zrobotyzowanych platform mobilnych, systemy sterowania, diagnostykę, technologie IoT, cyfrowe bliźniaki oraz uczenie maszynowe. Latem ubiegłego roku powstał Łukasiewicz – Instytut Sztucznej Inteligencji i Cyberbezpieczeństwa (Łukasiewicz – AI), a w maju br. Centrum Kompetencyjne AI w Katowicach. Powstaje w nich m.in. projekt EdgePL, który ma zmniejszyć zależność Polski od zagranicznych centrów danych.

Chcemy dostarczać rozwiązania AI gotowe do dalszego skalowania i komercjalizacji – mówi prezes Centrum Łukasiewicz dr Hubert Cichocki. – Łukasiewicz specjalizuje się w wykorzystaniu autonomii i robotyki w obronności, czego efekty pokazywaliśmy na tegorocznych targach MSPO w Kielcach. Nasze pojazdy pozwalają chronić przestrzeń powietrzną, ewakuować rannych czy stawiać miny przeciwpancerne bez narażania życia żołnierzy. Liczę, że przy współpracy z uczelniami cywilnymi te doświadczenia przełożą się na wsparcie innych gałęzi przemysłu – tłumaczy dr Cichocki.

Portal Obronny - debata Łukasiewicz – ILOT

Łukasiewicz – PIAP koordynatorem centrum CESAR

Rolę koordynatora projektu przyjmie warszawski instytut Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, odpowiedzialny za konstrukcje takie jak ciężki robot HUNTeR, zintegrowaną z systemem PIORUN platformę ASBOP-PERKUN czy sprawdzonego przez polskich kontrterrorystów Taktycznego Robota Miotanego TRM. Jeszcze tej jesieni do Agencji Uzbrojenia trafią roboty zwiadowcze PIAP Tarantula.

CESAR nie powstaje w wyniku odgórnej decyzji, lecz wedle wspólnej koncepcji wypracowanej przez instytuty i uczelnie – wyjaśnia dyrektor Łukasiewicz – PIAP dr hab. inż. Piotr Szynkarczyk. – Naszym głównym celem jest osiągniecie niezależności technologicznej dla Polski w obszarze implementacji sztucznej inteligencji w automatyce i robotyce. CESAR wpisuje się także w ekosysytem zdolności obronnych opartych na systemach bezzałogowych – podkreśla naukowiec.

Wspólne działania na rzecz finansowania i komercjalizacji

Członkowie inicjatywy zamierzają wspólnie pozyskiwać finansowanie z programów krajowych i międzynarodowych oraz komercjalizować wyniki badań. Struktura nowego centrum jest oparta na realizowanej w Europejskiej Agencji Obrony (EDA) koncepcji o nazwie Plan Działania w Zakresie Systemów Autonomicznych (APAS), w którym uczestniczy Polska. Łukasiewicz należy też do krajowych liderów w pozyskiwaniu projektów EDA, Europejskiej Agencji Kosmicznej czy Horyzontu Europa. Jest też największym w Polsce partnerem Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej (JRC).

CESAR przyczyni się do wzrostu znaczenia Polski w europejskim ekosystemie innowacji. Wierzę, że pierwszoplanowa rola Sieci Badawczej Łukasiewicz pomoże naukowcom z naszych uczelni technicznych w przekuwaniu wyników badań w sukces ekonomiczny kraju – komentuje wiceminister nauki Marek Gzik.

Inicjatywa CESAR została objęta patronatem honorowym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Porozumienie w siedzibie MNiSW podpisało 15 sygnatariuszy.

Sygnatariusze porozumienia:

Centrum Łukasiewicz: Prezes dr Hubert Cichocki

Polska Akademia Nauk, Komitet Automatyki i Robotyki: Przewodniczący Komitetu Automatyki i Robotyki prof. dr hab. inż. Andrzej Bartoszewicz

Akademia Górniczo-Hutnicza: Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. inż. Marek Gorgoń

Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu: Rektor dr hab. inż. Józef Ciuła

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie: Rektor dr Beata Fałda

Politechnika Białostocka: I zast. Rektora, Prorektor ds. Rozwoju dr hab. inż. Mirosław Świercz

Politechnika Gdańska: Prorektor ds. Rozwoju dr hab. inż. Justyna Kucińska-Lipka

Politechnika Łódzka: Rektor prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik

Politechnika Poznańska: Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. inż. Wojciech Sumelka

Politechnika Śląska: Rektor prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk

Politechnika Świętokrzyska: Rektor prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba

Politechnika Warszawska: Rektor prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba

Politechnika Wrocławska: Rektor prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs

Uniwersytet Zielonogórski: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska

Wojskowa Akademia Techniczna: Rektor-Komendant gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak

Na podstawie informacji prasowej Centrum Łukasiewicz