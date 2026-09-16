W dniu 16 września 2025 roku Polska Grupa Zbrojeniowa oficjalnie poinformowała o podpisaniu listu intencyjnego z firmą Viasat. Dokument ten jest formalną deklaracją woli obu stron do zbadania możliwości ścisłej współpracy. Choć nie jest to jeszcze wiążąca umowa, stanowi fundament pod przyszłe, konkretne projekty, które mogą zrewolucjonizować polskie zdolności w domenie kosmicznej i satelitarnej.

Jak podkreślił wiceminister aktywów państwowych Konrad Gołota, obecny przy podpisaniu dokumentu:

"Potencjalna współpraca to nie tylko szansa biznesowa. Łączy nas wspólny cel – bezpieczeństwo Polski, wschodniej flanki NATO i całej Europy. Znamy zagrożenia i odpowiadamy na nie w każdej domenie, również kosmicznej. Dzięki takim partnerstwom Polska Grupa Zbrojeniowa wzmacnia swoje kompetencje i staje się coraz ważniejszym graczem europejskiego przemysłu obronnego".

🗣️ – Potencjalna współpraca to nie tylko szansa biznesowa. Łączy nas wspólny cel – bezpieczeństwo Polski, wschodniej flanki NATO i całej Europy. Znamy zagrożenia i odpowiadamy na nie w każdej domenie, również kosmicznej. Dzięki takim partnerstwom Polska Grupa Zbrojeniowa wzmacnia… pic.twitter.com/3gPPGLpbec— Polska Grupa Zbrojeniowa🇵🇱 (@PGZ_pl) September 16, 2026

Obszary potencjalnej współpracy: Co znajdzie się na celowniku?

List intencyjny wyznacza konkretne pola, na których PGZ i Viasat zamierzają skoncentrować swoje wysiłki w obszarze zaawansowanej łączności satelitarnej i technologii kosmicznych. Według komunikatu w ramach podpisanego dokumentu obie firmy ocenią potencjalne obszary współpracy obejmujące zaawansowane technologie łączności satelitarnej i kosmiczne, w tym anteny stacji naziemnych, terminale SATCOM, wojskowe satelity łącznościowe oraz inne rozwiązania wykorzystujące technologię kosmiczną.

Podpisanie listu intencyjnego z Viasat to realizacja strategii ogłoszonej podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego (MSPO) w Kielcach. Prezes Zarządu PGZ, Adam Leszkiewicz, zaznaczył, że rozwój w obszarze kosmicznym jest jednym z priorytetów spółki.

"Zakończyliśmy MSPO – targi, które pokazały siłę i pozycję polskiego przemysłu obronnego. Mówiliśmy w Kielcach o naszych ambicjach oraz o miejscu, jakie Polska Grupa Zbrojeniowa chce zajmować w Europie i na świecie. Jednym ze szczególnie ważnych dla nas kierunków rozwoju jest obszar kosmiczny. Dziś robimy kolejny istotny krok w tym kierunku, podpisując list intencyjny z firmą Viasat".

Viasat Inc. to amerykańska firma telekomunikacyjna o globalnym zasięgu, która od lat jest jednym z liderów na rynku komunikacji satelitarnej. Spółka jest znana z dostarczania usług szerokopasmowego internetu satelitarnego dla klientów indywidualnych, komercyjnych (m.in. dla linii lotniczych) oraz rządowych i wojskowych. Doświadczenie Viasat w sektorze obronnym jest ogromne. Firma dostarcza szyfrowane rozwiązania komunikacyjne dla sił zbrojnych USA i ich sojuszników, zapewniając bezpieczną łączność na polu walki. Jej technologie są wykorzystywane w samolotach, pojazdach naziemnych, okrętach i przez żołnierzy na całym świecie. Flagowym projektem firmy jest konstelacja satelitów geostacjonarnych ViaSat, w tym najnowszej generacji ViaSat-3, które oferują ogromną przepustowość danych na całym globie.

Nowy krok w rozwoju kompetencji kosmicznych i satelitarnych 🛰️🤝📡⁰✍️ Dziś wraz z @Viasat podpisaliśmy list intencyjny dotyczący możliwości współpracy w obszarze zaawansowanej łączności satelitarnej i technologii kosmicznych.W ramach podpisanego dokumentu obie firmy ocenią… pic.twitter.com/maBAnzXaui— Polska Grupa Zbrojeniowa🇵🇱 (@PGZ_pl) September 16, 2026