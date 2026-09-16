Centrum Kultury w Olesznie nosi imię sierż. Michaela Ollisa, amerykańskiego żołnierza, który oddał życie, ratując polskiego kpt. Karola Cierpicę.

Jego niezwykłe poświęcenie uhonorowano najwyższymi odznaczeniami w USA i Polsce, cementując wyjątkową więź między rodzinami i narodami.

Historia Ollisa na zawsze połączyła dwa kraje: Polskę i USA i dwie rodziny. Opowiada o tym film „Miś dla Michaela".

Sierż. Ollis z Medalem Honoru i Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi RP

Sierżant Michael Ollis, który uratował polskiego żołnierza kapitana Karola Cierpicę w Afganistanie, a sam zginął, został w tym roku uhonorowany pośmiertnie Medalem Honoru. To najwyższe odznaczenie wojskowe w Stanach Zjednoczonych. Odebrali je w marcu w Białym Domu rodzice Ollisa z rąk prezydenta USA Donalda Trumpa. Z kolei Polska pośmiertnie uhonorowała sierżanta sztabowego Michaela Ollisa Złotym Medalem Wojska Polskiego, Gwiazdą Afganistanu oraz Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za uratowanie życia polskiego oficera w Afganistanie.

Krzyż Wielki Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej Michael Ollis otrzymał pośmiertnie podczas uroczystości w Białym Domu w marcu 2026 r. Rodzina sierżanta Ollisa odebrała odznaczenie przyznane na wniosek wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza przez prezydenta RP Karola Nawrockiego.

Dziś Polska również pośmiertnie odznacza sierżanta Ollisa Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej – jednym z najwyższych odznaczeń przyznawanych cudzoziemcom za zasługi dla naszego państwa. Przyjmując to odznaczenie, jego rodzina przyjmuje wdzięczność całego narodu polskiego. Polska pamięta, że oddał życie, ratując polskiego żołnierza. Polska uznaje go za swojego bohatera

– mówił w trakcie uroczystości w Białym Domu w marcu 2026 szef MON.

Polski oficer oddaje amerykańskie odznaczenie | GARDA

Centrum Kultury w Olesznie nosi imię amerykańskiego żołnierza

A teraz imię sierżanta Michaela Ollisa nosi Centrum Kultury w Olesznie, rodzinnej miejscowości kpt. Karola Cierpicy. Data uroczystości nadania tego imienia nie jest przypadkowa. 16 września amerykański żołnierz obchodził urodziny, a 16 września 2026 roku skończyłby 37 lat.

Najważniejszym momentem uroczystości w Olszenie, w której uczestniczył prezydent RP Karol Nawrocki, było odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej sierż. szt. Michaela Ollisa. Cała ceremonia odbyła się pod hasłem „Jeden cel – pokój / One goal – peace”.

Losy kpt. Cierpicy i sierż. Ollisa splotły się w Afganistanie

Losy polskiego porucznika Karola Cierpicy i amerykańskiego sierżanta Michaela Ollisa splotły się w dramatycznych okolicznościach. Sierżant Michael Ollis ocalił kapitana Karola Cierpicę podczas ataku talibów w Ghazni w 2013 roku.

Dokładnie 28 sierpnia 2013 roku, podczas ataku na bazę FOB (Forward Operating Base) Ghazni w Afganistanie, sierż. sztab. Michael H. Ollis najpierw zapewnił bezpieczeństwo swoim żołnierzom, a następnie wrócił do walki u sił koalicyjnych NATO. Gdy polski żołnierz, kpt. Karol Cierpica został ranny, sierż. sztab. Ollis osłonił go własnym ciałem. Amerykanin oddał życie, ratując życie Polaka.

„Miś dla Michaela" przypomina o bohaterstwie sierżanta Ollisa

Historię amerykańskiego i polskiego żołnierza poznaliśmy za sprawą przejmującego filmu dokumentalnego „Miś dla Michaela". Reżyserem jest Grzegorz Zasępa, redaktor naczelny „Super Expressu" i Portalu Obronnego. W filmie widzimy nie tylko przebieg tej dramatycznej nocy, ale także głęboką więź, jaka narodziła się między rodzinami obu żołnierzy.

Po powrocie do Polski Cierpica nawiązał bowiem kontakt z rodzicami Ollisa, obawiając się początkowo ich reakcji. Jednak zamiast żalu i gniewu, spotkał się z bezwarunkową akceptacją i od tego momentu jest dla nich jak syn. Historia Michaela Ollisa na stałe wpisała się w pamięć zarówno w USA, jak i w Polsce. Jego imieniem nazwano szkoły, ulice, a nawet prom w Nowym Jorku. W Polsce klasy wojskowe i amerykańska baza wojskowa Camp Kościuszko oddają mu hołd.

Film „Miś dla Michaela" miał światową premierę podczas festiwalu Millennium Docs Against Gravity w maju 2025 roku. Zdobył również Nagrodę Specjalną na festiwalu Science & Technology Film Festival w Krakowie. Jego emisja była również w TVP.

Warto dodać, że kpt. Karol Cierpica i rodzice Michaela Ollisa otrzymali ponadto Złotą Gardę, nagrodę Portalu Obronnego. Cierpica odebrał ją osobiście podczas gali, jak odbyła się pierwszego dnia Warszawskich Targów Obronnych w czerwcu 2026 roku.