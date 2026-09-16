Uroczyste podpisanie umowy TRANSFER OF TECHNOLOGY (ToT) – HEAD OF AGREEMENT (HOA) między Hutą Stalowa Wola S.A. a Northrop Grumman Corporation miało miejsce w trakcie targów MSPO 2026 w Kielcach. Dokument ten stanowi umowę wstępną, która precyzuje główne założenia do przyszłych umów licencyjnych i biznesowych. Finalizacja tych kluczowych porozumień planowana jest jeszcze w bieżącym roku. Przedmiotem umowy ToT jest przede wszystkim montaż i testy nowoczesnej armaty Bushmaster MK44S. Będzie ona wykorzystywana w wozach produkowanych przez HSW S.A., które mają być wyposażone w ten system uzbrojenia.

Strony porozumienia, Huta Stalowa Wola S.A. i Northrop Grumman Corporation, nie poprzestają jednak na obecnym etapie współpracy. Już teraz uzgodniono, że po sfinalizowaniu umów licencyjnych dotyczących montażu i testów, zostaną podjęte dalsze kroki mające na celu rozszerzenie licencji. Docelowo ma ona objąć również produkcję poszczególnych elementów wspomnianej armaty Bushmaster MK44S.

Rozwój kompetencji i wzmocnienie polskiego przemysłu obronnego

Podpisane porozumienie ma fundamentalne znaczenie dla pogłębienia strategicznej współpracy między Northrop Grumman a polskim producentem pojazdów, Hutą Stalowa Wola S.A. Koncentruje się ono na transferze technologii, serwisie oraz wsparciu dla armat Bushmaster, co jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na systemy uzbrojenia średniego kalibru. Dzięki tej inicjatywie, Polska znacząco wzmocni swoje zdolności produkcyjne w zakresie uzbrojenia oraz podniesie kompetencje w domenie lądowej, co jest kluczowe dla modernizacji Sił Zbrojnych RP.

Dla HSW S.A. nawiązanie tej współpracy oznacza dynamiczny rozwój kompetencji technicznych i przemysłowych. Dotyczy to w szczególności rodziny armat Bushmaster, które stanowią niezbędny element uzbrojenia systemów wieżowych ZSSW-30. Systemy te są przeznaczone zarówno dla bojowych wozów piechoty Borsuk, jak i dla transporterów opancerzonych Rosomak. Armata Bushmaster MK44S jest sercem Zdalnie Sterowanego Systemu Wieżowego ZSSW-30, opracowanego przez konsorcjum z liderem HSW S.A. oraz WB Electronics. Kooperacja, obejmująca transfer wiedzy, wsparcie techniczne oraz kompleksowe działania serwisowe, umożliwi Hucie Stalowa Wola zwiększenie swoich zdolności w zakresie integracji, obsługi, utrzymania oraz dalszego rozwoju tego zaawansowanego uzbrojenia.

Polecany artykuł: Premier Donald Tusk ujawnił nazwę dla nowego CBWP

Perspektywy na przyszłość: od montażu do pełnej produkcji

Barbara Cena, prezes zarządu HSW S.A., podkreśliła znaczenie podpisanej umowy, wskazując na jej dalekosiężne konsekwencje dla polskiej zbrojeniówki.

„Podpisana umowa, otwierająca drogę do pogłębienia współpracy przemysłowej z naszym partnerem biznesowym, firmą Northrop Grumman, umożliwi dalszy rozwój kompetencji związanych z integracją, obsługą i wsparciem armat Bushmaster®, wykorzystywanych w produkowanych przez HSW systemach wieżowych. Wzmocni to nasz potencjał przemysłowy, a przede wszystkim pozwoli skutecznie zabezpieczyć produkcję kolejnych wozów bojowych dla Sił Zbrojnych RP” – powiedziała Barbara Cena.

Armaty Bushmaster w Wojsku Polskim: Historia od importu po klucz do polonizacji

Dotychczas kwestia armat Bushmaster MK44 i MK44S dla Rosomaków i Borsuków opierała się wyłącznie na imporcie ze Stanów Zjednoczonych. Historia armat Bushmaster w Polsce jest nierozerwalnie związana z wprowadzeniem do służby Kołowego Transportera Opancerzonego Rosomak. Podstawowa wersja bojowa tego pojazdu została wyposażona w dwuosobową, załogową wieżę Hitfist-30P, zaprojektowaną przez włoską firmę OTO Melara (obecnie Leonardo). Polska pozyskała licencję na produkcję samej wieży, którą w kraju wytwarzały m.in. zakłady Bumar-Łabędy. Jednak kluczowy element jej uzbrojenia czyli armata automatyczna ATK Mk 44 Bushmaster II kalibru 30 mm była komponentem importowanym bezpośrednio od amerykańskiego producenta (wówczas ATK, obecnie Northrop Grumman). Przez cały okres eksploatacji ponad 360 Rosomaków w wersji bojowej z wieżą Hitfist-30P, Polska była zależna od dostaw armat i części zamiennych z USA.

Krok w stronę uniezależnienia nastąpił wraz z opracowaniem Zdalnie Sterowanego Systemu Wieżowego ZSSW-30. Jest to w pełni polska, bezzałogowa konstrukcja, stworzona przez konsorcjum, którego liderem jest Huta Stalowa Wola S.A., a kluczowym partnerem odpowiedzialnym za elektronikę i system kierowania ogniem – WB Electronics S.A. Wieża ZSSW-30 od początku była projektowana jako podstawowe uzbrojenie dla dwóch kluczowych platform: Nowego Bojowego Pływającego Wozu Piechoty (BWP) Borsuk, który zastępuje przestarzałe BWP-1 oraz modernizowanych i nowo produkowanych KTO Rosomak, które otrzymują znacznie większe zdolności bojowe w porównaniu do wieży Hitfist-30P.

Sercem wieży ZSSW-30 jest znacznie nowocześniejsza armata Bushmaster Mk 44S (Stretch). Wersja "S" jest przystosowana do strzelania potężniejszą amunicją 30x173 mm, w tym amunicją programowalną (zdolną do eksplozji w powietrzu), a także posiada możliwość relatywnie prostej konwersji na kaliber 40 mm. Mimo że wieża była polskim (autorskim projektem), sposób pozyskania jej głównego uzbrojenia do niedawna pozostawał bez zmian. Wszystkie armaty Mk 44S montowane w prototypowych i seryjnych egzemplarzach wież ZSSW-30 były importowane ze Stanów Zjednoczonych. Huta Stalowa Wola kupowała gotowe armaty od Northrop Grumman i integrowała je ze swoim systemem wieżowym. Rozmowy na temat pozyskania licencji na produkcję i serwisowanie toczyły się od lat. Podpisanie umowy na transfer technologii podczas MSPO 2026 jest zatem zwieńczeniem wieloletnich starań o uniezależnienie się od zagranicznych dostaw. Umożliwienie najpierw montażu, a docelowo produkcji armat Bushmaster w Hucie Stalowej Woli, to strategiczny krok, który buduje krajowe kompetencje w zakresie serwisu, napraw i dalszego rozwoju tej kluczowej broni.

Siła ognia nowej generacji: Czym jest armata Bushmaster MK44S?

Armata automatyczna Northrop Grumman Bushmaster MK44S (Stretched) kalibru 30 mm jest zaawansowanym rozwinięciem sprawdzonej w boju konstrukcji M242 Bushmaster kalibru 25 mm oraz jej bezpośredniej następczyni, MK44. Zachowuje ona około 70% wspólnych części z M242, co upraszcza logistykę i szkolenie, oferując jednocześnie o 50% większą siłę ognia dzięki zwiększeniu kalibru do 30 mm.

Kluczowe cechy konstrukcyjne obejmują napęd łańcuchowy (Chain Gun), w którym zewnętrzny silnik elektryczny o mocy 1 KM napędza łańcuch sterujący ruchem zamka. Taki system minimalizuje ryzyko zacięć i pozwala na bezpieczne usunięcie niewypału bez konieczności ręcznej interwencji. Armata posiada także podwójne zasilanie, umożliwiające błyskawiczne przełączanie się między dwoma rodzajami załadowanej amunicji, na przykład przeciwpancerną i odłamkowo-burzącą, co zapewnia dużą elastyczność taktyczną. Teoretyczna szybkostrzelność wynosi około 200 strzałów na minutę, z możliwością prowadzenia ognia pojedynczego lub w seriach. Całkowita masa armaty to około 160-165 kg, a jej długość przekracza 3,4 metra.

Siła armaty MK44S tkwi nie tylko w jej konstrukcji, ale przede wszystkim w zdolności do strzelania szeroką gamą amunicji standardu NATO 30x173 mm – jednego z najpotężniejszych nabojów w tej klasie kalibrowej. Wśród standardowej amunicji znajduje się APFSDS-T, czyli pocisk przeciwpancerny podkalibrowy stabilizowany brzechwowo z rdzeniem wolframowym, przeznaczony do niszczenia silnie opancerzonych celów - HEI – amunicja odłamkowo-burząco-zapalająca służąca do zwalczania celów nieopancerzonych, siły żywej i umocnień oraz MP-T, pocisk wielofunkcyjny łączący cechy przeciwpancerne i odłamkowe.

Najważniejszą cechą wyróżniającą wersję MK44S jest pełna kompatybilność z amunicją programowalną ABM (Air Burst Munition), taką jak nabój MK310 PABM-T. Dzięki specjalnemu układowi w systemie kierowania ogniem i podajniku armaty pocisk jest programowany w momencie opuszczania lufy. Umożliwia to detonację w precyzyjnie określonym punkcie w powietrzu, na przykład nad okopem, za rogiem budynku lub bezpośrednio nad dronem. Zdolność ta drastycznie zwiększa skuteczność przeciwko sile żywej w ukryciu, bezzałogowym statkom powietrznym (dronom), lekko opancerzonym pojazdom poprzez niszczenie systemów optycznych i czujników, a także lekkim umocnieniom polowym. Jedną z najbardziej unikalnych i perspektywicznych cech armaty MK44S jest jej modułowość oraz możliwość prostej konwersji do większego kalibru. W warunkach polowych, w ciągu około godziny, można wymienić lufę, zamek i kilka elementów podajnika, aby przekształcić armatę w broń strzelającą znacznie potężniejszą amunicją Super Forty 40x180 mm. Taka modernizacja zapewnia skokowy wzrost siły ognia i zasięgu, pozwalając na dostosowanie pojazdu do przyszłych zagrożeń bez potrzeby kosztownej wymiany całego systemu wieżowego. Ta cecha jest kluczowa w kontekście długiego cyklu życia nowoczesnych wozów bojowych.

Na podstawie komunikatu prasowego HSW i Portal Obronny