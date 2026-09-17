Alert RCB ma 3 nowe wersje. Co oznaczają SMS-y o zagrożeniu z powietrza?

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) zaktualizowało system alertów SMS, wprowadzając trzy nowe rodzaje komunikatów w zależności od stopnia zagrożenia z powietrza.

W czwartek mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali dwa alerty po incydencie z dronem 4 km od granicy polsko-ukraińskiej, co spowodowało poderwanie myśliwców.

Nowe alerty rozróżniają zagrożenie niskie lub wysokie na terenie Ukrainy oraz bezpośrednie zagrożenie atakiem z powietrza na terenie Polski, dla każdego typu przewidziano osobną treść wiadomości.

Modulowany sygnał syren alarmowych oznacza konieczność ewakuacji i znalezienia bezpiecznego miejsca; szczegółowe instrukcje postępowania i lokalizacje schronów można znaleźć w rządowym Poradniku Bezpieczeństwa oraz na stronie gdziesieukryc.pl.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) wprowadziło istotne zmiany w systemie ostrzegania przed zagrożeniem z powietrza, co ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa obywateli. Nowe wytyczne precyzują rodzaj i treść alertów SMS, które są wysyłane do mieszkańców, uwzględniając różne scenariusze potencjalnego ataku powietrznego. Decyzja o modyfikacji komunikatów jest odpowiedzią na rosnące wyzwania związane z sytuacją za wschodnią granicą, a jej celem jest dostarczenie bardziej szczegółowych i adekwatnych informacji, umożliwiających podjęcie odpowiednich działań ochronnych.

W czwartek (17 września), mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego mieli okazję doświadczyć działania nowego systemu. Otrzymali oni dwa rodzaje alertów RCB, co było bezpośrednio związane z incydentem, który miał miejsce 4 km od granicy polsko-ukraińskiej. Jak poinformował rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, ppłk Jacek Goryszewski, w pobliżu granicy najprawdopodobniej spadł lub został zestrzelony dron. Szybko zbliżający się do polskiej przestrzeni powietrznej dron odrzutowy spowodował poderwanie myśliwców. Ten konkretny przypadek unaocznił potrzebę jasnych i zróżnicowanych komunikatów, które nie tylko informują o zagrożeniu, ale także instruują, jak należy postępować.

Zaktualizowane treści alertów odzwierciedlają stopień i charakter zagrożenia. Pierwszy typ alertu dotyczy sytuacji, gdy ma miejsce rosyjski atak powietrzny na terytorium Ukrainy, a zagrożenie dla Polski jest oceniane jako niskie. W takim wypadku mieszkańcy otrzymają SMS o treści:

„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów”.

Po ustąpieniu zagrożenia wysyłany jest komunikat o treści:

„UWAGA! Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski”. To ważne, aby obywatele wiedzieli, że sytuacja jest pod kontrolą i polskie siły zbrojne są w gotowości.

W przypadku eskalacji, czyli gdy atak powietrzny na Ukrainę jest zmasowany i obejmuje obwody przyległe do wschodniej granicy kraju, co wiąże się z wysokim zagrożeniem, wysyłany jest inny komunikat. Jego treść brzmi:

„UWAGA! Trwa zmasowany rosyjski atak powietrzny na Zachodnią Ukrainę. Oczekuj dalszych komunikatów. Reaguj na sygnały alarmowe”.

Analogicznie, po odwołaniu zagrożenia, wysyłana jest wiadomość informująca o jego zakończeniu i braku niebezpieczeństwa dla Polski. Ten rodzaj alertu kładzie większy nacisk na gotowość do reakcji i śledzenie dodatkowych informacji.

Najbardziej alarmujący jest komunikat wysyłany w przypadku bezpośredniego zagrożenia na terenie Polski. Wówczas treść SMS-a jest bardziej stanowcza i bezpośrednio instruuje obywateli do podjęcia działań:

„UWAGA! UWAGA! UWAGA! Zagrożenie atakiem z powietrza. Znajdź bezpieczne miejsce. Stosuj się do poleceń służb. Oczekuj dalszych komunikatów”.

Odwołanie takiego alertu informuje o ustąpieniu bezpośredniego niebezpieczeństwa. Te trzy, jasno zdefiniowane rodzaje komunikatów mają za zadanie zminimalizować panikę i zapewnić obywatelom jasne instrukcje postępowania w krytycznych momentach.

Reakcja na Syreny Alarmowe i Plan Ewakuacji: Co zrobić w obliczu zagrożenia?

Kwestia alertów RCB oraz procedur bezpieczeństwa była przedmiotem dyskusji w Sejmie, gdzie wiceszef MON, Cezary Tomczyk, wyjaśnił nowe zasady. Tomczyk podkreślił, że obecnie funkcjonują trzy rodzaje alertów, z których każdy ma inne znaczenie i wymaga innej reakcji. Mówił o „alarmach, które mówią o tym, że jest bezpośrednie zagrożenie z powietrza i że jest bardzo możliwe uderzenie z powietrza”. Te alarmy wojskowe były już wcześniej wysyłane w formie SMS-ów. Dodał, że po wyciągnięciu wniosków z wcześniejszych incydentów, w tym po wlocie rosyjskiej rakiety w polską przestrzeń powietrzną, MSWiA w porozumieniu z MON podjęło decyzję o wprowadzeniu dodatkowych alertów. Mają one w pierwszej kolejności informować mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny o potrzebie śledzenia komunikatów, które mogą przybrać formę kolejnego SMS-a z RCB lub syreny alarmowej.

Cezary Tomczyk szczegółowo odniósł się również do kwestii syren alarmowych, wyjaśniając ich znaczenie i wskazując na konieczność znajomości procedur ewakuacji. Stwierdził, że „modulowany sygnał syren alarmowych, to jest sygnał do ewakuacji, do znalezienia bezpiecznego miejsca”. Podkreślił również, że każda instytucja – urząd, szkoła czy szpital – powinna posiadać własny plan ewakuacji i procedury reagowania na tego typu zagrożenia. Wiceszef MON zaapelował o regularne przeprowadzanie ćwiczeń, aby w sytuacji realnego niebezpieczeństwa „wszyscy wiedzieli co zrobić”. To kluczowe, aby zarówno personel placówek publicznych, jak i każdy obywatel, był przygotowany na ewentualność konieczności szybkiego i bezpiecznego opuszczenia zagrożonego obszaru.

Rola RCB w Zarządzaniu Kryzysowym: Jak działają komunikaty i gdzie szukać schronienia?

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) to państwowa jednostka budżetowa, podległa Prezesowi Rady Ministrów, odgrywająca kluczową rolę w systemie zarządzania kryzysowego w Polsce. Odpowiada za obsługę Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Pełniąc funkcję krajowego centrum zarządzania kryzysowego, RCB koordynuje procesy zapobiegania kryzysom i minimalizowania ich skutków. Dla większości obywateli RCB jest najbardziej znane z alertów wysyłanych za pośrednictwem wiadomości SMS, które stanowią bezpośredni kanał komunikacji w sytuacjach zagrożenia.

Wiadomości SMS z alertem RCB są wysyłane do osób znajdujących się na obszarze potencjalnego zagrożenia, niezależnie od operatora sieci komórkowej. Operatorzy mają obowiązek niezwłocznego przekazania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Jest to niezwykle efektywny sposób dotarcia do szerokiej grupy odbiorców w krótkim czasie. Jak podaje samo RCB, komunikaty te są wydawane „tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka”. Najmniejszym obszarem, na który może zostać wysłany alert RCB, jest powiat, co pozwala na precyzyjne adresowanie informacji do faktycznie zagrożonych regionów. Informacje, na podstawie których generowane są alerty RCB, pochodzą z wielu źródeł: ministerstw, służb, urzędów i instytucji centralnych oraz wojewódzkich. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa działa całodobowo, monitorując sytuację pod kątem wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń.

Istotne informacje dotyczące sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych można znaleźć w rządowym Poradniku Bezpieczeństwa. Dokument ten szczegółowo opisuje dwa rodzaje sygnałów alarmowych w Polsce: „ogłoszenie alarmu – ciągły, modulowany dźwięk syreny przez 3 minuty” oraz „odwołanie alarmu – ciągły, jednostajny dźwięk syreny przez 3 minuty”. Znajomość tych sygnałów jest fundamentalna dla prawidłowej reakcji w sytuacji kryzysowej. Poradnik zawiera również praktyczne zalecenia dotyczące przygotowania plecaka ewakuacyjnego, w którym powinny znaleźć się niezbędne przedmioty, takie jak woda butelkowana, apteczka, dokumenty i gotówka. Wskazano także, co należy zrobić, jeśli nie ma możliwości ukrycia się w oznaczonym miejscu schronienia. Informacje o lokalizacji takich miejsc są dostępne w urzędach gmin, jednostkach Państwowej lub Ochotniczej Straży Pożarnej, a także na stronie internetowej gdziesieukryc.pl. Nad stworzeniem tego kompleksowego Poradnika Kryzysowego pracowały MSWiA, MON i RCB od początku 2025 r., angażując prawie 60 ekspertów z różnych dziedzin. Inspiracją do jego powstania był podobny poradnik wydany przez rząd Szwecji.