Wiceszefowie obrony Europy Północnej w Polsce. Kluczowe rozmowy o bezpieczeństwie wschodniej flanki NATO

W czwartek, 17 września, Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni w Legionowie stało się miejscem ważnego dialogu na temat bezpieczeństwa regionalnego. Konferencja wiceszefów obrony państw Europy Północnej (Northern Europe Vice Chiefs of Defence Conference), znana również jako VCHOD Conference, zgromadziła zastępców szefów obrony sił zbrojnych z dwunastu krajów: Polski, Danii, Estonii, Finlandii, Islandii, Litwy, Łotwy, Niderlandów, Niemiec, Norwegii, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Celem spotkania była wspólna ocena sytuacji oraz wymiana doświadczeń, mająca na celu dalsze wzmocnienie bezpieczeństwa i odporności regionu.

Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia gen. dyw. Mariusza Chmielewskiego, dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Przedstawił on uczestnikom kluczową rolę i zadania DKWOC w systemie zabezpieczenia i funkcjonowania Sił Zbrojnych RP, a także omówił rozwój nowoczesnych platform teleinformatycznych, które są niezbędne w dzisiejszym środowisku zagrożeń.

Odpowiedź NATO na wzmożoną aktywność Rosji

Konferencja odbyła się w szczególnie istotnym momencie dla bezpieczeństwa regionu. Jak podkreślono w komunikacie, „W ostatnim czasie obserwujemy wzmożoną aktywność Rosji o charakterze prowokacyjnym w pobliżu granic państw Sojuszu, co wymaga od NATO utrzymywania wysokiego poziomu gotowości i zdolności do szybkiego reagowania.” Ta sytuacja wymaga od państw członkowskich NATO skoordynowanych działań i stałego monitorowania sytuacji.

Rozmowy podczas konferencji skupiły się na konkretnych działaniach podejmowanych przez NATO w odpowiedzi na dynamicznie zmieniające się środowisko bezpieczeństwa. Uczestnicy dyskutowali o zwiększaniu zdolności do wykrywania i identyfikowania potencjalnych zagrożeń, podnoszeniu świadomości sytuacyjnej oraz skracaniu czasu reakcji na ewentualne incydenty. „Wspólna ocena sytuacji oraz wymiana doświadczeń między państwami uczestniczącymi służyły omówieniu dalszego wzmacniania bezpieczeństwa i odporności regionu”.

Polska perspektywa i wizyty na wschodniej granicy

Podczas obrad gen. Dymanowski przedstawił polską perspektywę na sytuację bezpieczeństwa w regionie. Omówił również rolę i działania Polski w umacnianiu wschodniej granicy NATO i Unii Europejskiej. Dyskusje dotyczyły także możliwości dalszego zacieśniania współpracy obronnej, zwiększania interoperacyjności oraz rozwijania wspólnych zdolności niezbędnych do skutecznego przeciwdziałania zagrożeniom.

„Rozmowy dotyczyły działań podejmowanych przez NATO w odpowiedzi na zmieniające się środowisko bezpieczeństwa, w tym zwiększania zdolności do wykrywania i identyfikowania potencjalnych zagrożeń, podnoszenia świadomości sytuacyjnej oraz skracania czasu reakcji”.

Northern Europe VCHOD Conference to cykliczne spotkania zastępców szefów sztabów/obrony, które służą wymianie doświadczeń, ocenie aktualnej sytuacji bezpieczeństwa oraz określaniu kierunków współpracy obronnej w regionie. Poprzednie spotkanie w tej formule odbyło się we wrześniu 2025 roku na Grenlandii.

W przeddzień konferencji zastępcy szefów obrony odwiedzili polskich żołnierzy pełniących służbę na granicy z Białorusią, w ramach WZZ Podlasie. Mieli okazję zapoznać się z aktualną sytuacją bezpieczeństwa, infrastrukturą oraz zadaniami realizowanymi przez żołnierzy na co dzień stacjonujących w obszarze przygranicznym. Uczestnicy konferencji spotkali się także z funkcjonariuszami Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku, gdzie zapoznali się z zadaniami i wyzwaniami związanymi z ochroną polskiej granicy wschodniej, co stanowiło istotne uzupełnienie teoretycznych dyskusji prowadzonych podczas obrad.