Unia Europejska, dążąc do strategicznej autonomii, powierzyła ICEYE i konsorcjum ARISE opracowanie projektu suwerennego systemu obserwacji Ziemi.

Projekt ma stworzyć niezależne zdolności rozpoznawcze dla bezpieczeństwa cywilnego i obrony UE, integrując zasoby krajowe w spójną architekturę.

Jak to studium kształtuje przyszłą odporność i strategiczną autonomię Europy na nadchodzące dekady?

Europa zbuduje własny system rozpoznania satelitarnego

Dostęp do suwerennych zdolności rozpoznawczych z przestrzeni kosmicznej stał się warunkiem koniecznym europejskiej autonomii strategicznej. Studium, którego realizację przewidziano na 12+8 miesięcy, jest finansowane przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Przemysłu Obronnego i Przestrzeni Kosmicznej (DG DEFIS) i realizowane na jej zlecenie. W jego ramach zostanie zdefiniowana kompleksowa architektura całego systemu, obejmująca segment kosmiczny, segment naziemny, segment użytkownika, koncepcję operacyjną, model bezpieczeństwa oraz model zarządzania.

Znaczenie EOGS wykracza poza ramy pojedynczego programu. Rozwiązania architektoniczne wypracowane w ramach tego studium pomogą określić kierunek rozwoju suwerennych europejskich zdolności obserwacji Ziemi w nadchodzącej dekadzie i w dalszej perspektywie. W miarę jak Unia Europejska wzmacnia swoje bezpieczeństwo, odporność i autonomię strategiczną, EOGS stwarza możliwość zintegrowania zdolności krajowych, instytucjonalnych i komercyjnych we wspólne ramy operacyjne.

ICEYE stoi na czele konsorcjum obejmującego cały europejski łańcuch przemysłowy, w tym firmy Indra Space, Rheinmetall i HISDESAT jako trzon, uzupełniony przez Starion, T-Systems, SafranAI, Rheinmetall ICEYE Space Solutions (RISS), Creotech Instruments i CTI Aeroespacial. Z kolei FSO Instruments, OroraTech i Unseenlabs udzielają specjalistycznego wsparcia doradczego.

Partnerzy łączą sprawdzone operacyjnie systemy ze zdolnościami instytucjonalnymi i krajowymi w obszarach obronności, bezpieczeństwa, obserwacji Ziemi (obejmującej informacje niejawne), zastosowań cywilno-wojskowych, suwerennej chmury i infrastruktury danych, akredytacji systemów, analityki rozpoznawczej oraz rozwoju misji kosmicznych i segmentu upstream.

„Europa nie może bronić tego, czego nie jest w stanie zobaczyć” – powiedział Rafał Modrzewski, CEO i współzałożyciel ICEYE. „Przyznane nam dziś do zrealizowania studium pomoże całościowo zdefiniować przyszłą europejską architekturę odporności i bezpieczeństwa. To pierwszy krok w kierunku federacyjnego systemu interoperacyjnych, suwerennych zdolności kosmicznych, zapewniającego bezpieczeństwo i świadomość sytuacyjną w skali całej Europy. Jesteśmy dumni, że możemy ściśle współpracować z instytucjami europejskimi, pomagając tworzyć warunki, w których europejskie firmy technologiczne mogą się rozwijać i skalować działalność w Europie, stawać się globalnymi liderami oraz zapewniać, by kluczowe suwerenne zdolności pozostawały w europejskich rękach” – dodał Modrzewski.

„Przyszłe europejskie zdolności w zakresie obserwacji Ziemi muszą opierać się na sprawdzonych kompetencjach instytucjonalnych i ścisłej współpracy przemysłowej. Kontrakt ten stanowi kolejny krok w kierunku budowy bardziej suwerennych i odpornych europejskich zdolności, w pełni zgodnych ze strategią Indra, zakładającą rozwój zintegrowanych systemów kosmicznych wzmacniających autonomię, bezpieczeństwo i odporność Europy” – powiedział Miguel Ángel Panduro, CEO Indra Space.

„Przyszłe zdolności obronne będą w coraz większym stopniu zależeć od płynnej integracji domeny kosmicznej, lądowej, powietrznej, morskiej i cyfrowej. Konsorcja takie jak ARISE stanowią ważny krok w kierunku wzmacniania odporności Europy w całym tym zintegrowanym środowisku działań” – powiedział Timo Haas, CEO Rheinmetall Division Digital Systems.

„Hisdesat, jako operator systemów podwójnego zastosowania z 25-letnim doświadczeniem w zakresie bezpiecznych operacji satelitarnych, wnosi do konsorcjum ARISE elastyczność działania, wysoką odporność danych oraz sprawdzone procedury bezpieczeństwa. Dzięki temu studium architektury EOGS będzie podstawą zarówno do zapewnienia zdolności szybkiego reagowania, jak i do stworzenia trwałych, interoperacyjnych rozwiązań w zakresie obserwacji Ziemi” – powiedziała Ana María Molina Sánchez, CEO HISDESAT S.A.

Dyrektor Programów Obserwacji Ziemi ESA, Simonetta Cheli, skomentowała: „To ważny krok na drodze do stworzenia suwerennych europejskich zdolności w zakresie obserwacji Ziemi, wspierających bezpieczeństwo i odporność. Cieszymy się, że ICEYE i konsorcjum ARISE są obecnie gotowe wnieść swój wkład w opracowanie docelowej koncepcji, która pomoże kształtować europejskie zdolności obserwacji Ziemi w nadchodzącej dekadzie i w dalszej perspektywie, łącząc zasoby krajowe, instytucjonalne i komercyjne we wspólnych ramach operacyjnych, których celem jest wzmocnienie odporności i autonomii strategicznej Europy”.

Wyniki studium posłużą jako podstawa do wdrożenia EOGS w ramach Wieloletnich Ram Finansowych Unii Europejskiej na lata 2028–2034.

Na podstawie informacji prasowej ICEYE