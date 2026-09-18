UE wypłaca Ukrainie miliardy na obronność. Na co zostaną przeznaczone te środki?

Unia Europejska dynamicznie wzmacnia obronność Ukrainy, przekazując miliardy euro na strategiczne potrzeby w obliczu trwającego konfliktu.

Komisja Europejska właśnie wypłaciła 3,3 mld euro, które natychmiast zasilą zakup dronów i kluczowych pocisków rakietowych.

Dlaczego UE zezwala na odstępstwa od własnych zasad i jakie rewolucyjne projekty obronne czekają na wspólną realizację z Kijowem?

Decyzję o przekazaniu tych środków ogłosiła przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen. Jak oświadczyła w piątek, „Dzisiaj wypłacimy 3,3 mld euro na pomoc w zakupie dronów i pocisków w ramach pożyczki na wsparcie Ukrainy. Europa będzie nadal udzielać Ukrainie wsparcia, którego potrzebuje, aby bronić swoich obywateli i swojego terytorium”. Zapowiedź tej wypłaty padła już w czwartek wieczorem, po istotnej rozmowie telefonicznej von der Leyen z prezydentem Ukrainy, Wołodymyrem Zełenskim.

Wzmacnianie potencjału obronnego: Szczegóły unijnej pomocy dla Ukrainy

Wspomniana piątkowa wypłata stanowi czwartą z serii transz w ramach obszernej pożyczki przeznaczonej specjalnie na potrzeby obronności Ukrainy. Dzięki tej i wcześniejszym wypłatom, Unia Europejska planuje przekazać Ukrainie w bieżącym roku kalendarzowym niemal 15 mld euro, co obejmuje zarówno bezpośrednie wydatki obronne, jak i szersze wsparcie budżetowe dla państwa. Cała pożyczka dla Ukrainy, rozłożona na lata 2026-2027, opiewa na imponującą kwotę 90 mld euro. Z tej sumy aż 60 mld euro zostało ściśle przeznaczone na zabezpieczenie potrzeb obronnych, natomiast pozostałe 30 mld euro ma za zadanie wspierać stabilność budżetową kraju.

W swoim komunikacie z piątku, Komisja Europejska zdecydowanie podkreśliła, że kluczowym elementem dla utrzymania i wzmocnienia zdolności obronnych Ukrainy jest niezwykle szybkie i efektywne dostarczanie niezbędnego uzbrojenia. Według analiz KE, pilne jest przyspieszenie procesów dostaw w całej Unii Europejskiej. Obejmuje to nie tylko wykorzystanie istniejących zapasów, ale także zmianę priorytetów w zamówieniach oraz znaczące zwiększenie ogólnej produkcji uzbrojenia. Aktualna wypłata następuje bezpośrednio po ubiegłotygodniowej decyzji Komisji Europejskiej o zatwierdzeniu kolejnych 6,1 mld euro, które miały być przeznaczone na zakup różnorodnego uzbrojenia, w tym zaawansowanych systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, amunicji, nowoczesnych dronów oraz specjalistycznego sprzętu do walki elektronicznej.

Nowe technologie i współpraca: Jak UE wspiera ukraińską obronę powietrzną?

Istotnym elementem wsparcia jest możliwość przeznaczenia części wspomnianych środków na zakup produkowanych w Stanach Zjednoczonych pocisków PAC-3, które są kluczowe dla skutecznego działania systemów Patriot. Mimo że ogólna zasada zakłada, iż Kijów powinien priorytetowo nabywać uzbrojenie produkowane w Unii Europejskiej, to ze względu na niezwykle pilne potrzeby Ukrainy w zakresie obrony powietrznej i przeciwrakietowej, zarówno Komisja, jak i państwa członkowskie UE, zgodziły się na wprowadzenie niezbędnych odstępstw od tej reguły.

Jednocześnie, Komisja Europejska potwierdziła w piątek swoją gotowość do wykorzystania niewykorzystanych dotąd środków z unijnego programu pożyczek obronnych SAFE. Celem jest uruchomienie zupełnie nowego programu, który skupi się na wspólnych projektach realizowanych przez UE i Ukrainę. Informację tę Ursula von der Leyen ogłosiła już wcześniej, podczas orędzia o stanie Unii wygłoszonego w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Wśród planowanych wspólnych przedsięwzięć wyróżnia się koncepcja europejskiego systemu obrony powietrznej i przeciwrakietowej, który miałby być rozwijany wspólnie z Ukrainą w ramach innowacyjnego projektu Freya.

Zgodnie z wizją KE, projekt ten ma na celu połączenie bezcennego ukraińskiego doświadczenia bojowego i innowacyjnych rozwiązań z zaawansowanymi europejskimi technologiami oraz potencjałem przemysłowym. Program SAFE, o którym mowa, to szeroki unijny instrument pożyczkowy o imponującej wartości 150 mld euro, którego głównym przeznaczeniem są inwestycje państw członkowskich w sektor obronny oraz wspieranie wspólnych zakupów uzbrojenia.

Apel o globalne wsparcie: Misja Ursuli von der Leyen w ONZ

W kontekście dalszego wzmacniania międzynarodowego wsparcia dla Ukrainy, Ursula von der Leyen zapowiedziała swój udział w nadchodzącym Zgromadzeniu Ogólnym ONZ w Nowym Jorku. Podczas tego ważnego spotkania szefowa KE zamierza osobiście zaapelować do partnerów Ukrainy na całym świecie o zwiększenie zakresu i intensywności pomocy dla tego kraju, podkreślając jego niezachwianą potrzebę obrony.