Bezpieczeństwo Polski priorytetem. Fortyfikacje, F-35 i stała baza USA – to plan MON

Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i szef Ministerstwa Obrony Narodowej, jasno określa priorytety Polski w kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej. Działania rządu koncentrują się na zabezpieczeniu kraju przed potencjalną agresją ze wschodu, co wiąże się z ogromnymi inwestycjami w sprzęt wojskowy oraz wzmacnianiem infrastruktury obronnej. Minister podkreśla, że celem jest odstraszanie i gotowość, a nie prowokowanie konfliktu.

"Robimy wszystko, żeby wojny nie było. Nieustannie się zbroimy, dbamy o sojusze, wzmacniamy odporność społeczną" – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz w rozmowie z "Super Expressem", tłumacząc strategię rządu. Te słowa stanowią credo polskiej polityki obronnej, która opiera się na trzech filarach: nowoczesnym uzbrojeniu, silnych sojuszach międzynarodowych, przede wszystkim z USA, oraz budowaniu świadomości i gotowości społeczeństwa.

Kluczowe rozmowy w Waszyngtonie: baza USA i serwis PAC-3

W przyszłym tygodniu Władysław Kosiniak-Kamysz wyruszy do Waszyngtonu, gdzie odbędzie serię kluczowych spotkań z sekretarzem obrony USA Petem Hegsethem. Głównym tematem rozmów będzie dalsze zacieśnianie współpracy obronnej między oboma krajami. Na agendzie znajdą się takie kwestie jak bezpieczeństwo Polski, a także potencjalna lokalizacja centrum serwisowania zaawansowanych pocisków PAC-3 na terenie naszego kraju.

Wizyta ta ma szczególne znaczenie w obliczu eskalacji działań hybrydowych prowadzonych przez Federację Rosyjską w Europie. To właśnie w tym kontekście rozważana jest możliwość utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Decyzja w tej sprawie ma zapaść wkrótce i będzie stanowić istotny krok w kierunku trwałego wzmocnienia wschodniej flanki NATO. Kosiniak-Kamysz zaznacza, że prowadzone są zaawansowane rozmowy w tej kwestii.

Polska inwestuje w obronność: 200 miliardów złotych na nowoczesny sprzęt

Polska nie poprzestaje na dyplomacji. Co roku na zakupy wojskowe przeznaczane jest około 200 miliardów złotych. Kwota ta pozwala na modernizację armii i nabywanie najnowocześniejszego sprzętu. Wśród kluczowych zakupów znajdują się samoloty F-35, wyrzutnie rakiet Patriot, czołgi, drony oraz wozy do transportu piechoty. Te inwestycje mają na celu zwiększenie potencjału obronnego kraju i zapewnienie skutecznej odpowiedzi na wszelkie zagrożenia.

Równolegle z modernizacją armii, intensywnie fortyfikowana jest wschodnia granica Polski. Działania te mają utrudnić potencjalnemu przeciwnikowi jej łatwe przekroczenie, stanowiąc fizyczną barierę i dodatkowy element odstraszający. To kompleksowe podejście do obronności, łączące nowoczesną technologię z przygotowaniem terenowym.

Rosyjska agresja testuje polską granicę: incydent z dronami

Napięcie na wschodniej granicy Polski nie jest jedynie teoretyczne. Minister Kosiniak-Kamysz przypomniał o niedawnym incydencie, kiedy to rosyjskie drony Geran-5 spadły w odległości zaledwie kilometra i pięciu kilometrów od polskiej granicy. Była to wyraźna demonstracja siły i test gotowości polskiej obrony.

"Nasze F-16 i śmigłowce były w powietrzu, a polska granica nie została naruszona. Rosja testuje zachodnią obronę Ukrainy. Musimy być czujni. Warto docenić polskich żołnierzy i im podziękować" – podkreślił minister, wskazując na szybką i skuteczną reakcję polskich sił zbrojnych.

W kontekście takich zdarzeń, utworzenie stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce nabiera jeszcze większego znaczenia. Władysław Kosiniak-Kamysz wyjaśnia:

"To pokazuje, dlaczego kolejne wzmocnienie w postaci stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce ma dziś tak duże znaczenie. Prowadzimy rozmowy na ten temat i jesteśmy na kolejnym etapie ustaleń. To będzie duży koszt, ale każda złotówka jest warta wzmocnienia bezpieczeństwa Polski" - tłumaczy plany rządu szef MON.