Polski generał na kluczowym stanowisku w NATO. Mirosław Postołowicz pokieruje wsparciem łączności Sojuszu

Współczesne pole walki, a także codzienne funkcjonowanie organizacji obronnych, są nierozerwalnie związane z zaawansowanymi systemami łączności i informatyki. Agencja NATO ds. Łączności i Informatyki (NCIA) odgrywa tu rolę fundamentalną, będąc technicznym sercem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jej zadaniem jest projektowanie, wdrażanie i utrzymywanie bezpiecznych i niezawodnych rozwiązań teleinformatycznych, które umożliwiają skuteczne dowodzenie i kontrolę operacji wojskowych oraz wymianę informacji między państwami członkowskimi.

W obliczu rosnących zagrożeń cybernetycznych i dynamicznej sytuacji geopolitycznej, sprawność i bezpieczeństwo systemów komunikacyjnych NATO są absolutnym priorytetem. NCIA odpowiada za szeroki zakres usług, od infrastruktury sieciowej, przez oprogramowanie, po systemy radarowe i cyberobronę. Dyrektor Jednostek Wsparcia Łączności, czyli nowa rola generała brygady Mirosława Postołowicz, będzie bezpośrednio nadzorował kluczowe elementy tej infrastruktury. Pod jego zwierzchnictwem znajdzie się imponująca sieć 20 jednostek łączności rozmieszczonych w 22 lokalizacjach. Jak podaje Sztab Generalny na X, gen. bryg. Mirosław Postołowicz objął to stanowisko od gen. bryg. Ralfa Hoffmanna.

Polski generał na jednym z kluczowych stanowisk w strukturach wsparcia NATO.Gen. bryg. Mirosław Postołowicz objął dziś stanowisko Dyrektora Jednostek Wsparcia Łączności w Agencji NATO ds. Łączności i Informatyki (NCIA). Obowiązki przejął od gen. bryg. Ralfa Hoffmanna.Nowy… pic.twitter.com/aAhQI1xlzC— Sztab Generalny WP (@SztabGenWP) September 17, 2026

Kariera i doświadczenie generała Postołowicza

Mianowanie gen. bryg. Mirosława Postołowicz na tak odpowiedzialne stanowisko nie jest przypadkowe. Jest on oficerem o niezwykle bogatym doświadczeniu i imponującej ścieżce kariery. Generał Postołowicz jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu. Dalsze kształcenie obejmowało studia podyplomowe w Akademii Obrony Narodowej. Kluczowym etapem jego edukacji były także podyplomowe studia polityki obronnej, które ukończył w 2021 roku na renomowanej National Defense University w Waszyngtonie. Ponadto, generał uczestniczył w licznych specjalistycznych kursach w ośrodkach szkoleniowych NATO, między innymi w Oberammergau i Latinie.

Jego doświadczenie międzynarodowe jest równie imponujące. Generał Postołowicz służył w strukturach NATO w Heidelbergu, co dało mu wgląd w operacyjne funkcjonowanie Sojuszu na poziomie międzynarodowym. Uczestniczył również w misji UNDOF w Syrii, gdzie miał okazję sprawdzić swoje umiejętności w realnym środowisku kryzysowym. W swojej karierze dowodził Brygadą Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego, co przygotowało go do zarządzania złożonymi strukturami i koordynowania działań w środowisku wielonarodowym. Bezpośrednio przed objęciem obecnego stanowiska pełnił funkcję zastępcy szefa Zarządu Kierowania i Dowodzenia - P6 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.