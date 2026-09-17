Jubileusz 100-lecia Instytutu Lotnictwa. Wyjątkowa Noc Nauki z wojskowymi maszynami i dronami

25 września, w godzinach 17:00–23:00, na odwiedzających czekać będą pokazy, eksperymenty, warsztaty, interaktywne stanowiska, wystawy oraz spotkania z naukowcami, inżynierami i ekspertami. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Nauka, którą można zobaczyć, dotknąć i przetestować

Tegoroczna edycja połączy najlepsze elementy znanej już publiczności „Nocy w Instytucie Lotnictwa” z ideą Europejskiej Nocy Nauki. Organizatorzy chcą pokazać, że nauka nie jest zamknięta w laboratoriach – można jej doświadczyć, porozmawiać o niej z ekspertami, a często także samodzielnie sprawdzić, jak działają prezentowane technologie.

Jedną z atrakcji będzie możliwość zajrzenia do laboratoriów Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa, w tym miejsc na co dzień niedostępnych dla zwiedzających. To okazja, by zobaczyć z bliska infrastrukturę badawczą i dowiedzieć się, jak prowadzone są prace nad rozwiązaniami dla lotnictwa, kosmosu oraz innych dziedzin nowoczesnej inżynierii.

Na terenie Instytutu powstanie także rozbudowana ekspozycja zewnętrzna, w której zaprezentują się dziesiątki instytucji, firm, uczelni, organizacji i zespołów naukowych. Odwiedzający zobaczą m.in. statki powietrzne, śmigłowce, szybowce, drony, rakiety, łaziki marsjańskie, roboty, pojazdy specjalistyczne oraz sprzęt wykorzystywany w lotnictwie i badaniach naukowych.

Wśród wystawców znajdą się m.in. Urząd Lotnictwa Cywilnego, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Airbus Poland, Boeing Poland, GE Aerospace Poland, Pratt & Whitney / Collins Aerospace (RTX), Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2, Aeroklub Warszawski, Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie oraz liczne uczelnie, koła naukowe i organizacje związane z lotnictwem i kosmosem.

Od rakiet i łazików po symulatory i wirtualne lotnictwo

Ekspozycja zewnętrzna będzie miejscem, w którym szczególnie wyraźnie spotkają się świat nauki, przemysłu i pasji. Studenckie Koło Astronautyczne Politechniki Warszawskiej pokaże m.in. rakiety Twardowsky 2 i FOK 2, łazik marsjański Sirius II oraz modele satelitów PW-Sat. Z kolei zespoły robotyczne zaprezentują łaziki marsjańskie, roboty humanoidalne, robotycznego psa czy konstrukcje dronów.

Nie zabraknie również możliwości wejścia w świat wirtualnego lotnictwa. Odwiedzający będą mogli skorzystać z licznych symulatorów lotu, w tym symulatorów samolotów, szybowców, śmigłowców i myśliwców, a także sprawdzić swoje umiejętności w wirtualnej kontroli ruchu lotniczego czy akrobacji lotniczej.

Miłośników prawdziwych maszyn przyciągną natomiast liczne statki powietrzne prezentowane na ekspozycji. Wśród nich znajdą się m.in. samoloty, szybowce i śmigłowce, w tym EC 135/H135 Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Tecnamy, Dromader, An-2, TS-11 Iskra, Aero L-39ZO Albatros, Bell UH-1 „Huey” czy Bölkow Bo105. Zaplanowano również prezentacje maszyn wojskowych i cywilnych.

Portal Obronny - debata Łukasiewicz – ILOT

Technologia przyszłości na wyciągnięcie ręki

Podczas wydarzenia będzie można zobaczyć także rozwiązania rozwijane z myślą o przyszłości lotnictwa, kosmosu i przemysłu. Wśród prezentowanych technologii znajdą się m.in. systemy awioniczne, urządzenia radionawigacyjne, technologie druku 3D, roboty, systemy sensoryczne, rozwiązania dla przemysłu kosmicznego, modele silników lotniczych oraz nowoczesne technologie materiałowe.

Organizatorzy przygotowali również atrakcje dla najmłodszych. Dzieci będą mogły uczestniczyć w konkursach i quizach, budować, eksperymentować, korzystać z interaktywnych stanowisk oraz sprawdzić się w zadaniach związanych z lotnictwem i kosmosem. Nie zabraknie także atrakcji wykorzystujących VR, symulatory oraz technologie multimedialne.

– „Obchodzony w tym roku jubileusz 100-lecia Instytutu Lotnictwa to wyjątkowa okazja, aby jeszcze szerzej pokazać, czym zajmujemy się na co dzień i jak praca naszych naukowców i inżynierów przekłada się na rozwój nowych technologii. Podczas Nocy w Instytucie Lotnictwa chcemy otworzyć nasze laboratoria i zaprosić odwiedzających do świata nauki, badań i innowacji. Zależy nam, aby każdy mógł zobaczyć, dotknąć i samodzielnie sprawdzić, jak powstają rozwiązania dla lotnictwa, kosmosu i innych dziedzin nowoczesnej technologii. Wierzę, że bezpośredni kontakt z nauką może być początkiem prawdziwej pasji i inspiracją do zadawania kolejnych pytań” – mówi dr hab. inż. Cezary Szczepański, prof. ILOT, Dyrektor Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa.

Europejska Noc Nauki – nauka dla każdego

Europejska Noc Nauki stawia na bezpośredni kontakt naukowców z uczestnikami i pokazuje społeczne znaczenie badań oraz innowacji. Tegoroczna Noc w Instytucie Lotnictwa będzie okazją nie tylko do zobaczenia najnowszych technologii, ale także do rozmowy z ludźmi, którzy je projektują, badają i wykorzystują.

Przygotowano różnorodne aktywności skierowane do dzieci, młodzieży, rodzin oraz wszystkich zainteresowanych nauką – niezależnie od wieku i poziomu wiedzy. To wieczór, podczas którego można nie tylko oglądać, ale także pytać, eksperymentować i samodzielnie odkrywać świat nauki. 15. Noc w Instytucie Lotnictwa odbędzie się 25 września 2026 roku w godzinach 17:00–23:00, przy al. Krakowskiej 110/114 w Warszawie. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Na podstawie informacji prasowej Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa