Polacy najlepsi w natarciu. Sukces 1. batalionu zmechanizowanego w Korei

W Koreańskim Centrum Szkolenia Bojowego zakończyła się intensywna rywalizacja, w której uczestniczyły zespoły z siedmiu państw: Polski, Korei Południowej, Stanów Zjednoczonych, Australii, Kambodży, Azerbejdżanu i Uzbekistanu. Łącznie do walki stanęło 12 drużyn, reprezentujących różne kontynenty i tradycje wojskowe.

Polscy żołnierze zostali wyróżnieni jako najlepszy zespół w prowadzeniu działań ofensywnych zarówno w terenie zurbanizowanym, jak i górskim. To istotne osiągnięcie, biorąc pod uwagę specyfikę koreańskiego teatru działań i wysoki poziom wyszkolenia pozostałych uczestników.

1. batalion zmechanizowany 20. BZ

Sukces odniosła jednostka z 20. Brygady Zmechanizowanej im. Obrońców Półwyspu Helskiego, stacjonującej w Międzyrzeczu. 1. batalion zmechanizowany to jeden z kluczowych pododdziałów tej brygady, dysponujący nowoczesnym sprzętem, w tym bojowymi wozami piechoty Borsuk. Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych podkreśliło, że osiągnięcie polskich żołnierzy to efekt znakomitego wyszkolenia, perfekcyjnego współdziałania i żołnierskiego charakteru.

"Wśród tak silnej konkurencji reprezentanci Polski zostali uznani za najlepszy zespół w prowadzeniu działań ofensywnych w terenie zurbanizowanym i górskim. To efekt znakomitego wyszkolenia, perfekcyjnego współdziałania i żołnierskiego charakteru. Nasi żołnierze pokazali, że potrafią skutecznie działać w najtrudniejszych warunkach i rywalizować z najlepszymi" - przekazało Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych w komunikacie.

Współpraca polsko-koreańska

Sukces polskich żołnierzy w Korei wpisuje się w dynamicznie rozwijającą się współpracę wojskową między Warszawą a Seulem. Korea Południowa jest jednym z kluczowych dostawców uzbrojenia dla Polski, dostarczając m.in. czołgi K2, haubice K9 oraz wyrzutnie rakietowe Chunmoo. W połowie września 2026 r. Seul i Warszawa ustaliły utworzenie regularnego ciała konsultacyjnego między armiami obu państw oraz rozszerzenie wspólnych ćwiczeń. Decyzja ta zapadła w kontekście rosnących zakupów polskiego wojska w koreańskim przemyśle zbrojeniowym.

Wizyta szefa Sztabu Armii Republiki Korei gen. Kim Gyuhy w Polsce w połowie września pokryła się z ćwiczeniami Czarny Obrońca-26. Południowokoreańska delegacja spotkała się z najwyższym dowództwem polskiej armii, co dodatkowo podkreśla strategiczny charakter relacji między oboma państwami.