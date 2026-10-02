„Inteligentna Granica” staje się faktem. Wojsko i Straż Graniczna sięgają po AI na wschodniej flance

Projekt „Inteligentna Granica” to strategiczne przedsięwzięcie mające na celu modernizację i zwiększenie efektywności ochrony wschodniej granicy RP. W komunikacie opublikowanym przez Dowództwo Operacyjne RSZ w mediach społecznościowych podkreślono, że jest to fundamentalny krok w kierunku wzmocnienia zdolności operacyjnych żołnierzy zaangażowanych w operację "Bezpieczne Podlasie". System integruje szereg zaawansowanych technologii, które mają zapewnić kompleksowe wsparcie w monitorowaniu i analizie sytuacji na granicy, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa państwa.

Wdrażanie projektu było przedmiotem wizyty w Zgrupowaniu Zadaniowym „Podlasie”, gdzie Szef Sztabu DO RSZ, generał brygady Jarosław Chojnacki, miał okazję zapoznać się z postępami prac. „Podczas wizyty w Zgrupowaniu Zadaniowym „Podlasie” Szefowi Sztabu DO RSZ gen. bryg. Jarosławowi Chojnackiemu przedstawiono przebieg wdrażania projektu oraz praktyczne funkcjonowanie systemu w warunkach realizacji zadań na granicy” – informuje Dowództwo Operacyjne RSZ. Ta bezpośrednia obserwacja pozwoliła ocenić praktyczne aspekty funkcjonowania systemu w rzeczywistych warunkach, co jest niezwykle ważne dla jego dalszego rozwoju i optymalizacji. Zastosowanie tak zaawansowanych rozwiązań ma przełożyć się na większą skuteczność w zapobieganiu nielegalnym przekroczeniom granicy oraz w szybkim reagowaniu na wszelkie zagrożenia.

Jakie technologie napędzają Inteligentną Granicę?

Sercem projektu „Inteligentna Granica” jest sztuczna inteligencja, która odgrywa kluczową rolę w integracji i analizie ogromnych ilości danych. System zbiera informacje z różnorodnych źródeł, takich jak kamery, bezzałogowe statki powietrzne (drony) oraz inne sensory rozmieszczone wzdłuż granicy. Dzięki temu możliwe jest szybkie przetwarzanie i interpretowanie obrazów oraz innych sygnałów, co pozwala na wczesne wykrywanie potencjalnych zagrożeń i anomalii.

Na wyznaczonym, kilkudziesięciokilometrowym odcinku wschodniej granicy Polski intensywnie testowane są innowacyjne rozwiązania technologiczne. Obejmują one nie tylko wspomnianą sztuczną inteligencję, ale także zaawansowaną robotykę oraz systemy autonomiczne. Integracja tych elementów odzwierciedla wielodomenowy charakter współczesnych działań obronnych, gdzie zdolności i informacje pochodzące z różnych środowisk są łączone w spójny system. Taki holistyczny podejście ma na celu budowanie kompleksowej świadomości sytuacyjnej, niezbędnej do skutecznego zarządzania bezpieczeństwem na granicy.

Przyszłość ochrony wschodniej granicy: Wsparcie człowieka przez AI

Projekt „Inteligentna Granica” to znacznie więcej niż tylko zbiór nowoczesnych urządzeń. To przede wszystkim „rozwój zdolności wielodomenowych Sił Zbrojnych RP”, który ma za zadanie wspierać działania żołnierzy Wojska Polskiego i funkcjonariuszy Straży Granicznej. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, systemy autonomiczne i robotyka, ludzkie możliwości działania w dynamicznie zmieniającym się środowisku bezpieczeństwa są znacząco zwiększone. Technologia nie zastępuje człowieka, lecz staje się jego potężnym narzędziem, umożliwiającym szybsze i bardziej precyzyjne reagowanie.

Jak podkreśla Dowództwo Operacyjne RSZ, „Inteligentna Granica” stanowi „kolejny krok w budowaniu nowoczesnego, zintegrowanego i odpornego systemu ochrony granicy państwowej, w którym sztuczna inteligencja i nowoczesne technologie wspierają człowieka, zwiększając jego możliwości działania w dynamicznie zmieniającym się środowisku bezpieczeństwa”. Jest to wizja przyszłości, w której bezpieczeństwo państwa jest zapewnione przez synergię zaawansowanych technologii i profesjonalizmu służb mundurowych. Projekt ma na celu nie tylko reagowanie na bieżące wyzwania, ale także przygotowanie na przyszłe zagrożenia, czyniąc wschodnią granicę Polski jeszcze bardziej bezpieczną i trudną do naruszenia.