Nowe prawo na czas kryzysu. MON pracuje nad ustawą o pełnej gotowości państwa i reagowaniu na zagrożenia

Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) pracuje nad projektem ustawy o pełnej gotowości państwa na wypadek wojny. Celem jest usprawnienie systemu kierowania obroną kraju, przyspieszenie przerzutu wojsk i wzmocnienie zdolności obronnych Polski w obliczu współczesnych zagrożeń.

Nowa ustawa ma zintegrować rozproszone regulacje, umożliwić wcześniejsze przerzucanie wojsk (w tym sojuszniczych) oraz powiązać polski Plan Reagowania Obronnego z NATO Response System. Przewiduje również zmiany w planowaniu operacyjnym, zasadach szkolenia i rozszerzenie liczby podmiotów w systemie kierowania obroną.

Projekt jest obecnie na etapie uzgodnień wewnątrzresortowych, a termin jego przedłożenia Sejmowi nie został jeszcze ustalony.

Obecny kształt przepisów dotyczących przygotowań obronnych państwa oraz funkcjonowania systemu kierowania obroną państwa jest, zdaniem MON, zbyt rozproszony. Istniejące regulacje, choć wydane po uchwaleniu wiosną 2022 roku ustawy o obronie Ojczyzny, nie tworzą spójnego i efektywnego mechanizmu reagowania na dynamicznie zmieniające się środowisko bezpieczeństwa. Jak podkreśla wydział medialny MON, celem projektu jest przede wszystkim „wzmocnienie zdolności obronnych Rzeczypospolitej Polskiej, usprawnienie współdziałania pomiędzy siłami zbrojnymi a służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne oraz dostosowanie obowiązujących regulacji do współczesnych zagrożeń, w szczególności o charakterze hybrydowym, cybernetycznym i dezinformacyjnym”. W obliczu rosnących napięć geopolitycznych i złożoności współczesnych konfliktów, konieczne staje się posiadanie jasnych i precyzyjnych ram prawnych, które pozwolą na szybkie i skuteczne działanie w sytuacji zagrożenia. Brak takiej spójności mógłby w krytycznym momencie opóźnić kluczowe decyzje i działania obronne.

Kluczowe zmiany i ich wpływ na obronność kraju

Projekt ustawy wprowadza szereg istotnych zmian, które mają fundamentalne znaczenie dla zwiększenia efektywności polskiego systemu obronnego. Jedną z kluczowych innowacji jest możliwość wcześniejszego przerzutu wojsk, w tym również sił sojuszniczych. Ma to ogromne znaczenie w kontekście szybkości reagowania na potencjalne zagrożenia, zwłaszcza na wschodniej flance NATO. Ponadto, ustawa ma powiązać Plan Reagowania Obronnego RP z dokumentem sojuszniczym NATO Response System, co zapewni większą integrację i interoperacyjność z siłami Paktu Północnoatlantyckiego.

Nowe przepisy przewidują również przygotowanie infrastruktury, co jest kluczowe dla sprawnego przemieszczania i utrzymania wojsk. Rozszerzona zostanie liczba podmiotów biorących udział w systemie stałych dyżurów oraz w systemie kierowania obroną państwa, co ma zapewnić bardziej kompleksowe i skoordynowane zarządzanie kryzysowe. Ważnym aspektem jest także unormowanie zasad pracy pracowników cywilnych na stanowiskach kierowania z ograniczoną możliwością powrotu do domu. Zmiany obejmą także planowanie operacyjne w obszarze pozamilitarnym oraz dokumentację dotyczącą programowania obronnego, co ma przełożyć się na większą elastyczność i adekwatność działań. Zmienione zostaną zasady szkolenia, kursów obronnych, a także prowadzenia ćwiczeń obronnych, aby lepiej przygotować zarówno wojsko, jak i cywilne struktury państwa na wszelkie scenariusze.

Harmonizacja z NATO: Integracja systemów obronnych

Wspomniane powiązanie Planu Reagowania Obronnego RP z dokumentem sojuszniczym NATO Response System jest jednym z filarów nowej ustawy. Integracja ta ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia spójności i efektywności obrony kolektywnej. W praktyce oznacza to, że polskie plany i procedury będą ściślej zsynchronizowane z tymi obowiązującymi w NATO, co ułatwi wspólne operacje i skoordynowane reagowanie na kryzysy. Wcześniejszy przerzut wojsk, w tym sojuszniczych, będzie mógł odbywać się w oparciu o bardziej ujednolicone zasady, co przyspieszy mobilizację i rozmieszczenie sił tam, gdzie są najbardziej potrzebne.

Kiedy projekt ustawy trafi pod obrady Sejmu?

Projekt ustawy o pełnej gotowości państwa na wypadek wojny jest obecnie na etapie uzgodnień wewnątrzresortowych w Ministerstwie Obrony Narodowej. Jest to kluczowy etap, podczas którego poszczególne departamenty i komórki MON analizują proponowane rozwiązania i zgłaszają swoje uwagi. Od tego procesu zależy ostateczny kształt dokumentu, zanim zostanie on skierowany do dalszych konsultacji. Na chwilę obecną nie wiadomo jednak, kiedy dokładnie projekt trafi pod obrady Sejmu. Jak podaje „Rzeczpospolita”, przesłania projektu oczekuje również BBN (Biuro Bezpieczeństwa Narodowego). Czas trwania wewnętrznych uzgodnień oraz późniejsza ścieżka legislacyjna będą miały wpływ na to, kiedy nowe przepisy wejdą w życie, jednak MON wyraźnie sygnalizuje pilną potrzebę ich wprowadzenia w celu zwiększenia bezpieczeństwa i obronności Polski.