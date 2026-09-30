Gen. Starzyński: FA-50 rozpoczną dyżury bojowe do końca roku. Widzimy ich duży potencjał

Polskie Siły Powietrzne wprowadzają do końca roku samoloty FA-50GF do dyżurów bojowych, jednak ich rola początkowo skupi się na kluczowym zadaniu.

Gen. dyw. pil. Ireneusz Starzyński wyjaśnia, że priorytetem jest intensywne szkolenie nowych pilotów dla nadchodzących, bardziej zaawansowanych eskadr FA-50PL.

Sprawdź, dlaczego te samoloty są idealną odpowiedzią na tanie zagrożenia powietrzne i jakie innowacyjne uzbrojenie otrzymają, by skutecznie chronić polskie niebo!

Gen. Starzyński zwraca uwagę, że 12 maszyny w wersji Gap Filler, stacjonujących w 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim, to samoloty mające pewne ograniczenia, gdyż zakupiono je w wersji dostępnej w tamtym czasie na rynku. Ale to nie jest głównym powodem ich ograniczonego użycia do dyżurów bojowych.

„Wykorzystujemy je głównie w tym momencie do szkolenia nowych zastępów pilotów. Ponieważ dwie kolejne eskadry już prawie jadą do nas. W przyszłym roku przebędą pierwsze egzemplarze. Potrzebujemy na nowe 48 samolotów mieć dostępny personel latający i obsługujący. Więc to szkolenie się intensywnie odbywa. Natomiast z uwagi na okoliczności, jakie teraz wokół nas istnieją, to szkolenie jest też w kontakcie bojowym.” - wyjaśnia I Zastępca Dowódcy Generalnego RSZ.

Gotowość FA-50 do końca roku

„Już widzimy bardzo duży potencjał w tych samolotach i w ich kolejnych wersjach, czyli w wersji PL. Faktycznie jest to tańsza wersja środków powietrznych niż F-16, F-35. A mamy do czynienia ze zmasowanym zagrożeniem, uderzeniami tanich środków bojowych. Więc też powinniśmy tanio umieć odpowiadać na te zagrożenia” – podkreśla gen. Starzyński. Jego zdaniem już w niedalekiej przyszłości, FA-50, szczególnie w wersji PL, będą bardzo wartościowym narzędziem do dyżurów bojowych - „do oddziaływania przeciwko tym obecnie znanym zagrożeniom. Chociażby rosyjskim bezzałogowym statkom powietrznym z silnikami odrzutowymi, więc poruszającymi się z prędkościami już nieosiągalnymi dla śmigłowców. Bardzo trudnymi do reakcji przez naziemne elementy obrony powietrznej, które z racji, że nie są na tyle mobilne, a nawet jeśli są mobilne, to z tą prędkością można je omijać.”

W tej sytuacji FA-50PL mają stanowić istotny środek obrony przed nowymi, niskokosztowymi środkami napadu powietrznego, o czym wspominał również w swoim wykładzie, otwierającym konferencję „Przyszłości Sił Powietrznych RP” gen. pil. Ireneusz Nowak, Dowódca Operacyjny Rodzajó Sił Zbrojnych. Jak jednak podkreślił, w tym celu powinny one zostać wyposażone w niskokosztowe środki bojowe. Są to przede wszystkim naprowadzane laserowo rakiety APKWS II, ale też „pełnoskalowe” pociski powietrze-powietrze AIM-9X i AIM-120 w celu eliminacji bardziej wymagających zagrożeń.