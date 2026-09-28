Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Ośrodku Systemów Autonomicznych. Umowę podpisano na konferencji Portalu Obronnego

Decyzja Rady Centrum i sygnatariusze

Umowę podpisano podczas konferencji "Przyszłość Sił Powietrznych RP", zorganizowanej przez Portal Obronny w warszawskim hotelu Bellotto pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej. Podstawą dokumentu była decyzja Rady Centrum "OSA" o nawiązaniu współpracy z Wojskowym Instytutem Medycyny Lotniczej.

Ośrodek reprezentował płk dr hab. inż. Mariusz Zieja, prof. Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, pełnomocnik ministra obrony narodowej ds. Ośrodka Systemów Autonomicznych i jednocześnie szef OSA. Ze strony instytutu umowę podpisał jego dyrektor, płk dr hab. n. med. Grzegorz Kade, prof. Uniwersytetu w Siedlcach.

Szef OSA płk dr hab. inż. Mariusz Zieja, skomentował podpisanie umowy:

"Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło, że Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej staje się członkiem Ośrodka Systemów Autonomicznych. Jest kwestią oczywistą, że obecność systemów autonomicznych w obszarze rażenia, dowodzenia, łączności i rozpoznania jest nieunikniona. Chciałbym jednak zwrócić uwagę, że również w obszarze wsparcia logistycznego, którego częścią jest zabezpieczenie medyczne, obecność środków technicznych i systemów autonomicznych jest niezwykle istotna. Proszę zauważyć, że mamy tu do czynienia z medycyną pola walki i ewakuacją medyczną, jak również z systemem szkolenia. Już w pierwszej części naszej konferencji Dowódca Operacyjny, pan generał Nowak, podkreślił, jakie znaczenie mają we współczesnych konfliktach drony FPV. Koniecznym jest zatem dostosowanie systemu szkolenia i procesu selekcji tych pilotów do wymagań współczesnego pola walki. Myślę, że to zadanie stoi przed Wojskowym Instytutem Medycyny Lotniczej, który jako jednostka wojskowa posiada unikatowe kompetencje, nie tylko kadrowe, ale również infrastrukturalne, umożliwiające jego realizację."

Dyrektor WIML płk dr hab. n. med. Grzegorz Kade, skomentował działania:

"Szanowni Państwo, panie pułkowniku, chciałem na wstępie bardzo podziękować Centrum za to, że dostrzega rolę Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w kształtowaniu, przygotowaniu i utrzymaniu kadr lotniczych w służbie. Jest to dla nas bardzo duże wyróżnienie. Pokazuje, jakim potencjałem Instytut dysponuje i jak przekłada się on na bezpieczeństwo naszego kraju. Ostatnie miesiące pokazują, że to nie jest potencjał, który służy tylko naszemu krajowi. Dostrzegają go także poszczególne państwa NATO, wysyłając do nas swoich pilotów, abyśmy ich przygotowali i szkolili. Pan generał Nowak mówił o utrzymaniu balansu między tradycyjnym komponentem lotniczym a komponentem bezzałogowych statków powietrznych. My będziemy starali się tę równowagę utrzymać. Od przedwczoraj kwalifikujemy operatorów systemów bezzałogowych klasy drugiej i trzeciej i skupiamy się na ich potrzebach. Spotykamy się z przedstawicielami każdej bazy, żeby wsłuchiwać się w potrzeby operatorów, pilotów, drugich pilotów czy techników, którzy pracują przez wiele godzin, są narażeni na stres, obciążenie i inne niekorzystne warunki służby. Chcemy odpowiadać na problemy dotyczące szkolenia tych żołnierzy, także w kontekście sztucznej inteligencji: generowania trudnych sytuacji, w których muszą się znaleźć, i sprawdzania, czy są w stanie odpowiadać na liczne bodźce. [...] Aspektów jest wiele. Pan pułkownik mówił o polu walki. Niezwykle istotna jest kwestia dronów medycznych i ewakuacji medycznej, nie tylko z wykorzystaniem dronów, ale także śmigłowców, o czym mówił pan generał Nowak. Chodzi mi o śmigłowce AW149 i nasz udział w ewakuacji rannych żołnierzy tymi maszynami. Obszarów mamy dużo. Nie mamy innej możliwości, musimy podołać tym nowym wyzwaniom. Nasi operatorzy szkolą się obecnie na dużych bezzałogowych statkach powietrznych. Mam nadzieję, że ci młodzi, ambitni oficerowie będą nas wprowadzali w te nowe wyzwania. Jako dyrektor Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej mogę powiedzieć, że mamy bardzo ambitnych, młodych lekarzy, dla których lotnictwo i medycyna są bardzo ważne. Mam nadzieję, że decydenci, odpowiedzialni politycy i odpowiedzialni dowódcy będą ten proces wspierać i będą wspierać rozwój naszego Instytutu. Dziękuję bardzo."

Ośrodek powołany w marcu

Ośrodek Systemów Autonomicznych powołano 19 marca 2026 roku. Umowę założycielską podpisano w siedzibie Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, z udziałem wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz sekretarza stanu w MON Cezarego Tomczyka. Sygnatariuszami były instytuty nadzorowane przez MON, instytut badawczy IDEAS oraz Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.

Głównym zadaniem OSA jest koordynacja współpracy między wojskiem, sektorem naukowym a przemysłem obronnym. Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, również nadzorowany przez resort obrony, poszerza tę grupę o placówkę z obszaru medycyny lotniczej.

WIML w strukturze OSA

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej jest ośrodkiem naukowo-badawczo-szkoleniowym i kliniczno-diagnostycznym, specjalizującym się w problematyce medycyny lotniczej. Zakres jego udziału w pracach Ośrodka przedstawił dyrektor instytutu.