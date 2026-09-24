Przyszłość Sił Powietrznych RP. Jak będzie wyglądało polskie lotnictwo wojskowe przyszłości?

Polskie Siły Powietrzne przechodzą obecnie jeden z najważniejszych etapów modernizacji w swojej historii. Do kraju trafiły już pierwsze samoloty F-35, rozwijane są programy związane z FA-50, śmigłowcami oraz innymi zdolnościami lotniczymi, a równolegle rośnie znaczenie systemów bezzałogowych i nowych technologii.

Jednocześnie doświadczenia współczesnych konfliktów pokazują, że przewaga w powietrzu nie jest już budowana wyłącznie dzięki zaawansowanym samolotom i śmigłowcom. Coraz większego znaczenia nabierają bezzałogowe systemy rozpoznawcze i uderzeniowe, autonomia, integracja różnych sensorów i efektorów oraz zdolność do prowadzenia działań w środowisku wielodomenowym. Polska rozwija również wielowarstwowy system obrony powietrznej, którego istotnym elementem stają się rozwiązania przeciwdronowe.

„Przyszłość Sił Powietrznych RP” będzie okazją do rozmowy o tym, jak powinny wyglądać zdolności polskiego lotnictwa w perspektywie kolejnych lat – od samolotów bojowych i śmigłowców, przez systemy bezzałogowe, aż po obronę przed zagrożeniami z powietrza.

W konferencji wezmą udział przedstawiciele m.in.:

Wicepremier, Minister Obrony Narodowej – Władysław Kosiniak Kamysz

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych – Konrad Gołota

Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych – gen. broni Marek Sokołowski

Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych – gen. dyw. pil. Ireneusz Nowak

Szef Agencji Uzbrojenia gen. dyw. dr Artur Kuptel

Inspektor Sił Powietrznych - gen. dyw. pil. Tomasz Jatczak

Oraz goście z wielu państw, tj. USA, Wielka Brytania, Szwecja, Korea, Dania, Włochy, Kanada, Francja, czy Estonia.

W programie znalazły się cztery debaty poświęcone kluczowym obszarom rozwoju Sił Powietrznych RP:

„Nowa generacja lotnictwa bojowego – przyszłość Sił Powietrznych RP”

Pierwsza debata będzie poświęcona przyszłości lotnictwa bojowego oraz temu, jak zmieniają się wymagania wobec współczesnych samolotów bojowych. Dyskusja obejmie rozwój zdolności operacyjnych, nowe platformy, integrację systemów oraz wykorzystanie potencjału najnowocześniejszych samolotów bojowych. W panelu wezmą udział przedstawiciele polskiego dowództwa oraz światowego przemysłu obronnego, w tym reprezentanci Lockheed Martin Aeronautics i L3Harris Technologies.

„Nowa generacja śmigłowców – od pola walki po misje wsparcia Państwa”

Śmigłowce pozostają jednym z kluczowych elementów współczesnych sił zbrojnych – zarówno na polu walki, jak i w zadaniach transportowych, ratowniczych czy związanych ze wsparciem innych służb i instytucji państwa. Debata będzie dotyczyła przyszłości polskiego lotnictwa śmigłowcowego, wykorzystania nowych platform, wymagań stawianych załogom oraz możliwości wykorzystania śmigłowców w szerokim spektrum operacji.

„Bezzałogowa przyszłość Sił Zbrojnych RP – jak budować przewagę operacyjną?”

Dynamiczny rozwój dronów i systemów autonomicznych fundamentalnie zmienia sposób prowadzenia działań zbrojnych. Bezzałogowce stały się nie tylko narzędziem rozpoznania, ale również środkiem rażenia, elementem systemów dowodzenia i rozpoznania oraz ważnym komponentem budowania przewagi informacyjnej. Uczestnicy panelu będą rozmawiać m.in. o autonomii, integracji systemów bezzałogowych z innymi elementami sił zbrojnych, wykorzystaniu doświadczeń współczesnych konfliktów oraz rozwoju krajowych kompetencji technologicznych.

„Warstwowa obrona przed zagrożeniami z powietrza – antydrony, obrona powietrzna i ochrona infrastruktury krytycznej”

Ostatnia debata będzie poświęcona drugiej stronie współczesnego wyścigu technologicznego – zdolności do wykrywania, śledzenia i zwalczania zagrożeń pojawiających się w przestrzeni powietrznej. Rozmowa obejmie rozwój systemów antydronowych, ich integrację z warstwową obroną powietrzną oraz ochronę infrastruktury krytycznej. Szczególnego znaczenia nabiera dziś stworzenie spójnego systemu, który pozwoli reagować zarówno na klasyczne zagrożenia lotnicze, jak i coraz bardziej powszechne wykorzystanie bezzałogowych systemów powietrznych.

Konferencja „Przyszłość Sił Powietrznych RP” odbędzie się 28 września w Hotelu Bellotto w Warszawie. Wydarzenie zgromadzi przedstawicieli wojska, administracji państwowej, przemysłu obronnego oraz ekspertów zajmujących się przyszłością lotnictwa i technologii obronnych. Relację z wydarzenia można obejrzeć na kanale Portalu Obronnego na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=NrKjH8Jrd14