Polska stawia na krajowe rozwiązania wobec niedoborów kluczowej amunicji 155 mm, inicjując strategiczną współpracę dla pełnego uniezależnienia.

Zakłady Niewiadów i Sieć Badawcza Łukasiewicz łączą siły, by od projektu do produktu rozwijać polskie technologie amunicyjne i rakietowe, ze szczególnym naciskiem na pociski 155 mm.

Jak ta inicjatywa zwiększy udział krajowych komponentów i zapewni Polsce strategiczną autonomię w produkcji uzbrojenia?

Niewiadów i Łukasiewicz zacieśniają współpracę

Zakłady Sprzętu Precyzyjnego Niewiadów, wchodzące w skład Niewiadów Polskiej Grupy Militarnej (NPGM), zawarły podczas Kongresu Nowej Mobilności w Katowicach strategiczne partnerstwo z Siecią Badawczą Łukasiewicz. Wśród pierwszych obszarów współpracy znalazły się programy amunicyjne i rakietowe, ze szczególnym uwzględnieniem amunicji 155 mm, a także materiały wysokoenergetyczne, chemia specjalna oraz zaawansowane materiały wykorzystywane w środkach bojowych.

Dla nas to partnerstwo ma bardzo praktyczny wymiar. Nie zaczynamy od ogólnej deklaracji współpracy, ale od konkretnych potrzeb technologicznych związanych z programami, które już rozwijamy w Niewiadowie. Pierwszym z nich jest amunicja artyleryjska 155 mm. Celem współpracy jest zwiększenie udziału krajowych technologii i komponentów w naszych wyrobach, skrócenie drogi od badań do produkcji oraz ograniczenie zależności od zagranicznych łańcuchów dostaw. W dłuższej perspektywie oznacza to silniejszą pozycję Niewiadowa zarówno na rynku krajowym, jak i w projektach eksportowych – podkreśla Krystian Gąsior, prezes zarządu ZSP Niewiadów.

Porozumienie stanowi kolejny istotny element realizacji szerszego projektu budowy kompleksowego łańcucha technologiczno-produkcyjnego amunicji w Polsce przez Grupę Niewiadów. Współpraca ma umożliwić ZSP Niewiadów rozwój technologii dotyczących m.in. wkładek kumulacyjnych, elementów głowic bojowych oraz technologii rakietowych, w których specjalizują się instytuty Łukasiewicza.

Dla Sieci Badawczej Łukasiewicz partnerstwo strategiczne oznacza możliwość konsultacji badaczy i inżynierów z przedstawicielami sektora przemysłu na wczesnych etapach rozwoju technologii.

Dzięki temu ich praca nie kończy się na publikacji naukowej, a ma szansę od razu kształtować produkt, który trafi na rynek. Takie podejście jest niezbędne, aby Sieć zarabiała na komercjalizacji technologii – tłumaczy prezes Centrum Łukasiewicz dr Hubert Cichocki. – Oferujemy partnerowi podejście łączące wiele dyscyplin, aby mógł się on od razu skupić na rozwiązaniu konkretnych problemów produkcyjnych, a nie na poszukiwaniu rozproszonych kompetencji. Do dyspozycji spółki ZSP Niewiadów będzie m.in. wyspecjalizowane w technologiach amunicyjnych i rakietowych Centrum Kompetencji, które powołaliśmy na początku tego roku – mówi prezes Cichocki.

Centrum Kompetencji ds. Programów Rakietowych i Amunicyjnych

Centrum Kompetencji ds. Programów Rakietowych i Amunicyjnych powstało w lutym 2026 r. Łączy ono zdolności Łukasiewicz – Instytutu Przemysłu Organicznego w obszarze materiałów wybuchowych i paliw rakietowych z kompetencjami ośrodków Sieci wyspecjalizowanych w technologiach elektroniki specjalnej czy inżynierii materiałowej. W zakresie amunicji 155 mm Łukasiewicz oferuje bowiem m.in. chemię specjalną, sensory, zaawansowane materiały, w tym kompozyty, jak również szeroką gamę wkładek kumulacyjnych.

Sieć Badawcza Łukasiewicz od 2024 r. skupia się na projektach z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa, a także technologiach podwójnego zastosowania. W 2026 r. taki charakter ma 70 proc. nowych projektów w całej Sieci.

Zawarta umowa wpisuje się w intensywny rozwój Niewiadów PGM i prowadzone inwestycje w odbudowę krajowych zdolności produkcji amunicji i środków bojowych. Grupa rozwija obecnie polską amunicję artyleryjską kal. 155 mm wspólnie z Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia oraz buduje w Niewiadowie zdolności do jej produkcji przemysłowej. Docelowo trzy linie technologiczne mają umożliwić osiągnięcie zdolności produkcyjnych na poziomie 180 tys. sztuk amunicji rocznie.

Pod koniec sierpnia NPGM zakończyła odbiór techniczny nowych linii do elaboracji amunicji wielkokalibrowej. Na początku września kolejne próby polskiego pocisku 155 mm potwierdziły jego prawidłowe funkcjonowanie na torze lotu. Skalę rozwijanych kompetencji Grupa zaprezentowała następnie podczas Range Day Niewiadów 2026, łączącego prezentację ponad 100-hektarowego kompleksu przemysłowo-zbrojeniowego z pokazami na własnym poligonie, a także podczas MSPO 2026, gdzie portfolio Grupy zostało zaprezentowane w czterech lokalizacjach wystawienniczych.