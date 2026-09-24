Rakiety do Patriot będą produkowane w Ukrainie? Pierwsze mogą trafić do armii w 2028 roku

Ukraina negocjuje z Raytheonem uruchomienie licencyjnej produkcji rakiet Patriot, co radykalnie zmieni jej zdolności obronne i bezpieczeństwo.

Prezydent Zełenski ujawnił, że chodzi o pociski PAC-2 GEM-T; pierwsze dostawy dla armii przewidziano najwcześniej na koniec 2028 roku.

Jak informuje Defense Express, Ukraina negocjuje z firmą Raytheon warunki uruchomienia licencyjnej produkcji rakiet przeciwlotniczych do systemu Patriot. Wołodymyr Zełenski przekazał, że zarówno amerykańskie przedsiębiorstwo, jak i prezydent Donald Trump są pozytywnie nastawieni do współpracy. Wcześniej Trump informował, że Ukraina otrzyma licencję na produkcję rakiet do Patriot, jednak nie sprecyzował, o jaki wariant chodzi. Mówił jedynie o „mniej nowoczesnej wersji” pocisku.

Ukraina ma produkować rakiety PAC-2 GEM-T

Według ukraińskiego serwisu wskazówką dotyczącą konkretnego typu rakiety jest zaangażowanie Raytheon. Firma ta opracowuje i produkuje pociski PAC-2 GEM-T, podczas gdy za rozwój i produkcję rakiet PAC-3 odpowiada Lockheed Martin. Oznacza to, że planowana w Ukrainie produkcja najprawdopodobniej będzie dotyczyć właśnie PAC-2 GEM-T.

Pocisk ten różni się od PAC-3 MSE sposobem zwalczania celów balistycznych. PAC-2 GEM-T wykorzystuje głowicę bojową, która detonuje w pobliżu celu i niszczy go odłamkami. PAC-3 MSE stosuje natomiast technologię „hit-to-kill”, polegającą na bezpośrednim trafieniu pocisku przechwytującego w cel.

Według danych przywołanych przez Defense Express, skuteczność PAC-2 GEM-T przeciwko celom balistycznym jest oceniana na około 60 proc., podczas gdy w przypadku PAC-3 MSE szacunki sięgają 80–90 proc. Jednocześnie produkcja PAC-2 GEM-T nie jest uzależniona od dostaw specjalistycznych aktywnych głowic radiolokacyjnych wykorzystywanych w PAC-3, których producentem jest Boeing.

Kiedy ruszy produkcja rakiet do Patriot?

Zełenski przekazał, że Ukraina zakłada uruchomienie licencyjnej produkcji w ciągu około 1–1,5 roku. Zastrzeżenie stanowi fakt, że okres ten najprawdopodobniej należy liczyć od momentu uzyskania odpowiedniej licencji. Jeżeli licencja zostałaby przyznana w najbliższym czasie, linie produkcyjne mogłyby rozpocząć działalność pod koniec 2027 lub na początku 2028 roku. Nie oznacza to jednak, że wtedy do ukraińskiej armii trafią pierwsze gotowe pociski.

Pełny cykl produkcji PAC-2 GEM-T może bowiem trwać co najmniej rok, choć jego dokładny czas nie został ujawniony. Przy takim założeniu pierwsze rakiety wyprodukowane w Ukrainie mogłyby zostać dostarczone Siłom Zbrojnym Ukrainy pod koniec 2028 roku lub w 2029 roku, zwraca uwagę Defence Express.

Termin ten zależy jednak od zakresu planowanej lokalizacji. Jeżeli w Ukrainie powstanie pełny cykl produkcyjny wszystkich elementów rakiety, proces może potrwać dłużej. W przypadku produkcji tylko wybranych komponentów lub prowadzenia przede wszystkim końcowego montażu dostawy mogą rozpocząć się wcześniej.