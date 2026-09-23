KF-21 Boramae w służbie. Korea Południowa rozpoczyna eksploatację własnego myśliwca

Karolina Modzelewska
Karolina Modzelewska
2026-09-23 10:33

Korea Południowa rozpoczęła nowy etap programu KF-21 Boramae. 22 września pierwszy seryjny egzemplarz wielozadaniowego myśliwca został oficjalnie przekazany Siłom Powietrznym Republiki Korei. Samolot trafił do bazy Yecheon, gdzie powstała pierwsza jednostka operacyjna wyposażona w KF-21.

  • Korea Południowa osiągnęła historyczny kamień milowy, oficjalnie wprowadzając do służby swój pierwszy rodzimy myśliwiec wielozadaniowy KF-21 Boramae.
  • Pierwszy seryjny egzemplarz tego zaawansowanego samolotu 4.5 generacji już zasilił siły powietrzne, co symbolizuje dekady intensywnych prac i ambicje kraju w przemyśle lotniczym.
  • Dlaczego Boramae jest postrzegany jako ekonomiczna alternatywa dla droższych konstrukcji zachodnich i jaki potencjał eksportowy w sobie kryje?

Pierwszy seryjny KF-21 Boramae o numerze 001 został przekazany przez Korea Aerospace Industries (KAI) podczas uroczystości w zakładach firmy w Sacheon. Następnie major Han Jae-seok, jeden z pierwszych pilotów wyznaczonych do szkolenia na tym typie, wykonał lot dostawczy do bazy Yecheon.

Jak podały Siły Powietrzne Republiki Korei (ROKAF), podczas przelotu KF-21 towarzyszyły trzy inne samoloty opracowane przez KAI: FA-50, TA-50 oraz T-50. Formacja miała symbolizować rozwój południowokoreańskiego przemysłu lotniczego, który przeszedł od produkcji samolotów szkolno-treningowych do stworzenia własnego wielozadaniowego myśliwca.

Ponad dekada rozwoju KF-21 Boramae

Historia programu sięga marca 2001 roku, gdy ówczesny prezydent Kim Dae-jung ogłosił zamiar opracowania krajowego myśliwca, jak przypomina południowokoreański serwis Kdefense News. Pełnoskalowy rozwój programu KF-X, który później otrzymał oznaczenie KF-21, rozpoczął się w grudniu 2015 roku. Pierwszy prototyp został zaprezentowany w kwietniu 2021 roku, a jego oblot odbył się w lipcu 2022 roku.

W ramach programu wykorzystano sześć latających prototypów. Kampania prób obejmowała około 1600 lotów i ponad 13 tys. różnych warunków testowych. Sprawdzano między innymi możliwości konstrukcji, systemy pokładowe, awionikę, tankowanie w powietrzu oraz integrację uzbrojenia. W maju 2026 roku południowokoreańska agencja DAPA poinformowała o uzyskaniu przez KF-21 Block I ostatecznej zgody na prowadzenie działań bojowych po zakończeniu wymaganych ocen. W czerwcu br. samolot otrzymał wstępną certyfikację typu, a w lipcu DAPA formalnie zakończyła etap rozwoju systemu KF-21.

Według ROKAF program prób w locie trwał 42 miesiące i obejmował około 1600 lotów. W tym okresie nie odnotowano wypadku. Zakończenie prac rozwojowych otworzyło drogę do przekazywania seryjnych maszyn południowokoreańskim siłom powietrznym.

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Pierwsza eskadra KF-21 Boramae

Do wprowadzenia Boramae do służby ROKAF reaktywowały 156. Eskadrę Myśliwską wchodzącą w skład 16. Skrzydła Lotniczego w Yecheon. Jednostka powstała w 1988 roku i wcześniej użytkowała myśliwce F-4E Phantom II. Została rozwiązana w 2012 roku, a następnie reaktywowana 1 czerwca 2026 roku z myślą o przyjęciu KF-21 Boramae.

Jeszcze przed dostarczeniem pierwszego samolotu przygotowano grupę pilotów, techników i specjalistów odpowiedzialnych za obsługę nowego typu. Piloci przechodzili szkolenie obejmujące charakterystykę samolotu, jego systemy i procedury eksploatacyjne. Część z nich uzyskała również kwalifikacje instruktorskie. ROKAF zamierza wykorzystywać pierwsze seryjne KF-21 Boramae przede wszystkim do szkolenia pilotów i przygotowania systemu eksploatacji. Osiągnięcie pełnej gotowości operacyjnej planowane jest na drugą połowę 2027 roku.

Ponad 100 samolotów w kolejnych latach

Produkcja KF-21 rozpoczęła się jeszcze w 2024 roku, gdy trwały prace rozwojowe. DAPA zatwierdziła wówczas plan produkcji, a następnie podpisała kontrakty z KAI, Hanwha Aerospace i Hanwha Systems dotyczące samolotów, silników oraz radarów z aktywnym skanowaniem elektronicznym AESA.

Po dostarczeniu pierwszego egzemplarza kolejne KF-21 mają być przekazywane ROKAF wraz ze zwiększaniem tempa produkcji w zakładach w Sacheon, donosi Kdefense News. Korea Południowa planuje wprowadzenie ponad 100 samolotów tego typu do służby na początku lat 30. XXI wieku. KF-21 Boramae mają stopniowo zastępować starsze konstrukcje i uzupełniać F-15K, F-16 oraz F-35A.

Wersja Block I koncentruje się przede wszystkim na zadaniach powietrze-powietrze i stanowi bazową konfigurację samolotu. Kolejne etapy rozwoju mają rozszerzać jego możliwości w zakresie zwalczania celów naziemnych. Oznacza to dalszą integrację uzbrojenia, sensorów i systemów misji.

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KF-21 Boramae alternatywą dla zachodnich konstrukcji?

KF-21 jest dwusilnikowym myśliwcem generacji 4,5. Konstrukcja została opracowana z myślą o stopniowym zwiększaniu możliwości, a znaczną część infrastruktury projektowej, integracyjnej i produkcyjnej kontroluje Korea Południowa. Ma to ułatwiać późniejsze wprowadzanie krajowych i zagranicznych systemów uzbrojenia oraz wyposażenia.

Dostarczenie pierwszego seryjnego KF-21 oznacza więc przejście programu z fazy rozwoju i testów do budowania zdolności operacyjnych. ROKAF musi teraz zwiększać liczbę wyszkolonych pilotów i personelu technicznego, stworzyć odpowiedni system logistyczny oraz opracować procedury i taktykę wykorzystania nowego myśliwca.

Korea Południowa przyjęła, że KF-21 ma oferować wysokie osiągi przy niższych kosztach eksploatacji niż typowe platformy stealth. Samolot napędzają dwa silniki GE F414-KI, pozwalające osiągnąć prędkość bliską Mach 1,8. Konstrukcja kładzie nacisk m.in. na wysoką manewrowość i obniżoną skuteczną powierzchnię odbicia radiolokacyjnego. Dwusilnikowy układ zwiększa bezpieczeństwo podczas operacji nad morzem i w trudnym terenie.

Seul ujawnił nie tak dawno cenę jednostkową za KF-21 Boramae. Jego oficjalna cena została ustalona na ok. 83 mln USD za wariant Block 1 i 112 mln USD za bardziej zaawansowany Block 2. Program wyróżnia się wysoką transparentnością kosztów oraz dużym udziałem krajowych komponentów, a to ogranicza ryzyka polityczne i problemy z łańcuchem dostaw. Block 1 jest myśliwcem przewagi powietrznej, natomiast Block 2 oferuje pełne zdolności wielozadaniowe, w tym precyzyjne uderzenia na cele lądowe i morskie oraz współpracę z bezzałogowcami.

Na tle konkurencji KF-21 jest tańszą i dojrzalszą alternatywą dla projektów takich jak TAI Kaan oraz bezpieczniejszą opcją niż rosyjski Su-57, a jednocześnie realnym substytutem dla droższych zachodnich konstrukcji. Choć obecne wersje nie spełniają w pełni kryteriów 5. generacji, zaplanowany rozwój - mowa tutaj o wersjach Block 3 i KF-21EX - ma stopniowo zbliżyć samolot do tego standardu. Dzięki temu Boramae może stać się atrakcyjnym hitem eksportowym dla państw szukających nowoczesnych zdolności bojowych bez kosztów i ograniczeń związanych z F-35.

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