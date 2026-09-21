Polska wzmacnia swoją obronność: do kraju dotarła kolejna partia najnowocześniejszych czołgów Abrams M1A2 SEPv3, kontynuując strategiczną modernizację.

Aż 35 maszyn wkrótce zasili 18. Dywizję Zmechanizowaną, znacząco zwiększając potencjał Wojska Polskiego na wschodniej flance NATO.

Sprawdź, i ile Abramsów Polska już posiada w swoich szeregach?

"Do Polski dotarła kolejna partia czołgów M1A2SEPv3 Abrams. Już wkrótce 35 czołgów trafi na wyposażenie 18. Dywizji Zmechanizowanej. Wzmacniamy zdolności obronne Wojska Polskiego i konsekwentnie modernizujemy Siły Zbrojne RP. Nowoczesny sprzęt, wyszkoleni żołnierze i gotowość do działania to filary bezpieczeństwa Polski" - poinformował szef MON w mediach społecznościowych.

Do Polski 🇵🇱 dotarła kolejna partia 🇺🇸 czołgów M1A2SEPv3 Abrams. Już wkrótce 35 czołgów trafi na wyposażenie 18. Dywizji Zmechanizowanej.Wzmacniamy zdolności obronne Wojska Polskiego i konsekwentnie modernizujemy Siły Zbrojne RP. Nowoczesny sprzęt, wyszkoleni żołnierze i… pic.twitter.com/IYMLQGDi5E— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) September 21, 2026

Siódma dostawa nowych Abramsów

Najnowszy transport jest siódmą partią nowych M1A2 SEPv3 Abrams dostarczoną do Polski w ramach realizowanego kontraktu na 250 czołgów tego wariantu. Według informacji publikowanych przed dostawą, do Polski przekazano wcześniej 182 takie czołgi, a pozostała część zamówienia ma zostać zrealizowana do końca 2026 roku. Po przekazaniu obecnej partii liczba dostarczonych M1A2 SEPv3 wzrośnie do 217. Oznacza to, że do wykonania kontraktu pozostanie 33 czołgów.

Abramsy są przeznaczone przede wszystkim dla 18. Dywizji Zmechanizowanej, jednego z kluczowych związków taktycznych Wojska Polskiego na wschodniej flance NATO. Dywizja docelowo ma posiadać sześć batalionów wyposażonych w czołgi M1 Abrams. Do 18. Dywizji trafiają zarówno używane, lecz zmodernizowane czołgi M1A1FEP (tych Polska zamówiła 116), jak i fabrycznie nowe M1A2 SEPv3 (docelowo ma ich być 250).

Umowa na zakup 250 M1A2 SEPv3, zawarta w 2022 roku, obejmuje nie tylko same czołgi, lecz również elementy systemu zabezpieczenia i wsparcia. W pakiecie znalazły się m.in. 26 wozów zabezpieczenia technicznego M88A2 Hercules oraz 17 mostów towarzyszących M1074 Joint Assault Bridge. Nowe Abramsy, zanim rozpoczną służbę liniową, muszą przejść przygotowanie techniczne po transporcie morskim. Obejmuje ono m.in. usunięcie powłok zabezpieczających nałożonych na czas przewozu oraz przygotowanie sprzętu do przekazania jednostkom.

Abrams M1A2 SEPv3 - czołgi ze światowej czołówki

Czołg Abrams M1A2 SEPv3 to jedna z najnowocześniejszych i najlepiej opancerzonych maszyn bojowych na świecie, a zarazem najnowsza wersja amerykańskiego czołgu podstawowego Abrams. Polska zdecydowała się na zakup tych czołgów w odpowiedzi na rosnące zagrożenia w regionie i potrzebę modernizacji Sił Zbrojnych RP. M1A2 SEPv3, jako zmodernizowana wersja sprawdzonego amerykańskiego czołgu M1 Abrams, oferuje znacznie wyższy poziom ochrony, zaawansowaną elektronikę oraz lepszą interoperacyjność z siłami NATO.

Abrams M1A2 SEPv3 został wyposażony w mocny silnik turbinowym o mocy 1500 KM, który zapewnia wysoką mobilność mimo masy przekraczającej 66 ton. Czołg uzbrojony jest w armatę gładkolufową kalibru 120 mm M256, współpracującą z nowoczesnymi systemami kierowania ogniem. Dodatkowo, na jego wyposażeniu znajduje się karabin maszynowy kalibru 7,62 mm sprzężony z armatą, karabin 12,7 mm na wieżyczce dowódcy oraz system zdalnie sterowanego uzbrojenia CROWS-LP. Czołg posiada również zaawansowane systemy ochrony, w tym pancerz kompozytowy wzbogacony o warstwy ze zubożonego uranu, systemy przeciwdziałania zakłóceniom, a także nowoczesne środki łączności i zarządzania polem walki.

Warto przypomnieć, że polskie wojska pancerne posiadają na swoim wyposażeniu również wspomnianą wcześniej wersję M1A1 Abrams. Mowa tutaj o 116 czołgach, które Polska zamówiła w czerwcu 2023 r. na mocy umowy o wartości około ok. 1,4 mld. Obejmowała ona starsze Abramsy, ale też sprzęt towarzyszący, obejmujący 12 wozów zabezpieczenia technicznego M88A2 HERCULES, 8 mostów towarzyszących M1074 JOINT ASSAULT BRIDGE, 6 wozów dowodzenia M577 i 26 warsztatów NG SECM na podwoziu HMMWV, a także pakietem szkoleniowym i logistycznym. Dostawy tych maszyn zakończyły się w czerwcu 2024 r.